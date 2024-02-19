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На Харківщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети Х-59 "ОВОД". ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції у Харківській області знешкодили бойову частину російської крилатої ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

У поліції зазначили, що минулого тижня сили ППО в Зміївському районі Харківщини збили ракету Х-59 "ОВОД". 

Фахівці зі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України оперативно прибули на місце події.

"Вибухотехніки встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала. Бойову частину авіаракети, яка містила приблизно 300 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на спеціальний підривний майданчик, де знищили", - ідеться у повідомленні.

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Вибухотехніки знешкоджують бойову частину російської ракети Х-59 "ОВОД"
Вибухотехніки знешкоджують бойову частину російської ракети Х-59 "ОВОД"
Вибухотехніки знешкоджують бойову частину російської ракети Х-59 "ОВОД"

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