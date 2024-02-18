Окупанти обстріляли селище Борову на Харківщині - пошкоджені будинки, лікарня та дитсадки. ФОТОрепортаж

Російська армія вранці 18 лютого завдали удару по цивільній інфраструктурі селища Борова Харківської області – пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарня й дитячі садки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Офіс Генерального прокурора повідомив у фейсбуці.

За даними слідства, 18 лютого близько 11:00 російські війська обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено будівлі дитячих садків, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватні житлові будинки, терапевтичне відділення центральної лікарні та адміністративні будівлі.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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