Агент російської розвідки готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак РФ на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.
Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.
Таким чином вони сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.
Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні.
Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.
Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України.
На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління Генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ).
Встановлено, що російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.
Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.
За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру "зарплату", яка надходила на його банківський рахунок.
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку "заходили" ворожі кошти.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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"Залізниця - постійна ціль. Її можна атакувати, потім атакувати повторно, можна атакувати ремонтні бригади, і значно перешкоджати російській логістиці, ізолювати її і зробити неспроможними російських окупантів." Джерело:
після того ніх... не зробилось для покращення безпеки от і результат, як і з парканом на східному кордоні...
Але жодного з них, не повісили, перед будівлею СБУ у Києві… Зеленський з Даниловим, можуть це підтвердити, кольором свого ісподнього…
Оманьщина квітне і далі…
Усі усе знають , що там московити нібито планували напад на Україну йще в 1979 році й тому мають зараз безмежний архів українських геодезичних карт .
Я точно ніколи не любив цю "зелену маса" але ж до чього тут єрмак й "зеленим" . Навіть йще й тут требо поділятися на порохоботів и зелену наволоч - аж ніяк інакше ?! Ви божевільні сварися прямо під ворожими бомбами .
Але знань геодезії нуль , розуміння , що мати мапу від 1931 року зара явно недостаньо (якщо вона дійсно є у рукодупих -- в чому великий сумнів) .
Послухайте , панове - диванний резерв аналітичного відділу Генштабу ЗСУ ... Бити дешевими дронами по таких об"єкта це "розмова не про що" . Марна трата ресурсів , якщо один дрон може вбити до 20 беззахістних мирних громадян й тільки на
святу для кожного московита ціль він є придатний . Не до чого іншого аж ніяк . Тобто по військовим цілям годиться виключно балістичні ракети . Вони в 100 разів точнійші й верогідність їх знищення меньша на 2 продядка .
Але ж 2 суттєви детальки . Балістична ракета дорожча за крилату в 100 разів й її користне навантаження меньше в 20 разів . Але ж вона й точнійша . Й саме тому потребує точні геодезичні параметри . Точність до 3-5 метрів .
Жодна стара мапа цього не гарантує . Ніхто не буде запускати ракету в 10 лімонів баксоїдів , користуючись данними 40-річної давнини .
Саме тому ловити зрадників це вкрай важлива робота . На жаль навіть зараз десь так 1% українців підтримую ********** . Це статистичний фак й через саме те , требо таку мерзоту виявляти .
До речі з того відсотка тільки десь десята частина має схильність "діяти" й виходити з пропозиціями до ГРУ й інших ********** .
До СБУ завжди було багато дорікань . Особливо до деяких підрозділів , що займалися економічними злочинами , або працювали на чергового господаря Банкової . Але не на часі !!!