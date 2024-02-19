Зеленський відвідав поранених військових, яких лікують у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які лікуються у військово-медичному закладі в місті Харкові після поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський поспілкувався з військовими, які відновлюються після поранень. Він поцікавився перебігом лікування, самопочуттям і планами захисників.
Від імені українського народу президент вручив воїнам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.
Зеленський також поспілкувався з медичним персоналом закладу, запитав про потреби та забезпечення.
За самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в захисті України, глава держави нагородив лікарів та інших медичних працівників закладу орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня.
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Хлопці, женіть бідоносну тварь в три шиї.
з пораненими бійцями ?
а хлопцям видужання
Але такий дрімучий совок, аж нудить.
Володимир Ілліч Бреж..., тьху, Зеленський відвідали...
Хто в нього там піарники? Трухляві діди чи повні бездарі?
Ну кому він там нахрін потрібний, у госпіталі?
Таки пліснява. Зелена.
(графіня з нартского 3-х литрова банка).
Зєльда і її банда гнид-засланців зрадить завжди
Я был в трёх военных госпиталях в Харькове - там везде во всех кориродах кровати с ранеными. Но это ж нельзя показывать когда Зе приехал
Зеленський відвідав Маріуполь і здав, Соледар, Бахмут і здав, зняв відосик в Авдіївці - здав в котел. Зеленський піарився в Роботине... тривають бої. Зеленський сьогодні відвідав військових поблизу Куп'янська... хвилююсь. Вова, як шолудивий пес, мітить території для здачі Z?
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фотожаба за ссиллю