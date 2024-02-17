Ворог масовано обстріляв Липці на Харківщині: пошкоджено бібліотеку, сільраду, склад. ФОТО
Окупанти цієї ночі завдали близько 20 ударів по Липцях Харківського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії.
"Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти!" - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та ін.
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kharkov1000
показати весь коментар17.02.2024 09:57 Відповісти Мені подобається 0
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