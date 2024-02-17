У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова
В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.
Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново!! В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ. Це для важкопоранених бійців, які вийшли з Авдіївки та прибувають , поранених дуже багато, апаратів не вистачає!! Ці апарати рятують ноги та руки воїнів, прошу віднестися відповідально", - зазначає волонтерка.
За словами Юсупової, необхідно 60 апаратів на нижні та верхні кінцівки. Ціна 150 тис. грн.
"Треба якомога більше.Треба оплатити, щоб аппарати почали збирати. Прошу допомогти. ", - додає вона.
Юсупова також публікує реквізити для охочих допомогти фінансово:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії.
Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:
- понад 1500 загиблими;
- понад 3500 пораненими;
- та понад 20 одиниць бронетехніки.
До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.
Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку.
Хай наші хлопці одужують
Тим часом владна надбудова багатіє, гуляє... канібасить, ви ж чули президент щось там підписав про канібас, коли відступили від Авдієвки, - водить хороводи навколо мобілізації... - все як у мирні дні, все як всі 30-ть років незалежності...
Українці чудово зорганізовуються і без міністерств ! Озброєння армії, допомога ( навіть швидка) пораненим, відбудова житла, тощо. Навіщо українцям ця вся пострадянська корумпована система на всіх поверхах??? Вона саме і є початком і народженням злочину. То є ракова опухоль що не дає організму зростати. Її треба ліквідовувати.
На лікування і одужання🙏