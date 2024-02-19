Агент російської розвідки готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак РФ на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Таким чином вони сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

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Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні.

Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.

Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України.

На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління Генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ).

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Встановлено, що російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.

За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру "зарплату", яка надходила на його банківський рахунок.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку "заходили" ворожі кошти.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.







