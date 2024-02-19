На хабарі викрито заступника голови Запорізької облради та його спільників: намагалися підкупити директора обласного медзакладу, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.
У результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата. За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.
Як зазначається, очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.
Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.
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І виберуть! Бо вже є приклади коли обирали осіб з реєстру корупціонерів, бо більше нікого немає
Чи вони поділилися…