Доба на Харківщині: під вогнем Козача Лопань, Борова, Вільхуватка. Є пошкодження. ФОТО

Упродовж минулої доби війська РФ обстрілювали Харківщину. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА:

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по с. Вільхуватка, Петропавлівка, Борова.

О 09:00 окупанти завдали ударів по с. Вільшана Купʼянського району. Інформація щодо руйнувань не надходила.



Об 11:00 внаслідок ворожого обстрілу у с. Борова Ізюмського району пошкоджені дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова. Постраждалих немає.

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Також зазначається, що протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,2 га території, знищили 157 вибухонебезпечних предметів.