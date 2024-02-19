Доба на Харківщині: під вогнем Козача Лопань, Борова, Вільхуватка. Є пошкодження. ФОТО
Упродовж минулої доби війська РФ обстрілювали Харківщину. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА:
- Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по с. Вільхуватка, Петропавлівка, Борова.
- О 09:00 окупанти завдали ударів по с. Вільшана Купʼянського району. Інформація щодо руйнувань не надходила.
Об 11:00 внаслідок ворожого обстрілу у с. Борова Ізюмського району пошкоджені дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова. Постраждалих немає.
Також зазначається, що протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,2 га території, знищили 157 вибухонебезпечних предметів.
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