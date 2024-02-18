Доба на Харківщині: ворог активно використовує КАБи, ракети С-300, артилерію, зруйнована цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни завдали понад 50 ударів по прикордонних районах Харківської області з різних видів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень 17 лютого, о 12.30, ворог 6 КАБами завдав ударів по с. Чорне Купʼянського району. Потім застосували артилерію. Знищено будівлю ліцею, понад 20 приватних житлових будинків.

О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди.

Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені - 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств.

Близько 14.50 ракетами С-300 ворог обстріляв околиці Циркунів. А у 16.05 також ракетами С-300 обстріляне смт Приколотне Куп’янського району. Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.

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О 17:54 в м. Куп’янськ зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом пошкоджено 10 будівель. Близько 20:00 внаслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення дістали дві жінки 26 та 29 років.

О 00:15 18 лютого відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі. Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.









