УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11237 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 599 1

Ворог масовано обстріляв Липці на Харківщині: пошкоджено бібліотеку, сільраду, склад. ФОТО

Окупанти цієї ночі завдали близько 20 ударів по Липцях Харківського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії.

"Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти!" - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Таких обстрілів півночі Харківщини ще не було, - голова Харківської ОВА Синєгубов

Бібліотека у Липцях після обстрілу
Пошкоджена вантажівка у Липцях
Пошкоджена сільська рада у Липцях

Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та ін.

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вас же тут в першій день майже не хлібом-сіллю зустрічали...
показати весь коментар
17.02.2024 09:57 Відповісти
 
 