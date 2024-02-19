Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пункт незламності в селі на Херсонщині, у Бериславі поранено чоловіка. ФОТО

Російські війська атакували "Пункт незламності" в одному із сіл Новоолександрівської громади в Херсонській області і били з безпілотника по Бериславу.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.

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Також з безпілотника окупанти били по Бериславу.

"41-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці. Стан потерпілого – задовільний", - додали в ОВА.

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