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Коригувальника ракетних ударів по Краматорську засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Чоловіка, який коригував ракетні удари рашистів по Краматорську, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За його наведенням 14 березня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по житлових будинках Краматорська. Тоді внаслідок ворожих "прильотів" постраждало 10 мирних жителів, один із них загинув.

Також зловмисник збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ, які залучені до боїв під Авдіївкою та Бахмутом", - йдеться в повідомленні.

Коригувальник ударів по Краматорську

Російського інформатора затримано у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. 

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"Засудженим є 25-річний мешканець Краматорська. Навесні минулого року фсб дистанційно залучила молодика до співпраці у війні проти України. Подальша комунікація між ним та його російським куратором відбувалась через популярний месенджер.

В анонімному чаті інформатор "звітував" до фсб у вигляді фото українських об’єктів з їхнім детальним описом та електронними координатами", - додали в СБУ.

Коригування ударів по Краматорську
Коригування ударів по Краматорську

Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

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Автор: 

Краматорськ (662) СБУ (12857) коригування (57)


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Уже приговор оглашен, зачем рожу замыливать? Ей-богу не пойму! Должны знать не только героев, но и мразей в лицо.
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19.02.2024 14:24 Відповісти
Довічне треба давати. Його ж за пару років випустять.
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19.02.2024 14:33 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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19.02.2024 15:07 Відповісти
Так, вроді казали люди, що він руки на себе наклав, прикре самогубство УБИВЦІ…
Виходить, ті хто вижив та родичі загиблих, будуть його утримувати??
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19.02.2024 15:29 Відповісти
 
 