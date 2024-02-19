Тисячі 122-мм пострілів вже прибули до України, вдалося налагодити системне серійне виробництво, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Підприємство "Українська бронетехніка" наростила постачання 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів.

Про це у Facebook повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні було доставлено тисячі нових пострілів.

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії - їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За словами Бельбаса, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів.

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