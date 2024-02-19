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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пункт незламності в селі на Херсонщині, у Бериславі поранено чоловіка. ФОТО

Російські війська атакували "Пункт незламності" в одному із сіл Новоолександрівської громади в Херсонській області і били з безпілотника по Бериславу.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.

Росіяни атакували "Пункт незламності"

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Також з безпілотника окупанти били по Бериславу.

"41-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці. Стан потерпілого – задовільний", - додали в ОВА.

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Автор: 

обстріл (28700) Берислав (187) пункт незламності (64) Херсонська область (5795)


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Зламали пункт незламності, суки...
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19.02.2024 15:48 Відповісти
Він же повинен бути незламним, а взяв і зломався. Як так?
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19.02.2024 16:20 Відповісти
 
 