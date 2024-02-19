Військовий Артем Карякін адресував резонансний твіт партнерам України: Нам потрібні лише артснаряди та авіація. Решту ми робимо самі. ФОТО
Український військовий Артем Карякін із позивним Східний, який народився та до 2021 року жив і партизанив в окупованому з 2014 росіянами місті Кадіївка (раніше Стаханов. - Ред.) Луганської області.
Резонансний твіт він опублікував у X, інформує Цензор.НЕТ.
На світлині військовий стоїть на фоні англомовного напису, зробленого на стіні однієї з будівель у м.Часів Яр, Бахмутського району Донецької області.
Напис, вочевидь, адресовано західним партнерам України (США та іншим країнам НАТО) і перекладається як: "Ми не просимо занадто багато. Нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація. Все інше ми робимо самі. Збройні сили України".
Твіт Східного вже поширили багато англомовних акаунтів і він зібрав понад 3 тис. реакцій.
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Я «гавкну» на Гончаренка, а ви винюхуйте… Так Портнов з лукаш роблять…
Так вам шашечки, чи їхати?
все іде по-плану....по-оманському плану...
Потрібно ще бочка із порохом, щоб на ній помістився гундосний і 5-6 менеджерів!
І ракети, і пускові, і все інше?