Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка і Костянтинівка, у Часовоярській громаді пошкоджено будинки та промислові будівлі. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка Мар'їнської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверській громаді зруйновано будинок у Різниківці, пошкоджено будинок у Сіверську.

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Евакуація з регіону

З лінії фронту евакуйовано 117 осіб, у тому числі 17 дітей.