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Новини Фото Війна
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Десять років війни: "Укрпошта" оголосила про випуск марки "І буде весна". ФОТО

Укрпошта випустить марку "І буде весна", присвячену 10-річчю з початку війни та 2 роковинам з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень особливий в історії України - 10 років з початку війни та 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему "І буде весна", бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде", - зазначив він.

На марці будуть чотири відомі фото, які нагадують про ці 10 років: протистояння озброєним "зеленим оркам" під час захоплення у Криму аеропорту "Бельбек" (2014 рік), воїн у променях сонця на "Азовсталі", весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові, руки піхотинця "Сніжка" за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

Марку можна передзамовити відсьогодні за посиланням, а Укрпошта офіційно запустить її у продаж по всій країні 23 лютого.

Марка "І буде весна"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вічна пам’ять!" визнана найкращою маркою 2023 року, - Укрпошта. ФОТО

Автор: 

Укрпошта (1083) марка (70)


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Топ коментарі
+4
Пройдуть теплі дощі, і запахне землиця,
Закружляє зі щебетом ластівка-птиця,
Із нічного ставка зринуть жаб'ячі співи,
Білим трепетом знов зацвітуть дикі сливи.
Спалахнуть, наче іскри, вільшанки в польоті,
Що примхливо співатимуть на живоплоті.
І нікого в природі не буде обходить,
Що примара війни, може, досі тут бродить.
Не помітять птахи, і дерева, і ріки,
Якщо людство загине в тім вирі навіки.
І Весна, умиваючись зранку росою,
Не помітить, що більше нема нас з тобою.

( Сара Тісдейл)
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19.02.2024 10:39
+2
"Саджати будете?"
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19.02.2024 10:39
+2
Та ніхто не куплятиме вашу мазню, краще направте гроші на боротьбу з СВО та ZVO!!
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19.02.2024 10:44
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Чекаємо на нову марку - "Звільнення Укрпошти від окупації Смілянського "
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19.02.2024 10:38 Відповісти
Там такий дрімучий "совок", що звільнення одного лиш Смілянського навряд чи допоможе.
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19.02.2024 11:54 Відповісти
"Саджати будете?"
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19.02.2024 10:39 Відповісти
Тільки тих хто не дозволив дійти до Києва за три дні!
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19.02.2024 14:51 Відповісти
Пройдуть теплі дощі, і запахне землиця,
Закружляє зі щебетом ластівка-птиця,
Із нічного ставка зринуть жаб'ячі співи,
Білим трепетом знов зацвітуть дикі сливи.
Спалахнуть, наче іскри, вільшанки в польоті,
Що примхливо співатимуть на живоплоті.
І нікого в природі не буде обходить,
Що примара війни, може, досі тут бродить.
Не помітять птахи, і дерева, і ріки,
Якщо людство загине в тім вирі навіки.
І Весна, умиваючись зранку росою,
Не помітить, що більше нема нас з тобою.

( Сара Тісдейл)
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19.02.2024 10:39 Відповісти
Та ніхто не куплятиме вашу мазню, краще направте гроші на боротьбу з СВО та ZVO!!
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19.02.2024 10:44 Відповісти
аби не поперешнюк.
а так - нехай буде.
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19.02.2024 10:55 Відповісти
Не актуально!
Треба так:"Ібуде весна. Зелень саджати почнемо!"
На фоні не квітів,а неголеного зезидента у зеленій піжамі.
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19.02.2024 11:19 Відповісти
Ібуде весна, ібудуть шашлики....
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19.02.2024 11:32 Відповісти
iбудiть того клоуна
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19.02.2024 12:46 Відповісти
Марки, мабуть, єдиний успішний бізнес Укрпошти. В Києві на Подолі перестали пару місяців як отримувати кореспонденцію в офісі. До цього були стоси документів. На наше питання у відділенні сказали, що у них немає поштарів!!! у центрі Києва!! На вимогу віддати нам нашу кореспонденцію було сказано, що нічого немає. При тому, що ми точно знали, що нам відправили документи. Мабуть, весь зарплатний фонд йде на зарплатню Смілянському, а він, бідолашний, не встигає розносити пошту. Зайвий раз доказано, що державні структури - максимально неефективні бізнеси. Порівнюємо з Новою поштою. Рішення працювати через Укрпошту приймають, на жаль, наші деякі партнери.
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19.02.2024 13:57 Відповісти
 
 