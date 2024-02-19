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Доба на Донеччині: удари ракетами С-300 по Селидовому та Малинівці, обстріли Красногорівки та Очеретиному, дві особи дістали поранення.. ФОТО

Минулої доби окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися Красногорівка, Селидове, селища Желанне, Очеретине, села Малинівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Соловйове, Шевченко Перше. Зафіксовано 14 ударів по цивільному населенню з авіації, ЗРК "С-300", артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни з артилерії обстріляли Красногорівку – поранили 60-річну жінку. Ще одна людина дістала поранення в Очеретиному. Під ворожим вогнем опинилися також опинилися 5 громад області.

Двома ракетами ворог вдарив по Соловйовому Очеретинської громади – пошкодив 8 приватних осель.

На Селидове окупанти спрямували дві ракети С-300. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 7 приватних будинків, школа, спорткомплекс. Під обстрілом ЗРК "С-300" також перебувала Малинівка, зруйновано освітній заклад.

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Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586)


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19.02.2024 10:10 Відповісти
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