Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пункт незламності в селі на Херсонщині, у Бериславі поранено чоловіка. ФОТО
Російські війська атакували "Пункт незламності" в одному із сіл Новоолександрівської громади в Херсонській області і били з безпілотника по Бериславу.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.
Також з безпілотника окупанти били по Бериславу.
"41-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці. Стан потерпілого – задовільний", - додали в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар19.02.2024 15:48 Відповісти Мені подобається 0
Тамара Філь
показати весь коментар19.02.2024 16:20 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль