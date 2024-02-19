Зеленський відвідав поранених військових, яких лікують у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які лікуються у військово-медичному закладі в місті Харкові після поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поспілкувався з військовими, які відновлюються після поранень. Він поцікавився перебігом лікування, самопочуттям і планами захисників.

Від імені українського народу президент вручив воїнам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський також поспілкувався з медичним персоналом закладу, запитав про потреби та забезпечення.

За самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в захисті України, глава держави нагородив лікарів та інших медичних працівників закладу орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня.

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