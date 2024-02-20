Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 404 950 осіб (+1230 за добу), 337 літаків, 6503 танки, 9773 артсистеми, 12268 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 404 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 404950 (+1230) осіб,

танків - 6503 (+5) од,

бойових броньованих машин - 12268 (+36) од,

артилерійських систем - 9773 (+40) од,

РСЗВ - 988 (+2) од,

засоби ППО - 675 (+1) од,

літаків - 337 (+2) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7521 (+61),

крилаті ракети - 1902 (+3),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12805 (+38) од,

спеціальна техніка - 1551 (+6)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.