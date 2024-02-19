Катували 16-річного юнака під час окупації Куп’янщини: ідентифіковано трьох чоловіків, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Правоохоронці ідентифікували трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця під час окупації Куп’янського району Харківської області. Зловмисники намагалися отримати від юнака інформацію щодо проукраїнські налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Куп’янщині.
Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району 16-річний хлопець повертався до себе додому. В цей час до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних чоловіків, вдягнених у військову форму.
Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, яка була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.
Підозрювані катували та знущались з підлітка: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також фігуранти систематично били хлопця, майже не годували, а замість питної води давали технічну.
Крім того, вони відправляли підлітка розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами РФ, та примушували мити автомобілі російських військових.
Такими жорстокими діями підозрювані намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнські налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.
"Один із підозрюваних під час окупації громади став так званим заступником начальника відділу карного розшуку "Управління внутрішніх справ тимчасової адміністрації Харківської області".
Ще один підозрюваний обійняв псевдопосаду виконувача обов'язків помічника дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції.
Усім трьом мешканця оголосили заочні підозри у порушенні законів та звичаїв війни, а двом із них також інкриміновано колабораційну діяльність. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.
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