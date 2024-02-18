Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, 1 - поранена. Пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Поліція документує наслідки обстрілів Сумщини військами РФ. Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 253 удари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, ще одна дістала поранення, також пошкоджено 13 приватних житлових будинків та дві літні кухні.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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