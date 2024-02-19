Розробники Brave1 створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації військових, - Федоров. ФОТО

Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 метрів, запас ходу - до 10 км.



Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор у безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", - йдеться в повідомленні.

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Також Федоров зауважив, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування і зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

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