"Пам’ятаємо! Небесна сотня", - у Києві відбулося вшанування пам’яті полеглих 18 лютого 2014 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18 лютого відбулася акція із вшанування пам’ять Героїв Небесної Сотні. Десять років тому в цей день силовики оголосили про початок "зачистки" Майдану та стали штурмувати наметове містечко, пізно ввечері запалав Будинок профспілок. Загалом під час сутичок цього дня загинули 17 учасників протесту, ще 14 отримали смертельні поранення й ушкодження, від яких померли наступного дня або пізніше.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Акція розпочалася о 16:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі проведенням панахиди. Саме Михайлівський собор під час Майдану був прихистком для мітингарів, а в найгарячіші дні Революції Гідності перетворився на польовий шпиталь і нині є знаковим місцем національного спротиву.

По завершенні панахиди відбулася хода пам’яті, покладання квітів та запалення лампадок на алеї Героїв Небесної Сотні

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Фото, відео - Олег Богачук