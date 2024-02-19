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Ремонт укриття зі збитками у понад 870 тис. гривень – повідомлено про підозру керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА. ФОТОрепортаж

київ,укриття

Директорка центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА завдала збитків міському бюджету Києва у понад 870 тис. гривень. Вона підписала акти виконаних робіт з ремонту укриття, хоча роботи були виконані не повністю та не були завершені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки при використанні бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення під укриття", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, у 2022 році між комунальною організацією та підрядником укладено договір на капремонт нежитлового приміщення на проспекті Маяковського з облаштуванням укриття в цьому приміщенні.

Встановлено, що роботи були проведені з порушенням будівельних норм та в неповному обсязі, але директорка центру все одно підписала акти виконаних робіт.

Внаслідок таких дій підряднику з міського бюджету перераховано понад 870 тис. грн.

Наразі керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА повідомлено про підозру.

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Укриття в Деснянському районі
Укриття в Деснянському районі
Укриття в Деснянському районі
Укриття в Деснянському районі
Укриття в Деснянському районі

Автор: 

Київ (19541) збитки (1431) підозра (770) укриття (297)


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Топ коментарі
+6
А де барабани? А овощерізки? Не порядок....
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19.02.2024 14:48
+6
Нужно дом чиновницы проверить, там всё без убытков сделано ровно на 870к, просто локацию перепутала женщина, бывает
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19.02.2024 14:49
+4
І що ...?
Відбудеться штрафом і все ... в нас , чомусь , під час дії військового стану , посилена відповідальність лише для простих солдат
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19.02.2024 14:56
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А де барабани? А овощерізки? Не порядок....
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19.02.2024 14:48 Відповісти
Нужно дом чиновницы проверить, там всё без убытков сделано ровно на 870к, просто локацию перепутала женщина, бывает
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19.02.2024 14:49 Відповісти
Які призначенці від СРАТЬєха та його ОПУ, такі й наслідки…
Оманські «інвестиції»…, тільки гадять в Україні
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19.02.2024 14:52 Відповісти
І що ...?
Відбудеться штрафом і все ... в нас , чомусь , під час дії військового стану , посилена відповідальність лише для простих солдат
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19.02.2024 14:56 Відповісти
А треба за таке давати пожиттєве з конфіскацією всього майна, в тому числі й у близьких родичів.
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19.02.2024 15:12 Відповісти
Зробив це разом!!!
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19.02.2024 17:22 Відповісти
як неочікувано...
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19.02.2024 15:05 Відповісти
Головні бенефіцари, що зверху залишилися в тіні , а козою атпущєнія буде "дирикторка" ...
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19.02.2024 15:24 Відповісти
Збиткиня...
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19.02.2024 16:01 Відповісти
Яка ще підозра, запіномонтажити ворюгу! Поки суд та діло змиється за кордон.
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19.02.2024 17:41 Відповісти
 
 