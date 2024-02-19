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Розробники Brave1 створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації військових, - Федоров. ФОТО

Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 метрів, запас ходу - до 10 км.

Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор у безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські розробники створюють інноваційну технологію розмінування зі штучним інтелектом, - Федоров. ФОТО

Дистанційно керована платформа FoxTac для евакуації військових

Також Федоров зауважив, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування і зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни евакуювали пораненого бійця на мінімальній відстані від ворога: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". ВIДЕО

Дистанційно керована платформа FoxTac для евакуації військових

Автор: 

евакуація (2322) Федоров Михайло (881) BRAVE1 (27)


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Топ коментарі
+11
Цікаво, як ця платформа пробиратиметься через буреломи та вирви від снарядів, які ми бачимо на кожному відео з місця боїв?
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19.02.2024 18:18
+10
Розпил коштів.Неприхований,з цинічною "турботою" про поранених.
Всі розуміють,який вигляд мають фронтові дороги,чи поле бою ?
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19.02.2024 18:25
+9
Дивлячись на кліренс це до першого мурашника, або для формули1
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19.02.2024 18:20
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ціна із трьома нулями чи із шістю?
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19.02.2024 18:16 Відповісти
ідіоти !

ще креслення опублікуйте !

.
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19.02.2024 20:17 Відповісти
Цікаво, як ця платформа пробиратиметься через буреломи та вирви від снарядів, які ми бачимо на кожному відео з місця боїв?
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19.02.2024 18:18 Відповісти
Дивлячись на кліренс це до першого мурашника, або для формули1
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19.02.2024 18:20 Відповісти
а тут тільки ВИБІР:
або кліренс, або ціль для снайперу.
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19.02.2024 18:26 Відповісти
Ну чё вы так? На второй фотке, вариант сборки для бездорожья, но правда есть только сидячие места
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19.02.2024 18:42 Відповісти
Ви неправі. Для асфальто-бетонних доріг.Або грейдер пускати попереду цього візочка (зеленськовозика).
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19.02.2024 18:28 Відповісти
Розпил коштів.Неприхований,з цинічною "турботою" про поранених.
Всі розуміють,який вигляд мають фронтові дороги,чи поле бою ?
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19.02.2024 18:25 Відповісти
тільки військові та тільки у реальних бойових умовах зможуть відповісти на питання:
що краще: ці таратайки, чи плазом тягнути пораненого за петельку.
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19.02.2024 18:30 Відповісти
таратайку сначала надо дотянуть тоже. даже хз по каким таким размышлениям ее сделали раскладной (и еще более неудобной\габаритной).
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20.02.2024 22:48 Відповісти
Буде керуватися з додатку "Дія"?
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19.02.2024 18:35 Відповісти
Виглядає воно не робоче, розпил коштів. Треба конструкторів постріляти і євакуйовувати на цьому до шпиталю...
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19.02.2024 18:41 Відповісти
В крематорій, разом з замовниками, які гроші попиляли...
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19.02.2024 19:04 Відповісти
Зовні виглядає як дитяча забавка.А чи витримає вагу дорослої людини і з якою швидкістю цей винахід може пересуватися?Чекаємо на відгуки від військових
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19.02.2024 18:47 Відповісти
Шоб їх на тих носілках у крематорій відвезли!
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19.02.2024 19:03 Відповісти
Мільона гаражна нано-розробка
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19.02.2024 18:53 Відповісти
Такі малесенькі колесики , і кліренс , це виключно по рівному асфальту ?
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19.02.2024 18:55 Відповісти
Ну це вже треба бути конченім підвром - країна в шоці від кинутих на поталу звірям тяжкопоранених, а він б****ь вже з рекламою своїх самокатних носілок тут как тут...
ви тупі і бездушні!
а де ж ваша попередня генітальна розробка MedVak?
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19.02.2024 19:01 Відповісти
Медвак уже фсе, распилили. Теперь пилят следующий аналогавнет.
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19.02.2024 19:36 Відповісти
MedVak - це автотранспортна служба доставки хворих у міські лікарні.
MedEvak може хотіли сказати?
Це була розробка приватного підприємця і Фьодоров там ні до чого
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19.02.2024 20:21 Відповісти
".... пройшов попередні випробування"
Цікаво, вони "типу Стефанчука" не пробували на платформу "погрузити" ?
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19.02.2024 19:04 Відповісти
Опять **********?
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19.02.2024 19:34 Відповісти
Да хрен куда она поедет: диаметр колес мал. Какую высоту преодолеваемой вертикальной стенки разработчики задали этой платформе? А ширину преодолеваемой канавы?
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20.02.2024 11:16 Відповісти
правильнее было бы "уведомил и застрелился". интересно, где всякие госразработки, институты, кб, заводы и т.п. с которых можно хоть спросить (а заодно и с министров\министерств, которые их должны обеспечивать и спрашивать) что за х... они сделали?
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20.02.2024 22:38 Відповісти
 
 