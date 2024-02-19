Десять років війни: "Укрпошта" оголосила про випуск марки "І буде весна". ФОТО
Укрпошта випустить марку "І буде весна", присвячену 10-річчю з початку війни та 2 роковинам з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей тиждень особливий в історії України - 10 років з початку війни та 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему "І буде весна", бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде", - зазначив він.
На марці будуть чотири відомі фото, які нагадують про ці 10 років: протистояння озброєним "зеленим оркам" під час захоплення у Криму аеропорту "Бельбек" (2014 рік), воїн у променях сонця на "Азовсталі", весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові, руки піхотинця "Сніжка" за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.
Марку можна передзамовити відсьогодні за посиланням, а Укрпошта офіційно запустить її у продаж по всій країні 23 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
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Закружляє зі щебетом ластівка-птиця,
Із нічного ставка зринуть жаб'ячі співи,
Білим трепетом знов зацвітуть дикі сливи.
Спалахнуть, наче іскри, вільшанки в польоті,
Що примхливо співатимуть на живоплоті.
І нікого в природі не буде обходить,
Що примара війни, може, досі тут бродить.
Не помітять птахи, і дерева, і ріки,
Якщо людство загине в тім вирі навіки.
І Весна, умиваючись зранку росою,
Не помітить, що більше нема нас з тобою.
( Сара Тісдейл)
а так - нехай буде.
Треба так:"Ібуде весна. Зелень саджати почнемо!"
На фоні не квітів,а неголеного зезидента у зеленій піжамі.