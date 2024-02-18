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Доба на Харківщині: ворог активно використовує КАБи, ракети С-300, артилерію, зруйнована цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни завдали понад 50 ударів по прикордонних районах Харківської області з різних видів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень 17 лютого, о 12.30, ворог 6 КАБами завдав ударів по с. Чорне Купʼянського району. Потім застосували артилерію. Знищено будівлю ліцею, понад 20 приватних житлових будинків.

О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди.

Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені - 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств.

Обстріли Харківщини

Близько 14.50 ракетами С-300 ворог обстріляв околиці Циркунів. А у 16.05 також ракетами С-300 обстріляне смт Приколотне Куп’янського району. Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Куп’янська: окупанти скинули на місто щонайменше 5 авіабомб. ФОТОрепортаж

О 17:54 в м. Куп’янськ зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом пошкоджено 10 будівель. Близько 20:00 внаслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення дістали дві жінки 26 та 29 років.

О 00:15 18 лютого відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі. Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.


Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+2
У нас орки розбомбили всю прифронтову
інфаструктуру....Дивлюсь відео з белгорода:
гарненькі криші з металопрофілю,
біля під'їздів стоять новенькі іномарки...
світло горить вночі,як в голівуді...
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18.02.2024 10:16
+1
Щось не клеїться....Ігнат і суперльотчик Світан,ще рік тому радісно повідомляли,що Петріоти та інші засоби ППО загнали безвісті росВПС,мовляв літаки тепер облітають Україну здалеку. А тут якісь КАБи життя не дають і в Авдіївці.... А що наша ППО???
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18.02.2024 10:10
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А чиє то погруддя? Бачу шо звєзда і пілотка. Якщо якийсь воїн то звісно жаль, а якщо якийсь комуняка то ні.
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18.02.2024 10:03 Відповісти
Не все равно? Там в каждом селе такая пилотка.
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18.02.2024 10:19 Відповісти
Якщо якийсь солдат загинув визволяючи село від нацистів це одне, а коли якийсь комуняка поставлений з пропагандистських причин то це зовсім інше.
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18.02.2024 10:53 Відповісти
С каких пор украинцы начали уважать "вызволителей от нацистов".
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18.02.2024 10:57 Відповісти
Кацапу цього не зрозуміти. Ваш ***** промив вам мізки на декілька поколінь. Українці ненавидять нацистів так само як і кацапів. УПА воювала як з нацистами так і з кацапами.
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18.02.2024 11:20 Відповісти
лол теперь я кацап
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18.02.2024 11:29 Відповісти
А чого тепер? Ти ним і родився
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18.02.2024 11:50 Відповісти
Щось не клеїться....Ігнат і суперльотчик Світан,ще рік тому радісно повідомляли,що Петріоти та інші засоби ППО загнали безвісті росВПС,мовляв літаки тепер облітають Україну здалеку. А тут якісь КАБи життя не дають і в Авдіївці.... А що наша ППО???
показати весь коментар
18.02.2024 10:10 Відповісти
У нас орки розбомбили всю прифронтову
інфаструктуру....Дивлюсь відео з белгорода:
гарненькі криші з металопрофілю,
біля під'їздів стоять новенькі іномарки...
світло горить вночі,як в голівуді...
показати весь коментар
18.02.2024 10:16 Відповісти
2 роки війни з рашкою,а у нас досі стоять памятники комуністичним дедовоєвалам.
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19.02.2024 00:09 Відповісти
 
 