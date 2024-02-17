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Новини Фото Війна
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У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова

В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново!! В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ. Це для важкопоранених бійців, які вийшли з Авдіївки та прибувають , поранених дуже багато, апаратів не вистачає!! Ці апарати рятують ноги та руки воїнів, прошу віднестися відповідально", - зазначає волонтерка.

За словами Юсупової, необхідно 60 апаратів на нижні та верхні кінцівки. Ціна 150 тис. грн.

"Треба якомога більше.Треба оплатити, щоб аппарати почали збирати. Прошу допомогти. 🙏🙏🙏", - додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті надзвичайно важка ситуація. Воїнам потрібні квадрокоптери, тепловізори та генератори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Апарати АЗФ
Апарати АЗФ

Юсупова також публікує реквізити для охочих допомогти фінансово: 

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Автор: 

благодійність (570) поранення (2805) Авдіївка (2342) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+52
Це професійно спланований відхід від ЗЕ,як завжди,все на плечі волонтерам.А тупа небрита потвора поїхала в турне
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17.02.2024 13:21
+38
Тобто ніхто до цього не готувався.
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17.02.2024 13:20
+38
Це який то *******... Просто жах- то я це пишу з повагою до волонтерів та з неповагою до влади... Замість "неповага" там іньше має бути, щось на кшталт каменюки чи сокири. Волонтер не пише цього, але воно кричить само за себе- якщо це ТАК потрібно, терміново потрібно, це ж розбийся, влада їбана, але зроби. Знайди, позич, вкради але зроби... А збирати по крихтах з людей, то воно на те, що не потербує швидкості, що хто скількі дасть то й буде- так можна, но не на негайне ж... Не хочу більш лаятися, самі додумайте...
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17.02.2024 13:31
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Бойовий звіт Третьої штурмової.
З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії.
Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:
- понад 1500 загиблими;
- понад 3500 пораненими;
- та понад 20 одиниць бронетехніки.
До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.
Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку.
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17.02.2024 20:52 Відповісти
А чому тролі сруть тільки про 3-тю штурмову? Там ще й сирський з гнусавим хероїчно воювали, поки ВСУ відпочивала в окопах...
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17.02.2024 21:03 Відповісти
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17.02.2024 21:04 Відповісти
Дело в том что на нескольких кусочках хирургической стали которые в больших количествах нужны редко нельзя так успешно осваивать бюджет как на перекладывании брукивки озеленении, или ремонте дорог которым не нужен ремонт.
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17.02.2024 21:04 Відповісти
Це трохи не та тема. Давайте без сарказму...... Згоден, що огидно це все, це навіть не МРТ та ШВЛ. Треба врятувати хлопців.
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17.02.2024 21:15 Відповісти
Можна. Відома в вузьких колах тема. Але об'єми , звичайно не ті.
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17.02.2024 22:29 Відповісти
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17.02.2024 21:06 Відповісти
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Хай наші хлопці одужують
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17.02.2024 21:09 Відповісти
Нету ни хера. И новые позиции не подготовлены должным образом.
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17.02.2024 21:11 Відповісти
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17.02.2024 21:26 Відповісти
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17.02.2024 21:28 Відповісти
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17.02.2024 21:33 Відповісти
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17.02.2024 21:49 Відповісти
Послал немного! Дай бог, раненным полностью восстановиться!
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17.02.2024 21:51 Відповісти
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17.02.2024 21:58 Відповісти
Тобто на на скоро 3 рік війни система не спроможна навіть в такому забезпечити бійців.Це п"здець....
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17.02.2024 22:03 Відповісти
Перечислив теж
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17.02.2024 22:16 Відповісти
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17.02.2024 22:19 Відповісти
Валади, я так розумію немає в Украіні?
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17.02.2024 23:14 Відповісти
Її не стало в 19 році ,коли зелупа анти-конституційно розпустив парламент. Тепер конституція України, в сортирі офісу зЄрмака.
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18.02.2024 00:32 Відповісти
Тільки бідне населення міст і сіл України може допомогти ЗСУ...

Тим часом владна надбудова багатіє, гуляє... канібасить, ви ж чули президент щось там підписав про канібас, коли відступили від Авдієвки, - водить хороводи навколо мобілізації... - все як у мирні дні, все як всі 30-ть років незалежності...
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17.02.2024 23:24 Відповісти
Мусора їздять на новеньких авто, тцк на прадіках, сбу,судді інша нечисть на службових авто за мільярди гривень, а волонтери збирають пораненим? Гнусаве чмо ,клянчить гроші вже на відбудову України, воно вже перемогло(((( А військовим волонтери назбирають? Як ми дожили до такого ? Люди ! Змилуйтесь, не дивіться бидлоМарфон! Куча зебілів саме звідти й засирає свою пусту черепну коробку((((( І купа стада до сих пір це дивиться а потім як начинають дискусію заводити, що Залужний багато в чому винний, що Авдіївка нам і не потрібна.......
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18.02.2024 00:29 Відповісти
Взагалі навіщо українцям і ця і інша влада, що коштує око та ще й тягне назад ?
Українці чудово зорганізовуються і без міністерств ! Озброєння армії, допомога ( навіть швидка) пораненим, відбудова житла, тощо. Навіщо українцям ця вся пострадянська корумпована система на всіх поверхах??? Вона саме і є початком і народженням злочину. То є ракова опухоль що не дає організму зростати. Її треба ліквідовувати.
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18.02.2024 00:51 Відповісти
Нарешті і я) плюс+ карта моно.
На лікування і одужання🙏
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18.02.2024 00:55 Відповісти
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