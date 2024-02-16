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"Укрзалізниця" виводить на колії ще 4 санітарні вагони для евакуації поранених бійців ЗСУ. ФОТО

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"Укрзалізниця" випустить в експлуатацію для потреб ЗСУ ще чотири санітарні вагони. Вагони переобладнані із пасажирських. Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Міністерстві оборони  України.

"Укрзалізниця виводить на колії ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ. Уже найближчим часом в цих вагонах евакуйовуватимуть поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів", - ідеться в повідомленні.

Вагони переобладнані із пасажирських власними силами "Укрзалізниці". В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації.

"Щиро вдячна всім, хто долучений до цієї дуже важливої справи. Ці вагони рятують життя та здоров’я наших військовослужбовців, і мені дуже приємно бачити, що все в них зроблено якісно та сучасно, з урахуванням досвіду, якого ми набули в останні роки",
– наголосила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Санітарний вагон для евакуації поранених бійців ЗСУ

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Від березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони, а до кінця 2024 року переобладнають ще вісім.

Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло".

Автор: 

поранення (2805) Укрзалізниця (6860) ЗСУ (7569)


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Ого! Супер! Це може зберегти не одне життя наших захисників!
Дякую від усього серця всім причетним!
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16.02.2024 22:09 Відповісти
Серьогє Лещенко з зарплатою як чотирьом бійцям в окопах
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16.02.2024 22:23 Відповісти
Ще розкажіть кцпм, де ті вагони зараз базуються і в якому напрямку поїдуть.(((
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16.02.2024 22:24 Відповісти
"Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло". Джерело:
А що, Укрзалізниця настільки пограбована сер-Геєм Лящом, що звернулася до благодійного фонду?)))
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16.02.2024 22:27 Відповісти
Дурік, при чому тут Гончаренко, св. Петро, Лєщєнко президент? Ти дурний, п'яний чи просто кацап?
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17.02.2024 08:22 Відповісти
 
 