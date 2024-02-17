Групі із десяти осіб за $6-10 тис. з кожного обіцяли допомогти незаконно перетнути кордон з Молдовою, усіх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали групу осіб на мікроавтобусі, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"План чоловіків був таким: сісти в мікроавтобус, доїхати до кордону, а далі пішки незаконно перетнути кордон. Допомагав їм буковинець – місцевий житель, який нібито знає усі шляхи, що безпечно доведуть до сусідньої країни. За послуги визначив ціну: від $6000 до $10000 з кожного пасажира. Прикордонники, попри намагання водія уникнути відповідальності, все ж зупинили авто за 300 метрів від кордону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на осіб складено матеріали про адмінправопорушення. Окрім того, щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції.

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