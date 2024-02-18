З-під завалів у Слов’янську рятувальники дістали тіло охоронця. ФОТОрепортаж
17 лютого 2024 року, о 19:40, російська армія завдала ракетного удару по середмістю Слов’янська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Зазначається, що ворог поцілив у будівлю слов’янської школи № 18, в якій розміщувалися соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги.
Рятувальники вже завершили пошукові роботи.
"Під завалами зруйнованої школи знайдено тіло загиблого чоловіка - сторожа навчального закладу. Йому було 65 років. Щирі співчуття його рідним і близьким", - повідомив Лях.
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Койот Восточноукраинский
показати весь коментар18.02.2024 13:08 Відповісти Мені подобається 3
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