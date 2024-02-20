Німецька компанія DND розглядає можливість виробництва гранатометів Panzerfaust 3 в Україні. ФОТО
Німецька компанія Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) вивчає можливість виробництва в Україні гранатометів Panzerfaust 3.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Hartpunkt.
За словами представника компанії DND, першим кроком буде вивчення можливості спільного виробництва Panzerfaust 3 в Україні.
"Наприклад, остаточну збірку гранатомета Panzerfaust 3 могли б взяти на себе українські підприємства. На другому етапі можливе також ліцензійне виробництво в Україні", - зазначив представник DND журналістам.
Зазначається, що виробництво в Україні могло б зменшити тиск на обмежені виробничі потужності у Німеччині на користь інших продуктів DND, зокрема наступник гранатомета RGW 110, який знаходиться на стадії розробки.
Раніше в Укроборонпромі повідомили про підписання меморандуму з компанією DND. Угоду підписали 17 лютого.
За словами гендиректора АТ Германа Сметаніна, таке партнерство "важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для перемоги України та побудови арсеналу вільного світу".
Використання Panzerfaust 3 в Україні
Видання зазначає, що Україна отримує гранатомети останньої версії Panzerfaust 3-IT DM72 A1 зі складів Бундесверу та інших держав. Їх застосовують із перших місяців повномасштабної війни. Зокрема, остання версія системи використовувалася проти російських бойових танків і бронетехніки.
Які характеристики Panzerfaust 3
Panzerfaust 3-IT важить близько 15 кілограмів і здатний уражати сучасні основні бойові танки російських окупантів, навіть з реактивною бронею, на відстані близько 400 метрів.
У рамках військової підтримки Німеччини DND було доручено поставити в Україну ще кілька тисяч базук.
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