Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину, протягом доби обстріляв Очаків та дві громади Миколаївщини. ФОТО

Російські загарбники не припиняють обстрілів цивільного населення. Протягом доби під ворожим вогнем опинилися Марганець та Нікополь Дніпропетровщини, а також Очаків, Очаківська та Куцурубська громади Миколаївщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ввечері 18 лютого ворог двічі вдарив з важкої артилерії по Нікопольщині. Спочатку обстріляв Марганець, а потім Нікополь.

"Загалом туди поцілили з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки. Та головне, що вціліли люди", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.







Протягом минулої доби ворог тричі обстріляв з артилерії населені пункти Куцурубської громади. Крім того, зранку та в обід атакував FPV-дронами акваторію Очаківської та Куцурубської громад.

"Також о 12:56 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу. Крім того, 18 лютого об 11:44 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. У всіх випадках без постраждалих"., - розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.