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Новини Фото Війна
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Військовий Артем Карякін адресував резонансний твіт партнерам України: Нам потрібні лише артснаряди та авіація. Решту ми робимо самі. ФОТО

Український військовий Артем Карякін із позивним Східний, який народився та до 2021 року жив і партизанив в окупованому з 2014 росіянами місті Кадіївка (раніше Стаханов. - Ред.) Луганської області.

Резонансний твіт він опублікував у X, інформує Цензор.НЕТ.

На світлині військовий стоїть на фоні англомовного напису, зробленого на стіні однієї з будівель у м.Часів Яр, Бахмутського району Донецької області.

Напис, вочевидь, адресовано західним партнерам України (США та іншим країнам НАТО) і перекладається як: "Ми не просимо занадто багато. Нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація. Все інше ми робимо самі. Збройні сили України".

Твіт Східного вже поширили багато англомовних акаунтів і він зібрав понад 3 тис. реакцій. 

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Боєць Східний напис для партнерів

Автор: 

допомога (8375) військовослужбовці (4773)


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Топ коментарі
+16
Якщо зелена продажна оманська біомаса блокує комунікацію патріотів із Заходом, то це вірне рішення! Головне, щоб зелена торпеда безмозгла не дорвалась до Часового Яру.
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19.02.2024 14:21
+14
на високих керівних посадах в Європі залишились одні імпотенти, або посіпаки путіна..., він вибрав слушний момент для нападу...
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19.02.2024 14:20
+14
З усіх присутніх на Мюнхеській безпековій конференції політиків Олексій Гончаренко єдиний, хто вийшов на проукраїнський мітинг, організований нашою громадою в Німеччині.
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19.02.2024 14:23
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на високих керівних посадах в Європі залишились одні імпотенти, або посіпаки путіна..., він вибрав слушний момент для нападу...
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19.02.2024 14:20 Відповісти
А чому Ви вирішили, що на високих посадах в Європі одні імпотенти? При Президенстві Порошенка нам Європа не давала нічого, бо вважали, що тут "громадянська війна" і ми мали свою зброю, свої снаряди. А при Зеленському давали всі і зброю, і ркети, і снаряди, і гроші, і військове спорядження, і гуманітарку, і дають сьогодня, але і ми маємо щось робити, а не тільки критикувати Європу і США. Де наше???
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19.02.2024 21:43 Відповісти
Якщо зелена продажна оманська біомаса блокує комунікацію патріотів із Заходом, то це вірне рішення! Головне, щоб зелена торпеда безмозгла не дорвалась до Часового Яру.
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19.02.2024 14:21 Відповісти
Вже летить. Турне Куп'янськ - Часів Яр - Торецьк - Угледар - Роботино. Місця майбутньої боєвой слави.
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19.02.2024 14:23 Відповісти
Найголовніше для генітального піаніста позбутися бойових генералів. Краще б він був лох,а не вражина півтораметрова!
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19.02.2024 14:32 Відповісти
Це х.... з нього вимагало. Бо попередив - ти ніколи із Генералом мирняк не підпишеш.
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19.02.2024 17:39 Відповісти
Поки не буде нормальної підготовленої лінії оборони, як це робили підори на півдні - буде ще купа «фортець».
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19.02.2024 14:32 Відповісти
З усіх присутніх на Мюнхеській безпековій конференції політиків Олексій Гончаренко єдиний, хто вийшов на проукраїнський мітинг, організований нашою громадою в Німеччині.
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19.02.2024 14:23 Відповісти
А що, Гончаренко відноситься до zеленого кодла? Начебто ніяким боком.
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19.02.2024 14:52 Відповісти
Гончаренко переобувшийся риг.
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19.02.2024 14:55 Відповісти
Таварісчь Андрєй, прєкратітє!
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19.02.2024 15:19 Відповісти
Уміло нагадив своїми висерами!! Деркача плівки нагадую…
Я «гавкну» на Гончаренка, а ви винюхуйте… Так Портнов з лукаш роблять…
Так вам шашечки, чи їхати?
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19.02.2024 15:24 Відповісти
Якими висерами якщо це факт? При Порошенкові взагалі люстрація була вибірковою,а не такою якою мала бути і на котру сподівалися люди. Там перевертнів у влід було купу включаючи Гончаренка. Який свого часу в Северодонецьку брав участь в сеператистському зїзді в 2004 році де залякували відділенням від України ще тоді. Тояк мені до таких гібонів відноситися? Котрі вчасно перефарюувалися? Для мене це куски гівна як мінімум
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19.02.2024 15:40 Відповісти
Ну якщо Гончаренко переобувшийся риг, то татаров, єрмак, смірнов, демченко, шурма, подоляк, абдристович, весь "95 квартал"...не переобівшиєся риги і навіть не думати перебуватися? Нарід їх обожнює і не пам'ятає, що вони риги і антимайданівці. З 2010 і по 2013 риги майже всіх вчителів, медиків і держслужбовців зробили членами своєї партії, бо якщо не член, то вали.
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19.02.2024 21:47 Відповісти
Усунення керівництва ЗСУ під час масованої російської атаки, це другий "найбільший успіх" Зеленських/Єрмаків після розмінування Чонгару та здачі Півдня за 12 годин.
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19.02.2024 14:24 Відповісти
напередодні В.Чалий (експосол у США.хто не знає), то він повідомив,що на складах США до 4000 000 снарядів 155 калібру готують до утілізації. Більше тисячи ракет Атакамс теж піде під пилку. Але Україні- дулю під носа!
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19.02.2024 14:26 Відповісти
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19.02.2024 14:33 Відповісти
єрмачки з арахаміями та різні баканаФФи з татаравими і надалі сумлінно виконують оманські договорнячки....

все іде по-плану....по-оманському плану...
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19.02.2024 14:56 Відповісти
"Ми не просимо занадто багато. Нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація. Все інше ми робимо самі. Збройні сили України".

Потрібно ще бочка із порохом, щоб на ній помістився гундосний і 5-6 менеджерів!
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19.02.2024 14:31 Відповісти
якщо оголосити збір, принесуть мульони тих бочок
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19.02.2024 15:03 Відповісти
Для авіації наша інфраструктура не готова. За рік завдяки різним д'єрмакам не підготували !
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19.02.2024 14:32 Відповісти
тут тебе правды никто говорить не будет готова не готова....и так онлайн война в прямом эфире)технологии ети его мать)
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19.02.2024 15:12 Відповісти
Правильне рішення відважної людини.Якщо президент і його єрмачня не в змозі донести наші потреби нашим партнерам то цим повинні зайнятися такі люди як "Східний"та інші.Доречі до таких людей довіра на заході буде врази вища ніж до діючого президента.
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19.02.2024 15:10 Відповісти
Решту робимо самі?...
І ракети, і пускові, і все інше?
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19.02.2024 15:25 Відповісти
 
 