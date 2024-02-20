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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 404 950 осіб (+1230 за добу), 337 літаків, 6503 танки, 9773 артсистеми, 12268 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 404 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 404950 (+1230) осіб,

танків - 6503 (+5) од,

бойових броньованих машин - 12268 (+36) од,

артилерійських систем - 9773 (+40) од,

РСЗВ - 988 (+2) од,

засоби ППО - 675 (+1) од,

літаків - 337 (+2) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7521 (+61),

крилаті ракети - 1902 (+3),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12805 (+38) од,

спеціальна техніка - 1551 (+6)

Також читайте: FPV-дрон атакує окупанта, який намагався заховатися на автобусній зупинці. ВIДЕО

Втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987)


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Топ коментарі
+25
Минув 3649 день москальсько-української війни.
128!! одиниць техніки, 2! пєпєлаци та 1230!!! чумардосів.
Арта 42!, броня 41!, логістика 38!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Танки перевалили за 6500!, БПЛА за 7500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 404 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ в країні 404 ...
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20.02.2024 08:53
+20
Ні дня без літаків .
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20.02.2024 08:20
+16
Вийшли на новий рівень,по піхоті.ЗСУ-сила.
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20.02.2024 08:19
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Коли ж вони закінчаться?!
Чи їх, як орків, з бруду виковирюють?!
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20.02.2024 08:18 Відповісти
Все колись закінчується і ця погань не виняток.
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20.02.2024 08:21 Відповісти
Наче по лимону пуйло платить за підписання контракту.То й лізуть,як мухи в гівно.
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20.02.2024 08:53 Відповісти
Е в мене інсайд: нещодавно за "участие в СВО" пропонували десь на місяць, $6000, а зараз вже $3500. Звісно, що для багатьох навіть $1000 - це якийсь шалени гроши. Але бачать, що навіть нафтодолари не є необмеженими.
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20.02.2024 09:40 Відповісти
інсайд
путін дава наказ по регіонам - набрати мяса
мяса нема
що придумали в регіонах?
переманювати з других регіонів мясо - тупо трішки піднявши оплату
тепер там конкуренція за мясо
а мясо дефіцит
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20.02.2024 12:17 Відповісти
Це особий вид років, цих з гівна виковирюють.
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20.02.2024 11:09 Відповісти
Вийшли на новий рівень,по піхоті.ЗСУ-сила.
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20.02.2024 08:19 Відповісти
Ні дня без літаків .
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20.02.2024 08:20 Відповісти
Вже починаємо звикати.
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20.02.2024 08:30 Відповісти
Ху@ло пообіцяв що "пощёлкаем Петриоты как орехи" добре почали, зараз шукають дурнів які б за штурвал сіли
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20.02.2024 08:36 Відповісти
а скільки у лютому - п'ять чи шість? бо я щось з рахунку збився.
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20.02.2024 08:49 Відповісти
Поки шість.
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20.02.2024 08:57 Відповісти
3-1-2 тобто шість, але в статистиці від 8 лютого (коли приземлили гвинтокрил) літаків 332 на сьогодні 337 - виходить що п'ять
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20.02.2024 09:40 Відповісти
тобто 3+1+2=5?
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20.02.2024 09:50 Відповісти
Скоріш за все під Маріуполем зарахували тільки того що втопився, другий хоч і підбитий кудись доковиляв. Про збиття двох погарячкували.
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20.02.2024 09:55 Відповісти
тоді зрозуміло.
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20.02.2024 09:57 Відповісти
На 1 лютого показали 332, на сьогодні 337.
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20.02.2024 09:57 Відповісти
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20.02.2024 08:20 Відповісти
їм і на мільйон буде пох...
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20.02.2024 10:41 Відповісти
І що цікаво, в рашистському тг каналі ВЧК-ОГПУ дані по втратах майже збігаються...
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20.02.2024 08:24 Відповісти
Що за канал такий кацапський де майже такі дані? Бо в мене таке враження, що хтось намагається малювати перемоги на фоні ганьби та поразок останнього часу...
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20.02.2024 08:41 Відповісти
Вони пішли в наступ на 5 напрямах, так що все може бути
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20.02.2024 08:55 Відповісти
Они и до увольнения Залужного наступали на 5-7 направлениях.
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20.02.2024 10:15 Відповісти
Це враження. От коли москалота починала операцію по захоплені Авдіївки то втрати були приблизно такіж. А потім почали вносити корективи і таки змогли зламати ситуацію на свою користь. За рахунок великих втрат. Зараз можна спостерігати те саме. З втратами не рахуються, головне для н х досягнути тактичної переваги а потім її вже розвивати. Будуть закидувати мясом і технікою. І єдиний для нас варіант це недати їм досягти тактичної переваги до того як в них закінчаться виділені для штурмів ресурси. Нажаль з Авдіївкою це нам ве вийшло, підари змогли перейти залізницю і отримавши тактичну перевагу продовжили наступ.
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20.02.2024 09:14 Відповісти
Кaцам выгоднее занижать данны
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20.02.2024 09:29 Відповісти
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20.02.2024 08:28 Відповісти
не дивлячись на те, що місяць короткий, схоже що цей місяць буде третім по кількості забаранених кацапів.
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20.02.2024 08:39 Відповісти
пока 9-е место...\а дней ещё много...\
и по самолётам - 6-ть штук в хвост и в гриву...!
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20.02.2024 09:00 Відповісти
значить сайт мінфіну знов помиляється - у них п'ять.
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20.02.2024 09:13 Відповісти
да - на графике пять...\сам обратил внимание...\
но в поданной статистике 6-ть...!
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20.02.2024 09:36 Відповісти
Минув 3649 день москальсько-української війни.
128!! одиниць техніки, 2! пєпєлаци та 1230!!! чумардосів.
Арта 42!, броня 41!, логістика 38!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Танки перевалили за 6500!, БПЛА за 7500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 404 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ в країні 404 ...
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20.02.2024 08:53 Відповісти
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20.02.2024 08:55 Відповісти
в 2022 - 343,1/2 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на переработку в белые жугули...
в 2023 - 694 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на концерт Кабздона...

война, день 725 - 557,78 свиноцабак в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...

с нового года - 898,8 свиноцабак в сутки, закончило своё существование извращённым способом самоубийства...
январь 2024 - 845,80 свиноцабак в сутки отправлено на концерт Кабздона...
февраль 2024 - 985.26 свиноцабак в сутки отправлено на концерт Кабздона...\ЗСУ в процессе...\
средние показатели \температуры по палате\ликвидированных свиноцабак...
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20.02.2024 09:01 Відповісти
сподіваємося, прогресія геометрична та зростаюча
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20.02.2024 09:06 Відповісти
растёт потихоньку...!
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20.02.2024 09:37 Відповісти
Головне щоб ці цифри не були намальованими.
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20.02.2024 09:43 Відповісти
Те, що дані по літаках відкорегували у меншу сторону тобі ні про що не каже?
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20.02.2024 10:17 Відповісти
Ну, как я и писал - "Пошел резкий подъем надоев."
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20.02.2024 10:18 Відповісти
А ти напиши італійською - переконливіше буде.
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20.02.2024 10:20 Відповісти
 
 