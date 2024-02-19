Десять років війни: "Укрпошта" оголосила про випуск марки "І буде весна". ФОТО

Укрпошта випустить марку "І буде весна", присвячену 10-річчю з початку війни та 2 роковинам з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень особливий в історії України - 10 років з початку війни та 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему "І буде весна", бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде", - зазначив він.

На марці будуть чотири відомі фото, які нагадують про ці 10 років: протистояння озброєним "зеленим оркам" під час захоплення у Криму аеропорту "Бельбек" (2014 рік), воїн у променях сонця на "Азовсталі", весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові, руки піхотинця "Сніжка" за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

Марку можна передзамовити відсьогодні за посиланням, а Укрпошта офіційно запустить її у продаж по всій країні 23 лютого.

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