З-під завалів у Слов’янську рятувальники дістали тіло охоронця. ФОТОрепортаж

17 лютого 2024 року, о 19:40, російська армія завдала ракетного удару по середмістю Слов’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Зазначається, що ворог поцілив у будівлю слов’янської школи № 18, в якій розміщувалися соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Рятувальники вже завершили пошукові роботи.

"Під завалами зруйнованої школи знайдено тіло загиблого чоловіка - сторожа навчального закладу. Йому було 65 років. Щирі співчуття його рідним і близьким", - повідомив Лях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вдарили з артилерії по Слов’янську та Краматорську - зруйновані будинки і школа, під завалами можуть бути люди, - ОП. ВIДЕО







