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Новини Фото Річниця Революції Гідності
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"Пам’ятаємо! Небесна сотня", - у Києві відбулося вшанування пам’яті полеглих 18 лютого 2014 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18 лютого відбулася акція із вшанування пам’ять Героїв Небесної Сотні. Десять років тому в цей день силовики оголосили про початок "зачистки" Майдану та стали штурмувати наметове містечко, пізно ввечері запалав Будинок профспілок. Загалом під час сутичок цього дня загинули 17 учасників протесту, ще 14 отримали смертельні поранення й ушкодження, від яких померли наступного дня або пізніше.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій. 

Акція розпочалася о  16:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі проведенням панахиди. Саме Михайлівський собор під час Майдану був прихистком для мітингарів, а в найгарячіші дні Революції Гідності перетворився на польовий шпиталь і нині є знаковим місцем національного спротиву.

По завершенні панахиди відбулася  хода пам’яті, покладання квітів та запалення лампадок на алеї Героїв Небесної Сотні

Також дивіться: Десята річниця Революції Гідності: Вадим Тітушко наразі воює в ЗСУ, в складі 72-ї бригади. ФОТО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пам’ятаємо!": у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня
Небесна, сотня

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: 

пам’ятник (929) революція (312) Небесна Сотня (393) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+45
Небесня сотня це перші втрати кацапської навали. Вічна пам'ять полеглим за волю і Україну.
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18.02.2024 19:19
+40
Революція Гідності з Нами назавжди.. і винних доженем, може не завтра, але кожен відповість за скоєнне..
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18.02.2024 19:18
+30
Тепер при владі тітушки .
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18.02.2024 19:20
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Революція Гідності з Нами назавжди.. і винних доженем, може не завтра, але кожен відповість за скоєнне..
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18.02.2024 19:18 Відповісти
Небесня сотня це перші втрати кацапської навали. Вічна пам'ять полеглим за волю і Україну.
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18.02.2024 19:19 Відповісти
Тепер при владі тітушки .
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18.02.2024 19:20 Відповісти
Риги. Вадим Тітушко на фронті.
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18.02.2024 19:22 Відповісти
Ні не на фронті.
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18.02.2024 19:24 Відповісти
Так писали.
"Знаменитий Тітушко боронить Україну у складі 72-ї бригади"
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18.02.2024 19:26 Відповісти
Ні. Він в рембазі. Його туди засунули "люди", вирвавши від судового переслідування за бандитизм. Рецидивіст Вадік "Румин" він же тітушка мав отримати вже четвертий термін, але його постійно висмикували "люди".

У «виправлення» Тітушки повірили не всі, нагадавши, що у 2018 році його було оголошено у розшук за підозрою у скоєнні низки розбійних нападів.

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https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pronik-u-dim-zvjazav-hospodarja-zabrav-hroshi-u-politsiji-rozpovili-chomu-oholosili-u-rozshuk-skandalnoho-titushka-2490887.html Проник у дім, зв'язав господаря, забрав гроші: у поліції розповіли, чому оголосили у розшук Вадима Тітушка

Фото: Скриншот/Facebook

Водночас знайшлися й ті, хто вважає, що захист країни від російських загарбників - цілком гідна спокута.

Фото: Скриншот/Facebook

Нагадаємо, що свою скандальну славу Тітушко на прізвисько «Румун» здобув завдяки відео, на якому він разом із натовпом молодиків спортивної статури кидався на учасників Євромайдану та журналістів, які це знімали, відстоюючи таким чином інтереси режиму Віктора Януковича.
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18.02.2024 19:31 Відповісти
От блін, гидота.
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18.02.2024 20:01 Відповісти
Справа про розбій з угоном

У лавах ЗСУ Вадим Титушко опинився, коли його справу розглядав суд у Броварах. Якщо https://reyestr.court.gov.ua/Review/98814901 промоніторити хід справи , все відбувалось протягом серпня-початку вересня 2022 року: в ухвалі суду від початку серпня про те, що Тітушко в армії, ще не йдеться, а у вересневій - така інформація вже з'являється.

Справа, яку розглядав суд у Броварах, стосувалася злочину, скоєного у 2018 році у селі Рожни неподалік Києва.

«У липні в один з будинків села Рожни Броварського району Київської області проникла група осіб у чорних масках та спортивному чорному одязі, зі зброєю. Зв'язавши власників будинку, вони забрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька осіб, серед яких і громадянин Тітушко», - так злочин https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/28/7190429/ прокоментував журналістам тодішній речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу (розбійний напад) і ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом). Підозрюваним загрожувало позбавлення волі до 12 років.

https://glavcom.ua/img/forall/g/0/31/titushko_rozshuk.jpg

Як розповів «Главкому» староста села Володимир Кабиш, Рожни село дуже спокійне, тут зареєстровано 1,2 тис. людей, багато садів, селяни вирощують фрукти. Також у Рожнах є кілька фешенебельних котеджів і буває, що місцеві жінки наймаються туди на роботу.

Кабиш припустив, що пограбування у 2018-му вчинили не місцеві, які повелися на зовнішній вигляд двоповерхового котеджу. Власниця, яка до пограбування постійно мешкала у цьому будинку, тепер живе в іншому місці.

«Її щоденно водій привозив і забирав вранці на Toyota Prado. Тепер, як кажуть сусіди, жінка тут буває рідко. До війни за її будинком пильнував охоронець, а тепер його немає. Час від часу приходить стороння людина, годує собак», - розповів «Главкому» староста Володимир Кабиш.

Тітушка зрештою затримали. Із судових матеріалів того періоду випливає, що станом на серпень-2020 він сидів під цілодобовим домашнім арештом. Просив суд переглянути запобіжний захід і відпустити його під особисте зобов'язання. Скаржився на стан здоров'я: свого і батьків. Переконував, що має намір навчатись у виші і працювати. Але https://reyestr.court.gov.ua/Review/91018262 суд відмовив .

Розслідування тривало чотири роки, з них останні два у Броварському міськрайсуді, поки цей суд зрештою не https://reyestr.court.gov.ua/Review/106055393 закрив справу . Причиною уього стало порушення вимог Кримінально-процесуального кодексу з боку прокуратури: прокурор скерував обвинувальний акт до суду з порушенням термінів досудового розслідування: 17 вересня 2020 року підписав обвинувальний акт щодо Тітушка, а направив до суду аж 16 жовтня. Це стало зачіпкою для адвокатів клопотати про закриття кримінального провадження. І обвинувачений вийшов сухим із води.

«Главком» звернувся до Броварської окружної прокуратури з проханням пояснити, чому «профукали» справу. Звідти відповіли, що не погоджуються з рішенням суду першої інстанції і подали апеляцію.

https://glavcom.ua/img/forall/g/0/31/prokuratura_titushko.jpg

Київський апеляційний суд 20 вересня https://reyestr.court.gov.ua/Review/106366909 завернув скаргу Броварської окружної прокуратури, оскільки у ній відсутнє обґрунтування стосовно незаконності і необґрунтованості рішення Броварського суду.

До слова, з відкритих https://reyestr.court.gov.ua/Review/98814901 у судовому реєстрі ухвал , https://reyestr.court.gov.ua/Review/106154165 можна побачити , що потерпіла не відвідувала засідання у справі. Можна припустити, що покарання Тітушка її не особливо цікавило.

Цікава деталь: схожий кейс у Тітушка був у 2011 році. Тоді Білоцерківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок за крадіжку, поєднану з проникненням у житло (ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу). ЗМІ https://zn.ua/ukr/POLITICS/antifashist-yakiy-pobiv-zhurnalistku-ranishe-buv-sudimiy-122131_.html писали , що Вадим Тітушко, разом із товаришами, пограбували оптову базу і винесли комп'ютери та монітори. Тітушко одержав три роки тюрми, які було замінено на рік умовно. У 2012 році суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/47080939 звільнив його від відбування, оскільки закінчився іспитовий термін.
Як Тітушко став мемом

20-річний мешканець Білої Церкви Вадим Тітушко прославився на всю країну 18 травня 2013 року. Тоді у столиці, під час акції опозиції «Вставай, Україно!», юнак у числі групи молодиків спортивної статури став учасником бійки з представниками опозиції. Під час інциденту https://www.pravda.com.ua/news/2013/05/18/6990166/ постраждали журналістка «5 каналу» Ольга Сніцарчук та фотограф видання «КомерсантЪ Украина» Влад Содель.

«Оля Сніцарчук, журналістка 5-го каналу підбігла до місця події. Коли вона почала знімати, її повалили на землю. Розбили губу, били. Зараз її забрала швидка. Міліція не реагувала», - https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/173661-v-tsentre-horoda-yzbyly-dvukh-zhurnalystov/ написала тоді журналістка Крістіна Бердинських.

Напад вдалося припинити лише за допомогою правоохоронців та співробітників «Беркуту».

https://glavcom.ua/img/forall/g/0/31/titushko.jpg

Слава до Вадима Тітушка прийшла після нападу на журналістів у 2013 році

Фото: Владислава Соделя

Серед учасників сутичок в об'єктив фотокамери потрапив Тітушко. Згодом він став одним із чотирьох обвинувачених у побитті журналістів. Суд https://www.ukrinform.ua/rubric-society/1539962-titushku_dali_2_roki_umovno_1859063.html дав Тітушку три роки позбавлення волі з відтермінуванням виконання рішення суду на два роки. Себто умовний термін.

Вже під час Революції Гідності «тітушками» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 стали називати усіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися розігнати мирні протести або здійснювали різні провокації за грошову винагороду. Сам Тітушко під час Революції Гідності нібито був помічений на антимайдані в Обухові.

«Його обличчя після побиття журналістів стало відомо всій країні. Тож слід очікувати на нові подвиги Вадіка Румина (прізвисько Тітушка) та його братви. Працівники Київської ОДА анонімно повідомили, що наказ залучити головного «тітушку» країни віддав особисто губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк», - https://vidomosti-ua.com/ukraine/80740 заявив тоді опозиційний політик Олег Ляшко.
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18.02.2024 19:41 Відповісти
Підараси при владі.
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18.02.2024 19:24 Відповісти
- розум недалеко від ніка!
тільки зелений довбень може вважати Ющенка і зеленське однаковими.
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19.02.2024 10:35 Відповісти
На мою думку, Ющенко - це найкращий президент із того лайна, яке правило Україною. Але, скажи мені, будь ласка, як змінилася за його правління олігархічна система і чому в Ахметова за правління Ющенка з 4 млрд. доларів стало 24 мільярди? Чому надії Помаранчевої революції не справдилися і до влади прийшов Янукович, з яким Ющенко, мало того, що помирився і підписав Універсал, так ще й всіляко йому сприяв перед виборами на противагу Тимошенко? Чому ніхто не був покараний за сєпарський з'їзд в Сіверодонецьку, що в кінцевому результаті і призвело до війни. Політиків треба оцінювати по зробленим справам, а не по обіцянкам. Всі наші президенти практично нічого не зробили для зміни основного гальма нашого розвитку - олігархічної системи. Був такий плакат на Майдані - "Зрозумійте, нас задовбало". І спочатку дійсно щось змінювалося, намагалися проводити реформи, що в 2005-ому, що в 2014-ому, але потім система все відіграла. А система зміниться тоді, коли Ахмєтов і його колеги будуть за гратами, а не безкарно грабувати Україну і далі. Моя тобі порада - ніколи не оцінюй розумові здібності незнайомих людей, тим більше з одного посту. А нік на "Цензорі" ти не можеш змінити самомтійно. І то мій син, програміст, просто підряд на клавіатурі поклацав, сказавши, що як придумаєш собі нік - зміниш. То так вже 8 років і є.
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19.02.2024 14:33 Відповісти
За нік - вибачте. Решта - не згоден зовсім! 73 дупоголові не з'явилися у 2019р, вони завжди серед людей. На жаль, ці потвори теж вважаються українцями і виборцями. Саме воно (73) і є джерелом олігархії, корупції та зелайна. А шукати винних у владі, яку самі обрали, самі породили - ознака не дуже розумних.
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19.02.2024 14:51 Відповісти
Тільки прикол в тому, що народ у нас не змінився. І ті ж самі люди голосували в 2014-ому за Порошенка в першому турі. Але, чомусь не проголосували за нього вдруге. Думаю, за Зеленського теж вже не проголосують. І це нормально. Це і є демократія. Не виправдав довіри народу - до побачення. А щодо виборів - то хіба вам невідомо, що ми завжди обираємо яке краще лайно? Знову ж так система побудована. І не забувайте про українську традицію - клясти владу наступного дня після виборів.
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19.02.2024 15:03 Відповісти
Я пам'ятаю, як ми вжахнулися, почувши, що на Майдані беркути розстрілюють людей. А де ж відосик від найвеличнішого **дора зі скорботним їбалом..?
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18.02.2024 19:20 Відповісти
А воно в цей час про ********* палички розказувало... І в 19 какаяразніца зробило цього урода морального президентом.
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18.02.2024 19:35 Відповісти
А де Шмаркля із жартами про ********* палички...?
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18.02.2024 19:23 Відповісти
Саме в цей день на Кріпосному отримав від беркута три переломи і лише завдяки жінкам-киянкам залишився живий.

Зєлю геть. Дострокові
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18.02.2024 19:23 Відповісти
в той день була гарна погода і люди йшли до Верховної Влади в піднесеному настрої.....а потім була бійня.....
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18.02.2024 21:22 Відповісти
Ради
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18.02.2024 21:23 Відповісти
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18.02.2024 19:24 Відповісти
А єрмак із татаровим прийшли?
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18.02.2024 19:35 Відповісти
Прибігли, разом з кварталом 95 та *********** паличками.
Як таке можна було вибрати? Не буду питати де розум. Де інстринкт самозбереження?
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18.02.2024 20:29 Відповісти
Ага, ось вони, тільки чомусь морди закрили

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18.02.2024 20:30 Відповісти
При владі вже 5 рік зграя підлих дволиких промоскальських негідників, яка за цей час вже розтоптала все, за що гинули громадяне під час Революції Гідності. Слава Україні! Героям Слава!!! ЗЕ ПНХ!!!
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18.02.2024 19:35 Відповісти
Після виборів, коли подивляться на справи проти злочитнців, які розстрілювли Майдан, то вийде, що там відсутні всі докази і спрви прийдеться закривти. Чи хтось із 73% думає, що татаров і його антимайданна команда збирали докзи проти себе?
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19.02.2024 08:09 Відповісти
"хтось із 73% думає" - а коли 73 дупоголових думати навчились? І чим?
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19.02.2024 10:37 Відповісти
чи всі покарані, і хто стріляв з Городецького, 11 в спину вже відомо? 🤓🧐👀

хотілось почути відповідь, як і вирок.
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18.02.2024 19:37 Відповісти
А представники влади десь були? Чи " швидка" напала?
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18.02.2024 19:52 Відповісти
Настя?
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18.02.2024 21:24 Відповісти
Саме вона!
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18.02.2024 22:33 Відповісти
Влада зробила все, щоб вбивці майданівців не були покарані. Адже спливає строк притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні злочини. Те, що в Україні існує дуже велика проблема зі строками досудового розслідування та судового розгляду справ, сприяє відсутності реального покарання для злочинців.
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18.02.2024 20:02 Відповісти
Старанне, хоч і невміле відволікання суспільної увати.
Нізачот!
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18.02.2024 20:24 Відповісти
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18.02.2024 20:24 Відповісти
в 2019-му році, антимайдан дорвався до влади в Україні. Вбивців євромайданівців, клоун випустив на волю. А прокурор антимайдану зараз взагалі керує всіма мусорами країни. Схоже, Майдан-3 має розставити всі крапки над і.
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18.02.2024 20:26 Відповісти
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18.02.2024 20:43 Відповісти
Завтра 19 листопада спливає термін давності у половини кримінальних справ по майдану... Це так,для справки.
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18.02.2024 21:00 Відповісти
Це на папері, може й спливає…
У ЖИТТІ, дещо по іншому! РигоАНАЛИ це знають…
Московіти, - спочатку. Борімося! Поборемо! Велика робота, робиться поступово і невблаганно!

Слава Україні!
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18.02.2024 21:13 Відповісти
Пам'ятаймо й помстимося!! Герої не умирають! Запеклі, вогню не бояться!
Слава Україні!
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18.02.2024 21:09 Відповісти
Пиляти дерева, дозволяти найманцям стріляти в бунтарів. Це не лише накази, це не лише продажні люди. Це висновки, яких не було. Сум, лише трагічні почуття.
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18.02.2024 21:42 Відповісти
путін - *****!
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19.02.2024 22:22 Відповісти
 
 