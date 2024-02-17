У Молдові на кордоні з Україною знайшли уламки ще одного "Шахеда". ФОТОрепортаж
У Молдові виявили нові уламки "Шахеда" приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними.
Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.
У другій половині дня 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, біля села Нова Етулія знайшли нові фрагменти, схожі на уламки "Шахеда".
"Інформацію передали компетентним органам, доступ у район, де виявили уламки безпілотника, обмежено", – повідомили у Прикордонній поліції.
Уламки знайшли приблизно за 5 км від межі села та за 2 км від кордону з Україною.
Цей район розташований на північ від озера Кагул, приблизно на однаковій відстані від українських Болграда і Рені.
Топ коментарі
+8 Ігор Круглій
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+4 OS OS #582657
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+2 Sharikoff
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Треба привчати скрепних ракетчиків РФ до появи достатньої кількості літаків НАТО близько кордонів України під час атак Шахедогеранями та КР. Деякі з винищувачів F-16 можуть пілотуватися і нашими пілотами, хай тренуються винищувати законні цілі НАТО і відпрацьовують тактику. Рашисти не здатні визначити, пілот якої саме країни керує F-16, який приземлив Шахедогерань чи КР рашистів.