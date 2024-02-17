Доба на Харківщині: під вогнем Куп’янськ та Козача Лопань, є жертви і руйнування. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та ін.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Синєгубова, окупанти завдавали авіаударів по с. Гатище, Уди, Катеринівка.
За даними ОВА:
- 2:35 ворог здійснив обстріл м. Куп‘янськ. Влучання в приватне домоволодіння, де зруйновано стіни, покрівлю. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі. Травмовано 75-річного чоловіка і 71-річну жінку, без госпіталізації.
- 23:12 окупант завдав ударів по с. Черкаські Тишки Харківського району. Пожежа відбулася в житловому будинку. Жертв та постраждалих немає.
- 21:50 відбувся обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Влучання по околиці. Пожежі не було, постраждалих не має.
- Близько 12:20 окупант обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинув 52-річний чоловік, ще одна особа травмована.
- 10:13 с. Борівське Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приміщення навчального закладу.
- У с. Довгеньке Ізюмського району, в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, зазнав уламкового поранення.
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показати весь коментар17.02.2024 08:37 Відповісти Мені подобається 1
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