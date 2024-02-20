Три освітні заклади пошкоджено внаслідок російських обстрілів Херсонщини вночі. ФОТОрепортаж

На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено три заклади освіти - два дитсадки та школу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Білозерці. Ударили прийшлися по дитячому садочку, приватному будинку, а також у приміщенні місцевої школи повибивало шибки", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Тягинській громаді зафіксовано влучання по дитячому садочку. Російська війська обстріляли його з мінометів.

Зранку по Станіславу випустили щонайменше 23 снаряди. Внаслідок цього пошкоджено з десяток житлових будинків. Місцеві жителі не постраждали.

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