Групі із десяти осіб за $6-10 тис. з кожного обіцяли допомогти незаконно перетнути кордон з Молдовою, усіх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники затримали групу осіб на мікроавтобусі, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"План чоловіків був таким: сісти в мікроавтобус, доїхати до кордону, а далі пішки незаконно перетнути кордон. Допомагав їм буковинець – місцевий житель, який нібито знає усі шляхи, що безпечно доведуть до сусідньої країни. За послуги визначив ціну: від $6000 до $10000 з кожного пасажира. Прикордонники, попри намагання водія уникнути відповідальності, все ж зупинили авто за 300 метрів від кордону", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на осіб складено матеріали про адмінправопорушення. Окрім того, щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Колись вищали у кожному кутку і по всьому світу що СРСР то великий
..
лагкер ГУЛАГ обтягнутий колючим дротом.. з якого не втекти..
..
А зараз що , ліпше стало !!!????
..
Де ж та свобода ?
..
Хіба що для мажорів та можновладців..
..
Кріпаки залишилися в стійлі..там їх і стрижуть і доять..
..
Я почитаю кого ловлять щоб примусово відправити на смерть то
..
виходить що це війна трудяг, землеробів, та шоферів / тих взагалі
..
найлегше наловити.. Вийшов на дорогу як розбійник і ось вона ЗДОБИЧ
..
сама котить в руки..
..
Прикладом між лопаток і маєш ще одного "захисеника Вітчизни" от і вся
..
робота..
..
То вас 70 років гнали багнетами у " Світле Майбутнє-Комунізм"
..
Тепер прикладами в спину гонять в окопи...захищати те що накрала Влада
..
"обов.язок" ж, треба захищати жёппку Єлдачка - вперед з пєснєй.
Зрівняв хрен з пальцем..
...
Тоді не було війни..
..
Сам певно Барига то й баригу захища\ш...
...
тоді не було ТАКОЇ ПОВНОМАСШТАБНОЇ.... війни
...
Дебіл ти братику .. І розум у тебе від люті помутнів..
...
Якщо Порох винен у підриві складів то клоун винен в загибелі наших 26 військових льотчиків у авіакатастрофі під Харковом.
Але ж бидло хотіло чути за ліпецьку фабрику...
"Більше того була запущена лінія по виробництву 152 і 155 снарядів для артилерії" --- ця лінія як мінімум рік простояла без заказів від держави :
https://novynarnia.com/2019/08/09/na-zavodi-artem-vidkrili/
більше того,потім ще виявилося що там були задіяні корупційні схеми по обладнанню для виробничих ліній:
https://suspilne.media/5943-nabu-pidozrue-direktora-dp-bezpeka-u-derzzradi-i-zavolodinni-majnom/
"Та взагалі військові заводи працювали на повну потужність. Розроблялись нові види зброї" --- за каденцію Порошенка була виготовлена аж одна Богдана, і 4 Нептуна. Це працювали на повну потужність? При чому Нептун це розробка ще 2010 року, як і інші.
"Але ж бидло хотіло чути за ліпецьку фабрику..." --- Порошенко не тільки ліпецькою фабрикою прославився, він прекрасно приторговував вуглем з терористами коли вони захопили Донбасс,аж поки люди не перекрили ці поставки і тоді Порошенко уже змушений був мутити схеми Роттердам плюс котрі також прославилися коррупційним підтекстом. На державному рівні приймалося чимало законів для лобіювання його бізнесу.
Був такий собі партнер Порошенка Олег Гладковський наприклад, який з 2014 року обіймв посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Частина "Богдан-Моторс", яким контролює Гладковський, належить Порошенку. Завдяки цьому, менеджери з автомобільного бізнесу Порошенка і партнерів були призначені на керівні посади таких підприємств оборонного сектору, як "Укроборонпром" і ДП "Антонов".
Пов'язані з Порошенком підприємства, контролювали майже увесь оборонний сектор, отримують численні держзамовлення. Було замовлення на поставку транспорту Національній гвардії та державному підприємству "Укртранснафта" - в результаті чого за останні 2 роки "Богдан" значно скоротив свій збиток.
Підприємство "Артек-Союз", яке є клієнтом "МІБ" та пов'язане з оточенням Порошенка,було виграло тендер на постачання пайків для солдат на суму майже у мільярд гривень.
"Укрзапчастина", яке пов'язане з "Богданом", та є одним з найбільших позичальників "МІБ", було виграло понад 300 державних тендерів. Порошенко підтримував власний бізнес коштом платників податків - наприклад, Міністерство аграрної політики значно збільшило квоту на закупівля цукру у його підприємств.
Законопроект про зниження акцизу на ввезення вживаних іномарок в Україну також підтверджує захист Порошенком своїх інтересів - внесені ним зміни штучно обмежили можливість масового ввозу автівок. Це захистило бізнес компанії "Богдан" - "Богдан-Авто Холдинг" від додаткової конкуренції.
І так далі,і тому подібне. Людина тупо використовувала свою владу в своїх бізнесінтересах і інтересах своїх партнерів. Тобто поводила себе аналогічно попередній владі. Там по суті нічого сильно не змінилося. Одна різниця що Порошенко був більш орієнтований на захід, на цьому усе.
Ти диви, богдани, вільхи нептуни, сапсани, стугни вивускали а налагоджена лінія по виробництву 152 і 155 снарядів простояла рік. Доречи, москву потопили двома нептунами а острів змеїний звільнили завдяки богдані.
На тимчасово окупованих територіях працювали працювали українські підприємства по українському законодавству і держава з того отримувала прибуток. Населення працювало в шахтах а не шло воювати проти України. Звичайно комусь це не подобалось і туди натравили керованих "патріотів".
Ну і звичайно після цього держава змушена була шукати інші шляхи придбання вугілля де мали би враховуватися велики ризики...
Ну скасували той ротердам і шо, тарифи зменшили державна казна в гору пішла?
"Ти диви, богдани, вільхи нептуни, сапсани, стугни вивускали а налагоджена лінія по виробництву 152 і 155 снарядів простояла рік." --- простояла рік, ще й у владі викрили корупціонерів котрі через підставну компанію ніби то закупили обладнання до виробничих ліній. А богдан випустили за каденцію Порошенка аж 1 штуку, Нептунів 4 штуки.
"Доречи, москву потопили двома нептунами а острів змеїний звільнили завдяки богдані." --- і про що це говорить? Використали зброю котра для цього і була розрахована,що тут дивного.
"На тимчасово окупованих територіях працювали працювали українські підприємства по українському законодавству і держава з того отримувала прибуток. Населення працювало в шахтах а не шло воювати проти України. Звичайно комусь це не подобалось і туди натравили керованих "патріотів" --- вони перераховували величезні кошти за вугілля на окуповані території де цими грошима ватажки терористів розпоряджалися як хотіли,окрім того торгівля вугіллям йшла ще й з кацапами. Коли запропонували алтернативу возити вугілля з південно африканської республіки то Порошенко розказував,що то вугілля ніби то неналежної якості котре не горить і що треба продовжувати закуповувати його в терористів, хоча як потім виявилося та перша партія котру закупили розміром в 250 тонн прекрасно горіла Петруха повсюди лобіював свої інтереси,наживався на різних схемах і так далі як це робила влада на протязі всієї незалежності,він і виріс в такому суспільстві і мислити по іншому і не міг,інших методів не знав.
Бачу не доходить продемонструю ще раз.
Почему Москва столица Узбекистана...😁цитата из Карла Маркса...
так і тут - 50000 євро Єрмаку і "купець" получає виїздну візу..... по-совковому, але - Фсе для побєди, Зєля - ПриЗЕдент перемоги!!!111
а тут або зміну раптово змінили або просто місцевий не дуже розумний буковинець рішив підзаробити і назбирав автобус лох...ів...
не тратьте час на такі схеми вони вже не працюють якщо не у звязці з прикордонниками.. а краще купіть дрони на ЗСУ і буде менша необхідність в призиві