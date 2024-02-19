Ремонт укриття зі збитками у понад 870 тис. гривень – повідомлено про підозру керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА. ФОТОрепортаж

Директорка центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА завдала збитків міському бюджету Києва у понад 870 тис. гривень. Вона підписала акти виконаних робіт з ремонту укриття, хоча роботи були виконані не повністю та не були завершені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки при використанні бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення під укриття", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, у 2022 році між комунальною організацією та підрядником укладено договір на капремонт нежитлового приміщення на проспекті Маяковського з облаштуванням укриття в цьому приміщенні.



Встановлено, що роботи були проведені з порушенням будівельних норм та в неповному обсязі, але директорка центру все одно підписала акти виконаних робіт.



Внаслідок таких дій підряднику з міського бюджету перераховано понад 870 тис. грн.



Наразі керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА повідомлено про підозру.

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