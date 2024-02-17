Дві людини постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА в авто на Дніпропетровщині, вони у важкому стані. ФОТО
Із самого ранку російські окупанти почали атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Обоє – "важкі"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, деталі щодо наслідків удару уточнюються.
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igor shmatko
показати весь коментар17.02.2024 11:14 Відповісти Мені подобається 4
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