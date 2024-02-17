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У Молдові на кордоні з Україною знайшли уламки ще одного "Шахеда". ФОТОрепортаж

У Молдові виявили нові уламки "Шахеда" приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними.

Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

У другій половині дня 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, біля села Нова Етулія знайшли нові фрагменти, схожі на уламки "Шахеда".

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Уламки "Шахеда" в Молдові

"Інформацію передали компетентним органам, доступ у район, де виявили уламки безпілотника, обмежено", – повідомили у Прикордонній поліції.

Уламки "Шахеда" в Молдові
Уламки "Шахеда" в Молдові

Уламки знайшли приблизно за 5 км від межі села та за 2 км від кордону з Україною.

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Цей район розташований на північ від озера Кагул, приблизно на однаковій відстані від українських Болграда і Рені.

Уламки "Шахеда" в Молдові

Автор: 

Молдова (2075) дрони (4743)


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Топ коментарі
+8
Що ви до Санду причепились,тут країни нато замовчують падіння ракет а ви від Молдови хочете геройства.
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17.02.2024 22:13
+4
Як що? Стурбованість! Велика стурбованість!
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17.02.2024 22:32
+2
І шо?
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17.02.2024 21:08
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І шо?
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17.02.2024 21:08 Відповісти
Як що? Стурбованість! Велика стурбованість!
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17.02.2024 22:32 Відповісти
Санду, ввєді войска!
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17.02.2024 21:34 Відповісти
Санду и так из подвала не выходит а тут ещё и это.
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17.02.2024 21:50 Відповісти
Що ви до Санду причепились,тут країни нато замовчують падіння ракет а ви від Молдови хочете геройства.
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17.02.2024 22:13 Відповісти
До ядерної війни залишається не довго ( є таки прогнози , що Бульбостан не дарма став ядерною державою, і Навального не дарма порєшил путін - тобто ніяких вариантів - ну можливо кадиров, тобто обстановка накаляється
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17.02.2024 22:43 Відповісти
Як тільки засобами НАТО зафіксовано запуск цілей (Шахедогераней або КР) в бік України , літаки F-16 Польщі та Румунії потрібно підіймати в повітря із бойовим завданням знищувати повітряні цілі у смузі 50 км від кордону углиб території України та Молдови з метою недопущення випадкових ударів КР та Шахедогеранями по територіям Польщі, Румунії та Молдови.
Треба привчати скрепних ракетчиків РФ до появи достатньої кількості літаків НАТО близько кордонів України під час атак Шахедогеранями та КР. Деякі з винищувачів F-16 можуть пілотуватися і нашими пілотами, хай тренуються винищувати законні цілі НАТО і відпрацьовують тактику. Рашисти не здатні визначити, пілот якої саме країни керує F-16, який приземлив Шахедогерань чи КР рашистів.
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17.02.2024 23:48 Відповісти
Будуть залітати і надалі. В Молдові ППО Сухопутних військ, ОСа використовується як об'єктове ППО. Іншого немає.
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18.02.2024 01:06 Відповісти
 
 