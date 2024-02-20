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Новини Фото Війна
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Три освітні заклади пошкоджено внаслідок російських обстрілів Херсонщини вночі. ФОТОрепортаж

На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено три заклади освіти - два дитсадки та школу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Білозерці. Ударили прийшлися по дитячому садочку, приватному будинку, а також у приміщенні місцевої школи повибивало шибки", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Тягинській громаді зафіксовано влучання по дитячому садочку. Російська війська обстріляли його з мінометів.

Зранку по Станіславу випустили щонайменше 23 снаряди. Внаслідок цього пошкоджено з десяток житлових будинків. Місцеві жителі не постраждали.

Читайте: Окупанти за добу обстріляли Херсонщину з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БПЛА, 2 людини дістали поранення

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

дитячий садок (363) обстріл (28700) школа (2215) Херсонська область (5795)


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ЯКЩО НЕМАЄ ГРОШЕЙ НА РЕМОНТ,ЗВЕРТАЙТЕСЬ НА БАТЬКІВЩИНУ ПРЕЗИДЕНТА!

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175 млн. на ремонт та йоржики по 4 тис, - в https://t.me/+Durv842fNdc0ZTYy Кривому Розі так ремонтують одну зі шкіл.

Тендер сплив в системі Prozorro. Ціни на https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-10-002940-a ремонтування - фантастичні. Навіщо дітлахам швейцарські йоржики з нержавіючої матової сталі за 4100 грн - не зрозуміло. Вартість середнього йоржику в мережі - 150-300 гривень.

А загалом школу поремонтують за 175 лямів. Це приблизно 5 тис хороших дронів для армії. Без коментарів.

https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy ТРУХА
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20.02.2024 11:01 Відповісти
 
 