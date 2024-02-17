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Дві людини постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА в авто на Дніпропетровщині, вони у важкому стані. ФОТО

Із самого ранку російські окупанти почали атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Обоє – "важкі"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, деталі щодо наслідків удару уточнюються.

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Ворожий БпЛА влучив в авто
Ворожий БпЛА влучив в авто

Автор: 

обстріл (28613) Дніпропетровська область (3760)


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Тварини кацапські, щоб ви асі видохли поскоріше! 🤬
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17.02.2024 11:14 Відповісти
 
 