Розробники Brave1 створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації військових, - Федоров. ФОТО
Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 метрів, запас ходу - до 10 км.
Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор у безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", - йдеться в повідомленні.
Також Федоров зауважив, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування і зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще креслення опублікуйте !
.
або кліренс, або ціль для снайперу.
Всі розуміють,який вигляд мають фронтові дороги,чи поле бою ?
що краще: ці таратайки, чи плазом тягнути пораненого за петельку.
ви тупі і бездушні!
а де ж ваша попередня генітальна розробка MedVak?
MedEvak може хотіли сказати?
Це була розробка приватного підприємця і Фьодоров там ні до чого
Цікаво, вони "типу Стефанчука" не пробували на платформу "погрузити" ?