Військовий Артем Карякін адресував резонансний твіт партнерам України: Нам потрібні лише артснаряди та авіація. Решту ми робимо самі. ФОТО

Український військовий Артем Карякін із позивним Східний, який народився та до 2021 року жив і партизанив в окупованому з 2014 росіянами місті Кадіївка (раніше Стаханов. - Ред.) Луганської області.

Резонансний твіт він опублікував у X, інформує Цензор.НЕТ.

На світлині військовий стоїть на фоні англомовного напису, зробленого на стіні однієї з будівель у м.Часів Яр, Бахмутського району Донецької області.

Напис, вочевидь, адресовано західним партнерам України (США та іншим країнам НАТО) і перекладається як: "Ми не просимо занадто багато. Нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація. Все інше ми робимо самі. Збройні сили України".



Твіт Східного вже поширили багато англомовних акаунтів і він зібрав понад 3 тис. реакцій.

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