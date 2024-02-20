Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка і Костянтинівка, у Часовоярській громаді пошкоджено будинки та промислові будівлі. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка Мар'їнської громади.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверській громаді зруйновано будинок у Різниківці, пошкоджено будинок у Сіверську.
Евакуація з регіону
З лінії фронту евакуйовано 117 осіб, у тому числі 17 дітей.
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Шановні друзі, ми відкрили збір для бійця ЗСУ з Київщини Паламарчука Василя. Це мій чоловік . Який боронить нашу державу на Бахмутському напрямку в 143 бригаді .
Їм потрібен бінокуляр для ЕВАКОГРУПИ в якій знаходиться мій чоловік.
Сума доволі велика , але ми будемо вдячні БУДЬ-ЯКОМУ ДОНАТУ або РЕПОСТУ 🙏
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Тримаймося браття та підтримуймо один, одного!!