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Затримано чоловіків, які прикинулися військовими і намагалися виїхати до Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіків, які перевдягнулися у військову форму і намагалися перетнути кордон, щоб потрапити до Молдови.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"На автодорозі Одеса-Рені прикордонники зупинили водія, який намагався підвезти до Молдови двох чоловіків. Щоб збити з пантелику правоохоронців, усі перевдягнулися у військову форму. За "туристичні" послуги кожен мав сплатити від 5 до 6 тисяч доларів США.

На "поціновувачів" мілітарі стилю складені адмінпротоколи, щодо перевізника направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Викрито групу переправників на Закарпатті, які неодноразово допомагали порушникам перетнути кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Порушники кордону

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) кордон (4775) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+21
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19.02.2024 17:32
+12
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19.02.2024 17:49
+10
а потім затримані і ті, що затримували, міняються місцями і знову нові фото. І так можна служити до пенсії, аби тільки самих на фронт не відправили.
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19.02.2024 17:30
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а потім затримані і ті, що затримували, міняються місцями і знову нові фото. І так можна служити до пенсії, аби тільки самих на фронт не відправили.
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19.02.2024 17:30 Відповісти
Попит диктує пропозицію.
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19.02.2024 18:45 Відповісти
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19.02.2024 17:32 Відповісти
А які державні функції, пов'язані з візитами за кордон наразі виконує Залужний?
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19.02.2024 17:44 Відповісти
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19.02.2024 17:49 Відповісти
Автор цього посту просить подумати громадян, які під час гібридної війни вирішили обрати верховним головнокомандувачем недолугого коміка? Наївна людина.
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19.02.2024 17:56 Відповісти
А які функції за кордоном виконує д'єрмак?
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19.02.2024 17:59 Відповісти
д'єрмак збирає інформацію для господарів в кремлі...

все як по-плану...по-оманському плану....
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19.02.2024 19:25 Відповісти
чому при захисті Держави функції людини повинні бути державними?! Чому вони не можуть бути закордонними? І, взагалі, до чого питання? Навіть якщо він в Маямі хоче позасмагати і нервову систему полікувати ти що проти?
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19.02.2024 18:02 Відповісти
якщо ЦЕ хоч на 50% відповідає дійсності...

то ТЕ КВАРТАЛЬНЕ ШАПІТО може дуже скоро надоїсти.... і НЕ тільки Заходу....

а і всім адекватним Українцям....
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19.02.2024 19:34 Відповісти
А міг би шлангом і прокатило
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19.02.2024 17:33 Відповісти
С Зеленським, якщо не буде своєчасної ротації, то можуть і зи зброєю побігти.
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19.02.2024 17:34 Відповісти
А чого це "мужній" захисник кордону став спиною до камери? Так "пишається" своєю роботою, що соромиться чи боїться, що громадяни захочуть подякувати за службу?
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19.02.2024 17:47 Відповісти
Ото не Стефанчук на ХВото?!
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19.02.2024 17:51 Відповісти
То Юзік.
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19.02.2024 17:53 Відповісти
Розшарувався на молекули і хотів прослизнути?
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19.02.2024 21:15 Відповісти
Форма є, залишилося автомат видати і .....вперед назад, на фронт!
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19.02.2024 18:13 Відповісти
Ми рєпєтіровалі!
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19.02.2024 19:10 Відповісти
Кожен день навчені зєлєю грьобані ухилянтики розігрують сценки з кварталу. Зєлєнушка і ухилянтики рулять. Ха ха ха.
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19.02.2024 21:21 Відповісти
 
 