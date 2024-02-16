"Укрзалізниця" виводить на колії ще 4 санітарні вагони для евакуації поранених бійців ЗСУ. ФОТО
"Укрзалізниця" випустить в експлуатацію для потреб ЗСУ ще чотири санітарні вагони. Вагони переобладнані із пасажирських. Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Міністерстві оборони України.
"Укрзалізниця виводить на колії ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ. Уже найближчим часом в цих вагонах евакуйовуватимуть поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів", - ідеться в повідомленні.
Вагони переобладнані із пасажирських власними силами "Укрзалізниці". В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації.
"Щиро вдячна всім, хто долучений до цієї дуже важливої справи. Ці вагони рятують життя та здоров’я наших військовослужбовців, і мені дуже приємно бачити, що все в них зроблено якісно та сучасно, з урахуванням досвіду, якого ми набули в останні роки",
– наголосила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.
Від березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони, а до кінця 2024 року переобладнають ще вісім.
Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло".
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Дякую від усього серця всім причетним!
А що, Укрзалізниця настільки пограбована сер-Геєм Лящом, що звернулася до благодійного фонду?)))