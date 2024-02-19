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На хабарі викрито заступника голови Запорізької облради та його спільників: намагалися підкупити директора обласного медзакладу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.

У результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата. За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Як зазначається, очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

Дивіться також: Чиновник Міністерства культури затриманий на хабарі 3,3 тис. дол. ФОТО

Викрито хабарників

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

Також дивіться: Посадовиця ДПС затримана на Харківщині під час отримання 55 тис. дол. хабаря. ФОТО

Викрито хабарників

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.

Також дивіться: Посадовець в/ч вимагав гроші з підлеглих за розгляд соціально-побутових питань, - ДБР. ФОТО

Викрито хабарників

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Також читайте: Колишнього "слугу народу" Гунька судитимуть за хабар у $85 тис., - НАБУ

Викрито хабарників

Автор: 

НАБУ (5072) хабар (4711) СБУ (12857) Запорізька область (3645)


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Топ коментарі
+12
Це не ті шо спіздили 86 вагонів гуманітарки? Нє ну винуватий парашенко і червінський однозначно.
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19.02.2024 20:28
+10
Заблюрили пику, але і так видно, і всі знають -- це Владислав Куценко! В 2014 їздив по селах Запорізького району і агітував не пускати чоловіків в АТО! Обіцяв зробити так, щоб наших чоловіків не призвали до війська. То не наша, мовляв, війна! А сьогодні воно краде мільйонами! Військові благають надати техніку для будівництва зазисних споруд на Запорізькому напрямку--техніки не дають! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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19.02.2024 20:59
+7
В нас так не працює, заставу внесе і буде красти далі…
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19.02.2024 20:41
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Це не ті шо спіздили 86 вагонів гуманітарки? Нє ну винуватий парашенко і червінський однозначно.
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19.02.2024 20:28 Відповісти
"парашенко"-это звучит гордо! И главное справедливо и в яблочко.
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19.02.2024 20:43 Відповісти
Не те пишеш. Вірно буде "Вальцман". Це точно в яблочко тобі, придурку.
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19.02.2024 23:18 Відповісти
Розстріляти!!!
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19.02.2024 20:38 Відповісти
В нас так не працює, заставу внесе і буде красти далі…
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19.02.2024 20:41 Відповісти
Спочатку застава, потім затягування, потім клопотання про закриття справи за строком давності... І можна балотуватися в мери Запоріжжя, бо чого ні?
І виберуть! Бо вже є приклади коли обирали осіб з реєстру корупціонерів, бо більше нікого немає
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19.02.2024 21:09 Відповісти
Міняють голов обласних адміністрацій ( Дніпро , Запоріжжя, Херсон та др. )за крадіжки , а за грати ніхто не сідає . Як такі ,, фокуси ,, провертають? Що , немає ні сорому , ні страху у президента , та його команди ? Здається, що так .
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19.02.2024 20:40 Відповісти
Кого-то бартанули и того обуял справедливый гнев, вот и настучал.
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19.02.2024 20:54 Відповісти
Заблюрили пику, але і так видно, і всі знають -- це Владислав Куценко! В 2014 їздив по селах Запорізького району і агітував не пускати чоловіків в АТО! Обіцяв зробити так, щоб наших чоловіків не призвали до війська. То не наша, мовляв, війна! А сьогодні воно краде мільйонами! Військові благають надати техніку для будівництва зазисних споруд на Запорізькому напрямку--техніки не дають! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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19.02.2024 20:59 Відповісти
Завтра вийдуть на поруки якогось зедепутата, і на цьому все))) Береш любого обласного, районого керівника, перевіряєш як треба, і ******** скільки грошей вкрадено... Такого жаху навіть при яноовощу не було((((
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19.02.2024 21:00 Відповісти
От коли буде - "посадили того-того хабарника", це буде показник.. а так - наче в спину плюнули...
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19.02.2024 21:03 Відповісти
Патріот недавно у фейсбуку викладав фото з Капітолію їздив на переговори до США.
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19.02.2024 21:03 Відповісти
А попередники, як там, пройшли за цими справами??
Чи вони поділилися…
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19.02.2024 21:29 Відповісти
Розстріляйте їх тут же ж під будівлею облради! Я не шуткую. Бо це буде продовжуватися в Україні нескінченно!
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19.02.2024 22:16 Відповісти
Підказка - брат Федорова медік
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19.02.2024 22:51 Відповісти
ну ни как не успокоится эта публика. пора вышку давать.
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20.02.2024 07:49 Відповісти
поновляться ще й компенсацію отримають))))
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20.02.2024 16:17 Відповісти
Куячечная! Це мiнiстерство культури!
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21.02.2024 00:35 Відповісти
 
 