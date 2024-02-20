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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка і Костянтинівка, у Часовоярській громаді пошкоджено будинки та промислові будівлі. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка Мар'їнської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверській громаді зруйновано будинок у Різниківці, пошкоджено будинок у Сіверську.

Також читайте: Доба на Донеччині: удари ракетами С-300 по Селидовому та Малинівці, обстріли Красногорівки та Очеретиному, дві особи дістали поранення.. ФОТО

Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Евакуація з регіону

З лінії фронту евакуйовано 117 осіб, у тому числі 17 дітей.

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586)


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Прохання до Українців, підтримати допомогу Захиснику України, хто, як зможе!!

Шановні друзі, ми відкрили збір для бійця ЗСУ з Київщини Паламарчука Василя. Це мій чоловік . Який боронить нашу державу на Бахмутському напрямку в 143 бригаді .

Їм потрібен бінокуляр для ЕВАКОГРУПИ в якій знаходиться мій чоловік.

Сума доволі велика , але ми будемо вдячні БУДЬ-ЯКОМУ ДОНАТУ або РЕПОСТУ 🙏

5 , 10 чи 15 гривень це також допомога !!!

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Тримаймося браття та підтримуймо один, одного!!
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20.02.2024 10:11 Відповісти
 
 