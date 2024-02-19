Катували 16-річного юнака під час окупації Куп’янщини: ідентифіковано трьох чоловіків, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ідентифікували трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця під час окупації Куп’янського району Харківської області. Зловмисники намагалися отримати від юнака інформацію щодо проукраїнські налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Куп’янщині.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району 16-річний хлопець повертався до себе додому. В цей час до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних чоловіків, вдягнених у військову форму.

Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, яка була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.

Підозрювані катували та знущались з підлітка: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також фігуранти систематично били хлопця, майже не годували, а замість питної води давали технічну.

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Крім того, вони відправляли підлітка розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами РФ, та примушували мити автомобілі російських військових.

Такими жорстокими діями підозрювані намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнські налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

"Один із підозрюваних під час окупації громади став так званим заступником начальника відділу карного розшуку "Управління внутрішніх справ тимчасової адміністрації Харківської області".

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Ще один підозрюваний обійняв псевдопосаду виконувача обов'язків помічника дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції.

Усім трьом мешканця оголосили заочні підозри у порушенні законів та звичаїв війни, а двом із них також інкриміновано колабораційну діяльність. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.









