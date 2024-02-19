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Новини Фото Війна
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Тисячі 122-мм пострілів вже прибули до України, вдалося налагодити системне серійне виробництво, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Підприємство "Українська бронетехніка" наростила постачання 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів.

Про це у Facebook повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні було доставлено тисячі нових пострілів.

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії - їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За словами Бельбаса, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український ВПК зараз на етапі розгону та може суттєво наростити виробництво власної зброї, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Українська бронетехніка
Українська бронетехніка
Українська бронетехніка
Українська бронетехніка

Автор: 

боєприпаси (2280) військово-промисловий комплекс (284) Бельбас Владислав (21) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+20
Пострілами вони називаються тому, що снаряд і заряд роздільні а не унітарні.
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19.02.2024 14:09
+20
Да. Только государство к этим снарядам не имеет никакого отношения. Это Пашинский.
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19.02.2024 14:10
+17
Именно так, цена его снарядов намного ниже закупаемых МО. А это непорядок, палит всю налаженную Зелей схему. Союзники начинают задавать неприятные вопросы.
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19.02.2024 14:19
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вопрос знатокам,почему выстрелов а не снарядов)
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19.02.2024 14:05 Відповісти
Пострілами вони називаються тому, що снаряд і заряд роздільні а не унітарні.
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19.02.2024 14:09 Відповісти
Набагато цікавіше питання :Чому приватний підрядник з сотнею співробітників ЗМІГ налагодити виробництво і доставку дефіцитного б/к,
А державний гігант з 70 тис. працівників,130 підприємствами і прогресивним менеджером зєлєнского,-НІ ?
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19.02.2024 14:35 Відповісти
В Ощаде деньги с карты на карту (дез участия Ощад24) перевести перевести невозможно. Только воспользовавшись Партмоне. Второй год страница на реконструкции.
Т.е для проведения своих операций Ощаду нужен посредник.
Може и здесь так?
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19.02.2024 15:08 Відповісти
Це ж очевидно.
Підрядник,що працює з субпідрядниками .
Але питання залишається відкритим.
Навіть якщо відкинути повний цикл виробництва (УОП Смєтанін),то аналогічну роботу з субпідрядниками міг провести державний Укрспецекспорт (Ноздря)...
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19.02.2024 15:32 Відповісти
Як в ощаді і без ошад24? Там дибіли рулять, не сперечаюсь. Але в ощад24 я постійно кидаю гроші з картки на картку. Немає там ніяких проблем.
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19.02.2024 16:18 Відповісти
Отже Паша таки поставив снаряди. А за те, що не віддав ОПі на погашення крадіжок, сам має кримінал.
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19.02.2024 17:26 Відповісти
Такие,вопросы вопросы задаете,неудобно отвечать,даже...
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19.02.2024 21:26 Відповісти
Поки самі не почнемо робити, на ЄС та США марно сподіватися...
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19.02.2024 14:06 Відповісти
Питання де робити? Вся територія України в зоні досяжності ракет ворога. Запускати виробництво довго, а зруйнувати - питання хвилин.
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19.02.2024 14:10 Відповісти
Расскажите это братьям "Байрактар" или Пашинскому. Пусть посмеются какие они идиоты.
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19.02.2024 14:17 Відповісти
Все, АБСОЛЮТНО ВСЕ заводы военного назначения в савковом саюзе строились с рассчетом на ядерные удары НАТО. Т.е. везде были/есть подземные мощности. К тому же, несколько крупных агломераций, в первую очередь Киев сейчас защищены ПВО если не на 100 то на 99% - строй/производи, было бы желание.
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19.02.2024 17:15 Відповісти
Не треба так, недавні прильоти по Києву про інше говорять....100% гарантії ніхто не може дати
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19.02.2024 21:29 Відповісти
Да. Только государство к этим снарядам не имеет никакого отношения. Это Пашинский.
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19.02.2024 14:10 Відповісти
От чому його й нищать!
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19.02.2024 14:14 Відповісти
Именно так, цена его снарядов намного ниже закупаемых МО. А это непорядок, палит всю налаженную Зелей схему. Союзники начинают задавать неприятные вопросы.
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19.02.2024 14:19 Відповісти
Дело не в цене, дело в дерьмаке.
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01.03.2024 19:22 Відповісти
Коли весь світ бачить як в Україні нагло крадуть керманичі мільярдами ґроші на озброєння, і їм за те ще й ні хрена нема, як можна звинувачувати захід, це як мінімум аморально.
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19.02.2024 15:13 Відповісти
Такі розмови це прямий шлях до поразки. Вам цього хочеться? Ви це отримаєте, якщо й далі будете плутати корумповану владу та український народ
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19.02.2024 17:57 Відповісти
Зробили молодці, навіщо про таке інформувати весь світ.
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19.02.2024 14:07 Відповісти
Ще й показали, чим везуть.
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19.02.2024 14:09 Відповісти
Ну, обычно такие фотки публикают когда содержимое фур уже отправилось по месту назначения - на кацапские укрепрайоны и места скопления техники.
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19.02.2024 17:17 Відповісти
А это палка о двух концах. Показать - так украинцы спрашивают, - зачем? Не показать, так маларосы верещат, - пачиму не праизводим свае?!
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19.02.2024 17:18 Відповісти
Так я кажу: чому немає виробництва, та кажу що не показуйте те що маєте.
Щось ви не те пишите.
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19.02.2024 17:43 Відповісти
Прикольно , на карі написи угорською , то що ж Орбан наш чєловєк ? ))
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19.02.2024 14:09 Відповісти
5 ой жаба агент
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19.02.2024 14:10 Відповісти
а де ви побачили надписи....Hungaria ?.....аааааа...мабуть TOYOTA ,,..це мадьярською, так ?
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19.02.2024 14:16 Відповісти
Гроши не пахнуть.
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19.02.2024 17:20 Відповісти
Значит Зеля обязательно посадит Пашинского.
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19.02.2024 14:09 Відповісти
я грішним "поглядом" подумав ,що там ,ще й дві ,банки з пивом
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19.02.2024 14:11 Відповісти
Через Польщу везли?
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19.02.2024 14:16 Відповісти
агропродукція
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19.02.2024 14:17 Відповісти
Напиши у звітах, що через Білорусь. Ото у конторах гармидер почнеться .
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19.02.2024 20:10 Відповісти
За що Пашинського і переслідують.
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19.02.2024 14:19 Відповісти
Пашинський ще на свободі? Дивно...
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19.02.2024 14:20 Відповісти
Можемо тільки триндіти: мільони дронів, сотні тисяч снарядів, українські Ланцети уже воюють.... ДЕ ВОНО ВСЕ?????
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19.02.2024 14:23 Відповісти
Вот оно, на фотках, сверху. Или вы не читатель, а только писатель?
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19.02.2024 17:21 Відповісти
Почему мы не можем напрямую в Турции закупать боеприпасы пока Европа и США нам блокируют помощь? Ердоган с удовольствием за валюту будет продавать нам все необходимое. Пока Ердоган в открытую не начал поставлять оружие рашистам. Ему все равно с кем торговать. Кстати у Турции так же есть крылатые дальнобойные ракеты SOM.
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19.02.2024 14:24 Відповісти
Дві причини:
1. Байрактари можна купити без проблем, а ось снаряди турки продають тільки в НАТО, бо ***** нападе.
2. Нема грошей (на 800 тис. снарядів треба 4 лярди доларів).
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19.02.2024 14:48 Відповісти
Скільки коштує 1 снаряд (постріл)?
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19.02.2024 16:20 Відповісти
Колись коштували $1,5-2k. Зараз все, що було можна, з ринку вигребли, і НАТО замовило собі стільки, що виробники не справляються, то 122 мм продають за $4k, 155 мм - за $5k. І вже навіть трохи дорожче.
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19.02.2024 18:49 Відповісти
Та прошу;
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/155_mm_snarjadi_po_6_tisjach_dolariv_stali_realnistju_nato_zamovilo_220_tisjach_bojepripasiv-14225.html
Но наші дебіли тут ні до чого, ринок є ринок. У нас виникає інша проблема. СБУ дивиться на ціни 2022 року і на теперішні, і каже, що закупівельники купують за завищеними цінами. Контракти розривають, гроші повертають, закупівельникам шиють кримінальні справи, і лишаємося ми з доларами та євро замість снарядів. Бо в СБУ ваших університетів не кінчали, про ринок не чули.
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19.02.2024 20:15 Відповісти
Нажаль так і є При тому що ще в 2005 році устарівший але нормальний М107 коштував 230 баксів
Ріст за 20 років більші ніж у 10 разів! Тепер зрозуміло чому Північна Корея і досі не загнулась
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19.02.2024 20:30 Відповісти
Я видалив свій коментар про ялові чоботи за 1 снаряд. Виявляється що ціни такі і є
При тому що 7 кг тротилу буде коштувати на хай 10 долярів, ну хай 20 (1-2 дол/кг)
Ну, хай корпус, технологічний процес ще 100 долярів + 79 долярів за детонатор
+284 доляра за пороховий заряд...
Але 150000 грн за один снаряд - я в шоці
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19.02.2024 20:27 Відповісти
Собівартість бареля нафти у саудів он теж $15-20, але ж ринок, то ціна коливається від $40 до $100+. Таке ж саме і з залізною рудою, яку копають наші українські олігархи, і з якої мають ренту. Памʼятаю, якось ціна карбіду вольфраму скаконула за місяць в 10 разів, коли 2 з 4-х виробників закрилися через нові екологічні норми. Куди там тим біткоїнам.
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19.02.2024 20:53 Відповісти
Я не думаю що тротил такі копійки,як Ви написали,коштує,10 доларів кг,це мінімум
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19.02.2024 21:33 Відповісти
Фоточки це святе . Ще координати маякніть
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19.02.2024 14:28 Відповісти
А чому дата виробництва або травень або жовтень? де воно зберігалося до цього, чому раніше не приїхало якщо це наше виробництво?
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19.02.2024 14:33 Відповісти
Ти, мабуть, геній, якщо вмієш чрез блюр читати. З реєстрацією.
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19.02.2024 14:40 Відповісти
дЕрмак все заховає у гаражі...
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19.02.2024 14:39 Відповісти
Что за отбитые! Вы зачем, или для кого фото выкладываете?
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19.02.2024 14:51 Відповісти
Арахамия и Миша Подоляк на Львівщині вже видалили сельфі...
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19.02.2024 14:59 Відповісти
Владислав Бельбас теперь должен будет ответить за каждый атакованный склад, где разгружаются рефрижераторы
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19.02.2024 19:01 Відповісти
Павелу Великий Дяк !
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19.02.2024 14:59 Відповісти
Можете мене тут заплювати, але я бачу у відкритому ящику пошкоджений снаряд. Це така якість виробництва чи диверсанти працюють?

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19.02.2024 16:06 Відповісти
Стандартна процедура перевірки якості
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19.02.2024 16:22 Відповісти
Це жарт такий?
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19.02.2024 16:24 Відповісти
Ті врєдітєлі ще й етикетку й надписи на ящиках пошкодили !
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19.02.2024 17:32 Відповісти
действительно, верхний снаряд вроде с дыркой)
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20.02.2024 01:52 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2024 13:17 Відповісти
 
 