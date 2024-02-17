У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова

В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново!! В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ. Це для важкопоранених бійців, які вийшли з Авдіївки та прибувають , поранених дуже багато, апаратів не вистачає!! Ці апарати рятують ноги та руки воїнів, прошу віднестися відповідально", - зазначає волонтерка.

За словами Юсупової, необхідно 60 апаратів на нижні та верхні кінцівки. Ціна 150 тис. грн.

"Треба якомога більше.Треба оплатити, щоб аппарати почали збирати. Прошу допомогти. ", - додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті надзвичайно важка ситуація. Воїнам потрібні квадрокоптери, тепловізори та генератори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж





Юсупова також публікує реквізити для охочих допомогти фінансово:

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