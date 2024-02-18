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З-під завалів у Слов’янську рятувальники дістали тіло охоронця. ФОТОрепортаж

17 лютого 2024 року, о 19:40, російська армія завдала ракетного удару по середмістю Слов’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Зазначається, що ворог поцілив у будівлю слов’янської школи № 18, в якій розміщувалися соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Рятувальники вже завершили пошукові роботи.

"Під завалами зруйнованої школи знайдено тіло загиблого чоловіка - сторожа навчального закладу. Йому було 65 років. Щирі співчуття його рідним і близьким", - повідомив Лях.

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Наслідки удару по Слов'янську
Наслідки удару по Слов'янську
Наслідки удару по Слов'янську
Наслідки удару по Слов'янську

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обстріл (28648) смерть (6757) жертва (251) Слов’янськ (604)


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18.02.2024 13:08 Відповісти
 
 