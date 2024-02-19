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Агент російської розвідки готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак РФ на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Таким чином вони сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

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Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні.

Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.

Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України.

На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління Генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ).

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Встановлено, що російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.

За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру "зарплату", яка надходила на його банківський рахунок.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку "заходили" ворожі кошти.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Російський агент на Черкащині
Російський агент на Черкащині
Російський агент на Черкащині
Російський агент на Черкащині

Автор: 

СБУ (12857) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+6
Удар по ОПі? Та хто ж по своїм агентам буде готувати удар?? Вони їх бережуть, як зєніцу ока...
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19.02.2024 10:23
+4
За що? За оцю маячню? Кацапи не знають, де в нас знаходяться вузлові станції? На кого розраховане це чергове зелене засцикання очей?
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19.02.2024 10:24
+3
щас прибіжить цензоровська "valentina безугла" й підніме хай, шо це все іпсо ))
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19.02.2024 10:22
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Удар по ОПі? Та хто ж по своїм агентам буде готувати удар?? Вони їх бережуть, як зєніцу ока...
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19.02.2024 10:23 Відповісти
Судячи з твоїх дописів ти вже давно вдарений. По голові. Або ще маленьким впустили на підлогу головою вниз.
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19.02.2024 10:29 Відповісти
СБУ-черговий респект...
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19.02.2024 10:18 Відповісти
За що? За оцю маячню? Кацапи не знають, де в нас знаходяться вузлові станції? На кого розраховане це чергове зелене засцикання очей?
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19.02.2024 10:24 Відповісти
Я навідміну від тебе фєдя який вєщаєт з Британії мешкаю у Запоріжжі звідки не виїздив від початку війни не на один день.Тому бачу як тут працює СБУ та й не тільки за що їм а не президенту і вдячний...
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19.02.2024 10:30 Відповісти
На відміну від тебе, я в Україні і бачу, як тут все "працює". Ті, хто здав ворогу оборонні підприємства, між іншим, і досі на свободі. Зате кожен день ловлять "агентів", які на очах у військових все фотографують і ледь не прямо з блок-постів ведуть відкриту переписку з ворогом.
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19.02.2024 11:16 Відповісти
канєшна-а брітанскій флаг тєбє злиє англасакси падбросілі ну шоб тєбя чєснава чєснюка ачєрніть...
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19.02.2024 15:59 Відповісти
ВПН? Ні, не чули...
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19.02.2024 16:00 Відповісти
Ще один спец з під дивану чи з під лави.
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19.02.2024 10:33 Відповісти
Вони може і знають але бити просто по станції нічого не дає, їх ціль ешелони з технікою та ************ а це можна виявити тільки візуально
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19.02.2024 10:57 Відповісти
Цей генерал, мабуть, щось знає...

"Залізниця - постійна ціль. Її можна атакувати, потім атакувати повторно, можна атакувати ремонтні бригади, і значно перешкоджати російській логістиці, ізолювати її і зробити неспроможними російських окупантів." Джерело:
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19.02.2024 11:33 Відповісти
Все можна тільки для цього треба мати багато засобів... якщо б вони мали стільки ракет то б засипали Україну як в перші дні нападу...
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19.02.2024 12:47 Відповісти
Там в більшості випадків достатньо шахедів. А їх у кацапів як в дурного собаки бліх. Чому вони не знищують і навіть, не намагаються, наші залізничні вузли та стратегічні мости? Хто зна. Наші теж їхню логістику не чіпають. Можливо, якийсь договорняк.
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19.02.2024 12:55 Відповісти
А чому цей так званий переселениць не на фронті ? багато так званих переселенців з лднр є приховані вороги .
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19.02.2024 10:21 Відповісти
Не дай Боже такому дати зброю.. Таких як він тільки на лопату , місити цемент , або на мінні поля .
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19.02.2024 10:35 Відповісти
Краще мінні поля.
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19.02.2024 10:38 Відповісти
щас прибіжить цензоровська "valentina безугла" й підніме хай, шо це все іпсо ))
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19.02.2024 10:22 Відповісти
аби не anna petrova
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19.02.2024 10:24 Відповісти
я певен, він буде намагатись тікати, пильнуйте.
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19.02.2024 10:23 Відповісти
Та ні. Цей москалик вже добігався.
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19.02.2024 10:39 Відповісти
ні, він явно буде тікати, не захоче обтяжувати наш бюджет своїм утриманням
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19.02.2024 10:53 Відповісти
"довічно утримувати - спроба втекти"? - от в чому питання!
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19.02.2024 10:45 Відповісти
А ЗЕбіли й говномараХфон на чолі з Мосейчук-Скабєєвою досі згадують підрив складів з ************ часів Порошенко й ставлять це в провину Пороха
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19.02.2024 10:40 Відповісти
За 4 місяці до підриву складів ГУР провів спецоперацію з тестування безпеки складів, група безперешкодно проникла на склади і поробила фотографії *********** причому серед білого дня.... стаття була на цензорі....
після того ніх... не зробилось для покращення безпеки от і результат, як і з парканом на східному кордоні...
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19.02.2024 11:01 Відповісти
Абсолютно вірно. На стратегічних об"єктах не спромоглися, навіть, примітивні відеокамери встановити.
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19.02.2024 12:58 Відповісти
Баканов, з купою таких як і він заступників в СБУ, добряче таки нагадили в Україні!!
Але жодного з них, не повісили, перед будівлею СБУ у Києві… Зеленський з Даниловим, можуть це підтвердити, кольором свого ісподнього…
Оманьщина квітне і далі…
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19.02.2024 11:11 Відповісти
Баканов пішов на це ..... заради любові до маскавітки. А от заради чого пішов Зеленський ? Спробуйте здогадатись з трьох спроб.
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19.02.2024 11:37 Відповісти
СБУ знайшли в СБУ агента ? Не треба було нікуди й ходити !
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19.02.2024 11:35 Відповісти
Визиває гомеричний регіт цензор-нет -- як повний стратегічного резерву аналітичного відділу розвідки . Усі такі фаховики , що я мовчу в ганчірку .
Усі усе знають , що там московити нібито планували напад на Україну йще в 1979 році й тому мають зараз безмежний архів українських геодезичних карт .
Я точно ніколи не любив цю "зелену маса" але ж до чього тут єрмак й "зеленим" . Навіть йще й тут требо поділятися на порохоботів и зелену наволоч - аж ніяк інакше ?! Ви божевільні сварися прямо під ворожими бомбами .

Але знань геодезії нуль , розуміння , що мати мапу від 1931 року зара явно недостаньо (якщо вона дійсно є у рукодупих -- в чому великий сумнів) .
Послухайте , панове - диванний резерв аналітичного відділу Генштабу ЗСУ ... Бити дешевими дронами по таких об"єкта це "розмова не про що" . Марна трата ресурсів , якщо один дрон може вбити до 20 беззахістних мирних громадян й тільки на
святу для кожного московита ціль він є придатний . Не до чого іншого аж ніяк . Тобто по військовим цілям годиться виключно балістичні ракети . Вони в 100 разів точнійші й верогідність їх знищення меньша на 2 продядка .
Але ж 2 суттєви детальки . Балістична ракета дорожча за крилату в 100 разів й її користне навантаження меньше в 20 разів . Але ж вона й точнійша . Й саме тому потребує точні геодезичні параметри . Точність до 3-5 метрів .

Жодна стара мапа цього не гарантує . Ніхто не буде запускати ракету в 10 лімонів баксоїдів , користуючись данними 40-річної давнини .

Саме тому ловити зрадників це вкрай важлива робота . На жаль навіть зараз десь так 1% українців підтримую ********** . Це статистичний фак й через саме те , требо таку мерзоту виявляти .
До речі з того відсотка тільки десь десята частина має схильність "діяти" й виходити з пропозиціями до ГРУ й інших ********** .

До СБУ завжди було багато дорікань . Особливо до деяких підрозділів , що займалися економічними злочинами , або працювали на чергового господаря Банкової . Але не на часі !!!
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19.02.2024 12:44 Відповісти
Всі шпигуни РФ завжди горять на грошах. Це потомки маньяка Фелікса завжди приховують. Олдрідж Еймс попався саме на цьому. ФБР перевірило рахунки його крутозадової вдома (десь в Колумбії) і той в обмін на життя признався. Характерним і банальним є початок кінця Красної капелли. Всі агенти рашки жили від нелегального продажу золотих виробів, які були завезені раніше. Бельгійські поліцаї затримали одного негоя при продажі золотих годинників. Вдарили, сказав хто дав і привів місцеву поліцію в будинок радиста. Знайшли радіо, коди. А далі справа техніки. За чотири місяці вибили всіх. В Америці недавно пов'язали крупного фебеерівця (пенсіонера) А як ? Олежик Дерипаска влаштував його в службу безпеки своєї кампашки. Взнали і на допиті він признався, що херив матеріали по звязках х..... з Оранжевим Донні.
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19.02.2024 13:37 Відповісти
 
 