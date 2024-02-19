Затримано чоловіків, які прикинулися військовими і намагалися виїхати до Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники затримали чоловіків, які перевдягнулися у військову форму і намагалися перетнути кордон, щоб потрапити до Молдови.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"На автодорозі Одеса-Рені прикордонники зупинили водія, який намагався підвезти до Молдови двох чоловіків. Щоб збити з пантелику правоохоронців, усі перевдягнулися у військову форму. За "туристичні" послуги кожен мав сплатити від 5 до 6 тисяч доларів США.
На "поціновувачів" мілітарі стилю складені адмінпротоколи, щодо перевізника направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Павло ШОвте
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все як по-плану...по-оманському плану....
то ТЕ КВАРТАЛЬНЕ ШАПІТО може дуже скоро надоїсти.... і НЕ тільки Заходу....
а і всім адекватним Українцям....
впередназад, на фронт!