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Групі із десяти осіб за $6-10 тис. з кожного обіцяли допомогти незаконно перетнути кордон з Молдовою, усіх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали групу осіб на мікроавтобусі, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"План чоловіків був таким: сісти в мікроавтобус, доїхати до кордону, а далі пішки незаконно перетнути кордон. Допомагав їм буковинець – місцевий житель, який нібито знає усі шляхи, що безпечно доведуть до сусідньої країни. За послуги визначив ціну: від $6000 до $10000 з кожного пасажира. Прикордонники, попри намагання водія уникнути відповідальності, все ж зупинили авто за 300 метрів від кордону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на осіб складено матеріали про адмінправопорушення. Окрім того, щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції.

Також дивіться: Двоє чоловіків, тікаючи у Словаччину, потрапили у водну пастку та викликали рятувальників, - ДПСУ. ФОТО

Порушники кордону
Порушники кордону

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) кордон (4773) ухилянти (922)


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Топ коментарі
+19
Ось, що розвели "зеленориги". Пам'ятаєте, щоб при "баризі" так втікали із України? І кордони були відкриті, і працював "безвіз", і на заробітки їздили та привозили до 20 мільярдів доларів щороку, і фронт тримали. А сьогодні, то воєнкоми, то медики, то "слуги-депутати", то звичайні бариги, то навіть і ГУР дає дозволи на перетин кордону в один бік. Чому так? А тому, що недолуга влада і недолугі її закони. Одним все, іншим беззаконня!!!
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17.02.2024 12:16
+13
Такі півні як ти проголосували за небаригу і почалась повномасштабна війна, а півні втекли ща бугор
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17.02.2024 12:33
+6
Типовий зедегенерат, війни у нього нєбіла тагда блд.здохни ****
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17.02.2024 12:39
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Мабуть "забули" прикордонникам віддячити((:
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17.02.2024 12:09 Відповісти
==
Колись вищали у кожному кутку і по всьому світу що СРСР то великий
..
лагкер ГУЛАГ обтягнутий колючим дротом.. з якого не втекти..
..
А зараз що , ліпше стало !!!????
..
Де ж та свобода ?
..
Хіба що для мажорів та можновладців..
..
Кріпаки залишилися в стійлі..там їх і стрижуть і доять..
..
Я почитаю кого ловлять щоб примусово відправити на смерть то
..
виходить що це війна трудяг, землеробів, та шоферів / тих взагалі
..
найлегше наловити.. Вийшов на дорогу як розбійник і ось вона ЗДОБИЧ
..
сама котить в руки..
..
Прикладом між лопаток і маєш ще одного "захисеника Вітчизни" от і вся
..
робота..
..
То вас 70 років гнали багнетами у " Світле Майбутнє-Комунізм"
..
Тепер прикладами в спину гонять в окопи...захищати те що накрала Влада
..
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17.02.2024 12:36 Відповісти
Саме так. Тому треба (якщо не хочете в військо - визначитись , чи варто воно для вас , і дотримуватися свого, не йти , як баран кудись)
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17.02.2024 12:43 Відповісти
угу, тоді велкам вна зону, вон, вчора один вже досидівся.
"обов.язок" ж, треба захищати жёппку Єлдачка - вперед з пєснєй.
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17.02.2024 12:53 Відповісти
Тільки ніхто особливо не питає - або вали під масовані обстріли або у в'язницю до садистів, вбивць і т.п. мерзоти (що, наприклад, для добропорядного громадянина, який просто боїться чи слабкий аби воювати, ще гірше за смерть). Тому і маємо чимало випадків, коли силоміць мобілізовані на фронті люди скоюють суїцид чи самокаліцтво бо не можуть ні воювати, ні сидіти в тюрмі.
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17.02.2024 13:04 Відповісти
ну якщо ви так думаете, то так воно з вами може трапиться, тому для початку треба настройка на позитив, i робити те , що вам корисно
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17.02.2024 20:58 Відповісти
Молдова недавно визнана ЄС безпечною країною. Хто там опинився чи громадяни Молдови в ЄС притулок чи навіть внж як особа під захистом не отримають.
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17.02.2024 12:15 Відповісти
Вони не в Молдову мандрують, транзитом в більш заможні країни.
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17.02.2024 12:49 Відповісти
Квартал на гастролі їхав?
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17.02.2024 12:15 Відповісти
Ось, що розвели "зеленориги". Пам'ятаєте, щоб при "баризі" так втікали із України? І кордони були відкриті, і працював "безвіз", і на заробітки їздили та привозили до 20 мільярдів доларів щороку, і фронт тримали. А сьогодні, то воєнкоми, то медики, то "слуги-депутати", то звичайні бариги, то навіть і ГУР дає дозволи на перетин кордону в один бік. Чому так? А тому, що недолуга влада і недолугі її закони. Одним все, іншим беззаконня!!!
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17.02.2024 12:16 Відповісти
----
Зрівняв хрен з пальцем..
...
Тоді не було війни..
..
Сам певно Барига то й баригу захища\ш...
...
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17.02.2024 12:25 Відповісти
Такі півні як ти проголосували за небаригу і почалась повномасштабна війна, а півні втекли ща бугор
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17.02.2024 12:33 Відповісти
тоді не було ТАКОЇ ПОВНОМАСШТАБНОЇ....
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17.02.2024 12:34 Відповісти
Типовий зедегенерат, війни у нього нєбіла тагда блд.здохни ****
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17.02.2024 12:39 Відповісти
...
тоді не було ТАКОЇ ПОВНОМАСШТАБНОЇ.... війни
...
Дебіл ти братику .. І розум у тебе від люті помутнів..
...
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17.02.2024 21:58 Відповісти
І тоді була війна, але вона була підла, під чужими прапорами, без допомоги Західу і особливо США, і навіть такі як Херпіду Боневтік Нетряпкович їздили і "шатали" владу, давали концерти по Горлівках, щоб сподобатися бидлу, тоді як в тому ж місті бидло, яке пішло проти своєї держави разом з кацапами катували і вбивали депутата Рибака за український прапор. А Херпіду Нетряпкович на пресконференції зі своїм антимайданівським "кварталом" реготало і захищало те бидло, казало, що ми "один нарід" і ми маємо розмовляти на тій мові, на якій він говорить, а говорило воно виключно на кацапській. Потім бидло всієї країни вибрали антимайданців, які звернули всю оборонну програму і гроші направили на "велике крадівництво". Воно заборонило стріляти, відводило війська, розміновувало території..., то ще ще було потрібно пуйлу щоб ввести всю свою оркуівську армію?
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17.02.2024 12:54 Відповісти
"Потім бидло всієї " --- це майже третина населення, і просто так від хорошого життя за Вовку вони не голосували б, значить Петруха також доклав зусиль,щоб про нього думали не в кращому ключі. Якщо було все добре то усі б пішли і голосували за нього. До речі купу військових голосували не так за зеленського як проти порошенка,бо то тільки по 5 каналу була пропаганда про "армію,мову,віру", па по факту у війську бачили зовсім інше. Просир більше 210 тисяч тонн *********** за каденції Порошенка уже багато про що говорить
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17.02.2024 13:19 Відповісти
В Болгарії теж Порошенко склади повзривав? Ну як ті купа військових, що голосували не так за зеленського як проти Порошенка, швидко прозріли?
Якщо Порох винен у підриві складів то клоун винен в загибелі наших 26 військових льотчиків у авіакатастрофі під Харковом.
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17.02.2024 16:28 Відповісти
Підірвали склади кацапи,але Петруха в часи коли почалася війна взагалі ніяк не посилив захист цих складів котрі для кацапів являлися першочерговою цілью, там як всю незалежність на тих складах був прохідний двір,так навіть після того як забрали Крим і почалася гібридна війна на Донбассі він і залишався. А це треба було робити в першу чергу коли у тебе війна і ********** це чи ненайважливіше у війні. ніхрена зроблено не було,більше того навіть після здавалося би першого підриву треба уже вживати якихось заходів,але ці підриви собі спокійно продовжувалися і було в результаті просрано ббільше 210 тисяч тонн *********** котрі тепер треба буде як мінімум років 50 відновлювати якщо повезе. І при чому тут Болгарія? У них війни не було,у них кацапи не забрали шмат території і не почали гібридну війну,у нас це все було і Петруха як головнокомандувач в першу чергу мав забезпечити по суті найцінніший ресурс під час війни вищим рівнем безпеки. В результаті просир тотальний. Були б у нас зараз ці ********** ситуація була б значно іншою.
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17.02.2024 17:09 Відповісти
Хто вам сказав, що нічого зроблено не було? Будувалися підземні склади і потроху все надважливе туди ховалось. Більше того була запущена лінія по виробництву 152 і 155 снарядів для артилерії. Та взагалі військові заводи працювали на повну потужність. Розроблялись нові види зброї... З тією купою зрадників, що в Україні, зберегти всі склади враховуючи їх стан було просто неможливо.
Але ж бидло хотіло чути за ліпецьку фабрику...
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17.02.2024 18:05 Відповісти
будувати склади не треба було,треба було зробити хоч мінімум, перевірити усіх хто мав якийсь звязок до складів, організувати багаторівневий доступ до складів, поставити системи спостереження, мати на території складу ПВО і РЕБ,все. Цього зроблено не було,від слова зовсім. Склади зривалися один за одним,тому що ніхто нічого не робив.

"Більше того була запущена лінія по виробництву 152 і 155 снарядів для артилерії" --- ця лінія як мінімум рік простояла без заказів від держави :

https://novynarnia.com/2019/08/09/na-zavodi-artem-vidkrili/

більше того,потім ще виявилося що там були задіяні корупційні схеми по обладнанню для виробничих ліній:

https://suspilne.media/5943-nabu-pidozrue-direktora-dp-bezpeka-u-derzzradi-i-zavolodinni-majnom/

"Та взагалі військові заводи працювали на повну потужність. Розроблялись нові види зброї" --- за каденцію Порошенка була виготовлена аж одна Богдана, і 4 Нептуна. Це працювали на повну потужність? При чому Нептун це розробка ще 2010 року, як і інші.

"Але ж бидло хотіло чути за ліпецьку фабрику..." --- Порошенко не тільки ліпецькою фабрикою прославився, він прекрасно приторговував вуглем з терористами коли вони захопили Донбасс,аж поки люди не перекрили ці поставки і тоді Порошенко уже змушений був мутити схеми Роттердам плюс котрі також прославилися коррупційним підтекстом. На державному рівні приймалося чимало законів для лобіювання його бізнесу.

Був такий собі партнер Порошенка Олег Гладковський наприклад, який з 2014 року обіймв посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Частина "Богдан-Моторс", яким контролює Гладковський, належить Порошенку. Завдяки цьому, менеджери з автомобільного бізнесу Порошенка і партнерів були призначені на керівні посади таких підприємств оборонного сектору, як "Укроборонпром" і ДП "Антонов".

Пов'язані з Порошенком підприємства, контролювали майже увесь оборонний сектор, отримують численні держзамовлення. Було замовлення на поставку транспорту Національній гвардії та державному підприємству "Укртранснафта" - в результаті чого за останні 2 роки "Богдан" значно скоротив свій збиток.

Підприємство "Артек-Союз", яке є клієнтом "МІБ" та пов'язане з оточенням Порошенка,було виграло тендер на постачання пайків для солдат на суму майже у мільярд гривень.

"Укрзапчастина", яке пов'язане з "Богданом", та є одним з найбільших позичальників "МІБ", було виграло понад 300 державних тендерів. Порошенко підтримував власний бізнес коштом платників податків - наприклад, Міністерство аграрної політики значно збільшило квоту на закупівля цукру у його підприємств.

Законопроект про зниження акцизу на ввезення вживаних іномарок в Україну також підтверджує захист Порошенком своїх інтересів - внесені ним зміни штучно обмежили можливість масового ввозу автівок. Це захистило бізнес компанії "Богдан" - "Богдан-Авто Холдинг" від додаткової конкуренції.

І так далі,і тому подібне. Людина тупо використовувала свою владу в своїх бізнесінтересах і інтересах своїх партнерів. Тобто поводила себе аналогічно попередній владі. Там по суті нічого сильно не змінилося. Одна різниця що Порошенко був більш орієнтований на захід, на цьому усе.
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17.02.2024 18:30 Відповісти
Більшість підривів - це тупо скид з дрона. Все тобою перелічене - тупо викидання грошей де по любому журнахвойди б знайшли "корупційну складову"
Ти диви, богдани, вільхи нептуни, сапсани, стугни вивускали а налагоджена лінія по виробництву 152 і 155 снарядів простояла рік. Доречи, москву потопили двома нептунами а острів змеїний звільнили завдяки богдані.
На тимчасово окупованих територіях працювали працювали українські підприємства по українському законодавству і держава з того отримувала прибуток. Населення працювало в шахтах а не шло воювати проти України. Звичайно комусь це не подобалось і туди натравили керованих "патріотів".
Ну і звичайно після цього держава змушена була шукати інші шляхи придбання вугілля де мали би враховуватися велики ризики...
Ну скасували той ротердам і шо, тарифи зменшили державна казна в гору пішла?




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18.02.2024 09:14 Відповісти
"Більшість підривів - це тупо скид з дрона" --- не усі підриви це скиди з дрона,це не так. Там був один чи два випадки. Я говорив,що треба було РЕБи поставити і ПВО мінімальне,на цьому все. Цього зроблено не було. Про склади взагалі ніхто не думав,а в той час ворог уже забрав Крим і розпочав війну на Донбассі. Можна що завгодно говорити,але факт що було просрано колосальну кількість *********** відкидати не можна. І це зроблено було тому в першу чергу що усі халантно ставилися до цього. А Порошенко як президент і головнокомандуючий мав усі важелі іповноваження щоб в пеший час дуже швидко це все довести якщо не до 100% захисту від диверсій і різних скидів то в крайній мірі дуже суттєво посилити їх безпеку. Цього зроблено не було,більше того склади підривали один за другим.

"Ти диви, богдани, вільхи нептуни, сапсани, стугни вивускали а налагоджена лінія по виробництву 152 і 155 снарядів простояла рік." --- простояла рік, ще й у владі викрили корупціонерів котрі через підставну компанію ніби то закупили обладнання до виробничих ліній. А богдан випустили за каденцію Порошенка аж 1 штуку, Нептунів 4 штуки.

"Доречи, москву потопили двома нептунами а острів змеїний звільнили завдяки богдані." --- і про що це говорить? Використали зброю котра для цього і була розрахована,що тут дивного.

"На тимчасово окупованих територіях працювали працювали українські підприємства по українському законодавству і держава з того отримувала прибуток. Населення працювало в шахтах а не шло воювати проти України. Звичайно комусь це не подобалось і туди натравили керованих "патріотів" --- вони перераховували величезні кошти за вугілля на окуповані території де цими грошима ватажки терористів розпоряджалися як хотіли,окрім того торгівля вугіллям йшла ще й з кацапами. Коли запропонували алтернативу возити вугілля з південно африканської республіки то Порошенко розказував,що то вугілля ніби то неналежної якості котре не горить і що треба продовжувати закуповувати його в терористів, хоча як потім виявилося та перша партія котру закупили розміром в 250 тонн прекрасно горіла Петруха повсюди лобіював свої інтереси,наживався на різних схемах і так далі як це робила влада на протязі всієї незалежності,він і виріс в такому суспільстві і мислити по іншому і не міг,інших методів не знав.
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18.02.2024 09:58 Відповісти
Про те як Порошенко "наживався" на війні я прекрасно продемонстрував конкретними фактами. Як добре, що зараз того вже того бариги немає. Одразу легше стало, правда?
Бачу не доходить продемонструю ще раз.



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18.02.2024 10:27 Відповісти
А згадай но як завив мудрий нарід, коли було введено військовий стан після нападу під@рів на наші катери в Керченській протоці? Як він боявся, що бариґамарадьор узурпіруєть власть та не дасть можливості дебілам голоснуть поприколу?
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17.02.2024 13:10 Відповісти
Так, пам'ятаю. Вони ненавиділи тоді Верховного більше за ворога. Їм цю маячню занесли у курячі мізки такі телеканали, як "1+1" і інші ригівські, "журналісти" яких сьогодні працюють на марафоні. А після виборів "слугориги" порушили проти 5-го Президента кримінальну справу за прохід наших кораблів через нашу Керченську протоку, яких ворог захопив у відкритому морі. Як всі раділи, що нарешта посадять "баригу" і жодної злоби на кацапів, які напали на нас.
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17.02.2024 13:18 Відповісти
Їхали у Кишинів попити какави
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17.02.2024 12:19 Відповісти
Потеплішає, кущі і дерева вкриються зеленню ось тоді побіжуть толпами.
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17.02.2024 12:23 Відповісти
****** кучкуються у стаї.
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17.02.2024 12:24 Відповісти
Щось у мене є чуйка, що всі ті "буковинці" працюють у зв'язці з прикордонниками, а гроші ділять порівну. Бо лох - нє мамонт, нє вимрєт.
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17.02.2024 12:29 Відповісти
А саме головне, що своїх буковинські прикордонники не чипають, а от з інших областей...
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17.02.2024 12:42 Відповісти
прикордонникам також потрібні "медальки" та інші "ватрушки"... а то в Україні є східні кордони....
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17.02.2024 14:36 Відповісти
від $6000 до $10000...несправедливо! Чому такий дисбаланс?!
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17.02.2024 12:35 Відповісти
Може від ваги та зросту залежить?)))
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17.02.2024 12:55 Відповісти
https://youtu.be/okUgv2tV978?si=BrQ4i-njpFwq36q9 ..

Почему Москва столица Узбекистана...😁цитата из Карла Маркса...
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17.02.2024 12:42 Відповісти
Нехай би на ці гроші придбали дрони чи сплатили в бюджет і їхали собі - все одно, людина, яка готова платити такі гроші і ризикувати нелегально перетинаючи кордон не буде воювати.
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17.02.2024 12:42 Відповісти
Про бюджет ти загнув!!!Через бюджет була пропозиція навіть допомогу біженцям виплачувати,а все тому що там чорна дира,туди гроші заходять і зникають
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17.02.2024 12:47 Відповісти
Гаразд. Тоді нехай дрони, обладнання чи будь-що потрібне тим, хто може воювати або на рахунки поранених бійців, які потребують дорогого лікування. Хоч якусь користь принесуть.
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17.02.2024 12:55 Відповісти
Коли жирний тупий хряк,представник військових пропонує цивільним ноги прострілювати,не знаю,що й сказати про дрони і допомогу
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17.02.2024 13:05 Відповісти
Отож люди обирають третій варіант-швидше і по далі від такого *******
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17.02.2024 13:09 Відповісти
так само як купці раніше - ну який толк від товстого чувака, коли він заплатить і на ті гроші 3 Васі можна найняти і доспіхами з обладунками обладувати і заплатити їм з\п?
так і тут - 50000 євро Єрмаку і "купець" получає виїздну візу..... по-совковому, але - Фсе для побєди, Зєля - ПриЗЕдент перемоги!!!111
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17.02.2024 12:55 Відповісти
Виникає питання,якщо не було факту перетину кордону,як можно довести про намагання перетнути кордон???Водія зупинили за 300 метрів і що?Заблукав,які звинувачення?Відвертою лажею тхне
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17.02.2024 12:45 Відповісти
абсолютна більшість слідчих дій і подальших звинувачень грунтується на "чистасердечном" и каятті
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17.02.2024 13:01 Відповісти
Пройшли вже часи коли автобуси там завозили групи утікачів та ті безперещкодно бігли через поле... тепер вже багато там прикордонників та інших служб, дрони з тепловізорами і т.д.

а тут або зміну раптово змінили або просто місцевий не дуже розумний буковинець рішив підзаробити і назбирав автобус лох...ів...

не тратьте час на такі схеми вони вже не працюють якщо не у звязці з прикордонниками.. а краще купіть дрони на ЗСУ і буде менша необхідність в призиві
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17.02.2024 13:04 Відповісти
Якби влада офіційно дозволили придбати на подібні суми дронів чи хоча б тих, хто панічно боїться та не може служити відправляла збирати дрони чи снаряди, то тих дронів було б десятки мільйонів, а втікачів у рази менше. Але це не наш шлях - краще відправити якихось боягузів та дистрофіків на передову, де вони в перший же день загинуть або втечуть.
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17.02.2024 13:08 Відповісти
Та всі бояться а ви думаєте хто на передовій не боїться і як розрізнити хто боїться а хто патріот і хоче воювати але просто не може зважитись...
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17.02.2024 13:13 Відповісти
Насправді, боягузливу і слабку людину одразу видно ще з дитинства, коли вона терпить знущання однолітків, уникає колективу і т.п. В дорослому віці це не компанійські, самотні люди, які крім дому і роботи ніде не бувають і на тому ж ВЛК таку людину визначать при першому ж погляді, так само, як будь-який командир одразу зрозуміє, що це тягар, а не боєць.
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17.02.2024 13:27 Відповісти
І як пропонуєте їх розрізняти? та і появиться багато тих хто буде симулювати... та і вони можуть в тилу працювати на третій лінії будувати укріплення
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17.02.2024 13:29 Відповісти
А знаете что они пишут из Европы. Они таки хотят вернуться, когда все "западенцев" и кастрюлеголовых перебют и власть поменяют. То есть когда Зеля говорит что будет возвращать "украинцев" в Украину, а сейчас тех кто остался отправляет на войну, то тут как не крути геноцидом попахиват.
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17.02.2024 14:02 Відповісти
У мене відношення до ухилянтів , як до Зекурви . Щоб ви повиздихали !
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17.02.2024 16:35 Відповісти
 
 