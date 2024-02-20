Рашисти вдарили по Сумщині з артилерії та авіації: Загинули 2 особи. ФОТО

Російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі відомо про 2 загиблих.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 5 годині ранку росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.

"Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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