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Німецька компанія DND розглядає можливість виробництва гранатометів Panzerfaust 3 в Україні. ФОТО

Німецька компанія Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) вивчає можливість виробництва в Україні гранатометів Panzerfaust 3.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Hartpunkt.

За словами представника компанії DND, першим кроком буде вивчення можливості спільного виробництва Panzerfaust 3 в Україні.

"Наприклад, остаточну збірку гранатомета Panzerfaust 3 могли б взяти на себе українські підприємства. На другому етапі можливе також ліцензійне виробництво в Україні", - зазначив представник DND журналістам.

Зазначається, що виробництво в Україні могло б зменшити тиск на обмежені виробничі потужності у Німеччині на користь інших продуктів DND, зокрема наступник гранатомета RGW 110, який знаходиться на стадії розробки.

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Раніше в Укроборонпромі повідомили про підписання меморандуму з компанією DND. Угоду підписали 17 лютого.

За словами гендиректора АТ Германа Сметаніна, таке партнерство "важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для перемоги України та побудови арсеналу вільного світу".

Використання Panzerfaust 3 в Україні

Видання зазначає, що Україна отримує гранатомети останньої версії Panzerfaust 3-IT DM72 A1 зі складів Бундесверу та інших держав. Їх застосовують із перших місяців повномасштабної війни. Зокрема, остання версія системи використовувалася проти російських бойових танків і бронетехніки.

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Які характеристики Panzerfaust 3

Panzerfaust 3-IT важить близько 15 кілограмів і здатний уражати сучасні основні бойові танки російських окупантів, навіть з реактивною бронею, на відстані близько 400 метрів.

У рамках військової підтримки Німеччини DND було доручено поставити в Україну ще кілька тисяч базук.

Panzerfaust 3
Гранатомет Panzerfaust 3 можуть почати виробляти в Україні

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Автор: 

Німеччина (7390) зброя (7477) виробництво (1645)


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Топ коментарі
+12
У владі немає державників,лише крадії і брехуни, і так з моменту її створення в 1991 році((((
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20.02.2024 08:36
+7
"Вивчає можливість" - то круто. То крутіше за "серйозну стурбованість"...
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20.02.2024 08:51
+5
Це звичайно добра ініціатива. Але ж поки є тупорилі чиновники, які викладуть адресу заводу у відкриті реєстри краще цього не робити. Можливо запропонуйте біженцям, хто ще не влаштований і пройде перевірку працювати на ново відкритому заводі у тій же Німеччині чи Чехії наприклад.
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20.02.2024 08:37
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У владі немає державників,лише крадії і брехуни, і так з моменту її створення в 1991 році((((
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20.02.2024 08:36 Відповісти
яких вибирає умний нарід
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20.02.2024 08:39 Відповісти
а нарід такий, бо школа така. ні з кого брати добрий приклад логічного мисення.
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20.02.2024 08:48 Відповісти
Демократія не для ідіотів.
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20.02.2024 08:47 Відповісти
Всі люди народжуються з процами однієї архітектури - але комусь пощастило і в нього проц працює на вищій тактовій частоті а інколи щастить і функціональні блоки які як правило заблоковані спочатку у них зразу при народженні є розблокованими ( якшо ви вирішите шо я написав повну хрінь то це буде означати шо ви просто не цікавитесь деякими речами а не те шо я зловив галюни до прикладу).
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20.02.2024 09:54 Відповісти
Ні не не хрінь.
Комусь пощастило(хоча це як подивитись), хтось працює над собою, цікавиться не тільки тим, що приносить прибуток тут і зараз. Але ж більшості чомусь подобається лишатися керованим стадом. Бо мабуть так вже звикли...
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20.02.2024 13:16 Відповісти
Не подобається - але не кожен має сили бути іншим собою бо "Футбол не граєш якісь книжки читаєш - ти шо не мужик ?".
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20.02.2024 13:26 Відповісти
Державники вже наставили дві руки та кармани на взятки від німців, а ті не розуміють ?!
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20.02.2024 16:51 Відповісти
Це звичайно добра ініціатива. Але ж поки є тупорилі чиновники, які викладуть адресу заводу у відкриті реєстри краще цього не робити. Можливо запропонуйте біженцям, хто ще не влаштований і пройде перевірку працювати на ново відкритому заводі у тій же Німеччині чи Чехії наприклад.
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20.02.2024 08:37 Відповісти
Вам же самим завод знадобиться в будь-якому разі. Росія збудила всяких божевільних, що мріють про переділ влади силою, тому такий гіпотетичний завод не буде простоювати ні дня
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20.02.2024 08:39 Відповісти
Шо вони тільки розглядають думають планують а рашка не жде
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20.02.2024 08:41 Відповісти
Німецька державна машина працює довго що у військових що у цивільних справах.
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20.02.2024 08:47 Відповісти
Це було б виправданим якби и рашка волінзялась . Тендери - шмендери -- віина
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20.02.2024 08:51 Відповісти
Безумовно ви праві, я просто констатую факт як воно все працює. Навіть якщо ви будете подихати з голоду чи спливати кров'ю на війні держава буде довго розмірковувати і від цього нікуди не дінешся це типова ознака німецької бюрократії.
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20.02.2024 08:56 Відповісти
"Вивчає можливість" - то круто. То крутіше за "серйозну стурбованість"...
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20.02.2024 08:51 Відповісти
На неокупованій частині України залишились усі трубні заводи Пінчука. Там можна не тільки ці фаустпатрони випускати...
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20.02.2024 09:11 Відповісти
Це потрібно робити в Карпатах під землею на захищеній глибині. І не один великий завод, а декілька невеликих. Як казав мені на форумі Інвестмен виробник дронів - я зробив два заводи для того щоб якщо зруйнують один мій завод, то інший зможе виконати контракт по виготовленню дронів. Зрозуміло, що це не сто відсоткова гарантія, але ж більш практично. Сподіваюсь зелені це розуміють. Хоча, хер знає про що цей ******* думає
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20.02.2024 09:29 Відповісти
Нахера ці анонси?
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20.02.2024 09:17 Відповісти
Японія надасть Україні допомогу на $12,1 млрд, із них $4,7 млрд Київ отримає до кінця лютого, - прем'єр Шмигаль
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20.02.2024 09:19 Відповісти
Їм у жодному разі не можна давати живі гроші! Все роздерибанять і розведуть руками - уже немає! Тільки техніку, **********, будівельні фірми зі своїми будматеріалами. Жодного українського прораба! Навіть робочих "фільтрувати" - все крастимуть так, "ніби живуть останній день".
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20.02.2024 10:28 Відповісти
...рассматривают... . Да я каждое утро расматриваю туалетную бумагу, но там ничего не написано! А вот голых девок рассмотреть всегда охота.
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20.02.2024 10:34 Відповісти
 
 