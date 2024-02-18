Як минула доба у регіонах: на Херсонщині одна людина загинула, у Миколаївській області армія РФ тричі атакувала акваторію Очакова, на Дніпропетровщині ворог знову гатив по Нікопольському району, у Запорізькій області збільшилась кількість обстрілів. ФОТО

Протягом минулої доби російські окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по населених пунктах України у низці областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнала інфраструктура і приватні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Ситуація на Херсонщині

Протягом минулої доби ворог 39 разів обстріляв Херсонщину з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад та типографію у Херсоні; медичну установу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріли Миколаївської області

За добу на Миколаївщини під ворожим вогнем опинилися Очаків та Куцурубська громада

Як зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, 17 лютого ворог тричі обстрілював акваторію та берегову смугу Очакова.

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"17 лютого, о 10:24, ворог атакував FPV-дронами територію Куцурубської громади. Постраждалих немає", - додав Кім.

Обстановка на Дніпропетровщині

"Серед ночі росіяни двічі били по району з важкої артилерії. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді", - розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що люди не постраждали. Щодо руйнувань, то вони зараз з'ясовуються.

Обстріли Запорізької області

Останніми днями ворог збільшив кількість обстрілів населених пунктів Запорізької області. Так, за минулу добу зафіксовано 60 ударів по 18 населених пунктах

"543 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Чарівного, Новоданилівки, Преображенки, Степногірська, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

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Окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, 56 БПЛА-атак по Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Новоіванівці, Гіркому й Кам'янському, 55 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Кам'янського, а також вгатили 5 авіаснарядами по Новодарівці й Роботиному", - повідомили у Запорізькій ОВА.





