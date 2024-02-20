Три освітні заклади пошкоджено внаслідок російських обстрілів Херсонщини вночі. ФОТОрепортаж
На Херсонщині внаслідок обстрілів пошкоджено три заклади освіти - два дитсадки та школу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Білозерці. Ударили прийшлися по дитячому садочку, приватному будинку, а також у приміщенні місцевої школи повибивало шибки", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Тягинській громаді зафіксовано влучання по дитячому садочку. Російська війська обстріляли його з мінометів.
Зранку по Станіславу випустили щонайменше 23 снаряди. Внаслідок цього пошкоджено з десяток житлових будинків. Місцеві жителі не постраждали.
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175 млн. на ремонт та йоржики по 4 тис, - в https://t.me/+Durv842fNdc0ZTYy Кривому Розі так ремонтують одну зі шкіл.
Тендер сплив в системі Prozorro. Ціни на https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-10-002940-a ремонтування - фантастичні. Навіщо дітлахам швейцарські йоржики з нержавіючої матової сталі за 4100 грн - не зрозуміло. Вартість середнього йоржику в мережі - 150-300 гривень.
А загалом школу поремонтують за 175 лямів. Це приблизно 5 тис хороших дронів для армії. Без коментарів.
https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy ТРУХА