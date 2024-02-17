У Молдові на кордоні з Україною знайшли уламки ще одного "Шахеда". ФОТОрепортаж

У Молдові виявили нові уламки "Шахеда" приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними.

Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

У другій половині дня 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, біля села Нова Етулія знайшли нові фрагменти, схожі на уламки "Шахеда".

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"Інформацію передали компетентним органам, доступ у район, де виявили уламки безпілотника, обмежено", – повідомили у Прикордонній поліції.





Уламки знайшли приблизно за 5 км від межі села та за 2 км від кордону з Україною.

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Цей район розташований на північ від озера Кагул, приблизно на однаковій відстані від українських Болграда і Рені.