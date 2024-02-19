На хабарі викрито заступника голови Запорізької облради та його спільників: намагалися підкупити директора обласного медзакладу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.

У результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата. За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.



Як зазначається, очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

Дивіться також: Чиновник Міністерства культури затриманий на хабарі 3,3 тис. дол. ФОТО

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.



Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

Також дивіться: Посадовиця ДПС затримана на Харківщині під час отримання 55 тис. дол. хабаря. ФОТО

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.

Також дивіться: Посадовець в/ч вимагав гроші з підлеглих за розгляд соціально-побутових питань, - ДБР. ФОТО

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Також читайте: Колишнього "слугу народу" Гунька судитимуть за хабар у $85 тис., - НАБУ