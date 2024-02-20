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Шпигував за комплексами ППО та хотів вступити до ПВК "Вагнер": СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили російського інформатора, який розвідував місця базування ЗСУ на Кіровоградщині. Серед його пріоритетних "цілей" були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Крім того, фігуранта цікавили координати складів з озброєнням та боєприпасами українських захисників. Отримані відомості він направляв до декількох російських Телеграм-каналів, які координують спецслужби РФ для збору розвідданих про Сили оборони України.

Крім того, ворожий інформатор на початку повномасштабної війни хотів доєднатися до бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" і воювати проти України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: своєчасно викрили зловмисника і поетапно задокументували його злочинні дії.

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Зазначається, що оперативне реагування Служби безпеки дозволило зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого російського інформатора затримати у власному помешканні.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився ідеологічний прихильник рашизму. Цього року він з власної ініціативи почав "зливати" інформацію про Сили оборони до ворожих інтернет-ресурсів. Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури.

Для конспірації розвідувальної активності фігурант постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано інформатора РФ, який облаштував у власному гаражі "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Також читайте: Затримано інформатора РФ, який шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині
СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині
СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині
СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині

Автор: 

СБУ (12857) шпигунство (997) Кіровоградська область (571)


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Топ коментарі
+13
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
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20.02.2024 10:20
+6
За зраду під час війни лише розстріл зупинить цих виродків,тому досит гратись в демократію в країні війна .
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20.02.2024 10:24
+5
Доброволець на м'ясо? Чи сподівався, як любителі НКВС, що буде у загороджувальному загоні?
Е ні, хохлятко. Ти - тушонка найнижчого гатунку.
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20.02.2024 10:23
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Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
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20.02.2024 10:20 Відповісти
"...та хотів вступити до ПВК "Вагнер"..."

Оно хотело... Так надо было отпустить... тока упаковать чёрный пакет и "отпустить", методом "Нештатный сход боеприпаса"
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20.02.2024 13:35 Відповісти
Доброволець на м'ясо? Чи сподівався, як любителі НКВС, що буде у загороджувальному загоні?
Е ні, хохлятко. Ти - тушонка найнижчого гатунку.
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20.02.2024 10:23 Відповісти
За зраду під час війни лише розстріл зупинить цих виродків,тому досит гратись в демократію в країні війна .
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20.02.2024 10:24 Відповісти
Шось у цього агєнтапідара телеХВон гавняний якийсь На гілляку це падло, і не возитись з цим лайном.
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20.02.2024 10:24 Відповісти
Телефон гівняний щоб не шкода було скинути його ...
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20.02.2024 10:32 Відповісти
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20.02.2024 11:54 Відповісти
?
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20.02.2024 13:01 Відповісти
На гілляку це падло...
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20.02.2024 16:13 Відповісти
Тепер поняВ
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20.02.2024 17:17 Відповісти
Знов розмите обличчя, знов навідник, знов затримано, і так кожен день по декілька раз що загалом з 24.02.2022 складає вже багато тисяч повідомлень і часто йдеться не про одну особу а декілька. Щось мені не дуже віриться у ТАКІ масштаби "шпигунів", щоб тисячам було плювати на ризик провести за гратами, навіть за винагороду, до 12 років свого життя?!!! Тому я вже не впевнений чи варто довіряти усім цім сповіщенням, і чи не є це фейками заради того щоб показати як "вправно" працює СБУ, бо обстріли продовжуються і координати об'єктів для удару рашисти отримують!!!
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20.02.2024 10:30 Відповісти
Я вірю, і я вірю що беруть дуже мало ...
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20.02.2024 10:35 Відповісти
А я НАОЧНО знаю як СБУ фальсифікувало справи. Це стосувалось не шпигунства, але точно було вигаданими справами по котрих відібрали всю документацію, офісну оргтехніку, закривали рахунки використовуючи як "№понятих" людей з СІЗО що викривалось присутнім на обшуках адвокатом, щоб через місяць запропонувати закрити справу за чималу винагороду. Тож НЕ ВІРЮ у доброчесність а тому НЕ ВІРЮ у справжність усіх "затримань", а сфотографувати та замилити обличчя можливо будь кому, як і зробити необхідні сповіщення посилаючи на Ваш телефон повідомлення з телефонів "слідчих" та Ваші відповіді на них і знов таки публікувати фото, або скріншоти із розмиттям адресатів. Навіть і Фотошопу робити не треба!!!
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20.02.2024 10:50 Відповісти
А я не про СБУ, я про ждунів ...
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20.02.2024 10:53 Відповісти
З пляшкою ознайомили, сподіваюсь?
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20.02.2024 10:32 Відповісти
Молодці Козаки! Ворога московського, треба ретельно пильнувати, щоб не гадив по тилам і передовій!!
Тримаймося та борімося!!
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20.02.2024 10:35 Відповісти
Какой голімий фотошоп на фото з номерами телефонів.Запомятайте-жодна ******* ціфрова камера не зробить таке фото з екрана samsung навіть з ***********.Тупо дебільний піар фсб(ой вибачте субеу).
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20.02.2024 10:38 Відповісти
Якось дивно, що ті інформатири невидимі для воєнкомів. Не мобілізовані.
тільки ото порозставляють ноги, посмердять яйцями, а потім може й на волю відупскають.
А на хіба? Мало посадок?
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20.02.2024 11:23 Відповісти
Довго вони посібника ТЕРРОРИСТІВ «вели»ТАКИХ ВИРОДКІВ МОМЕНТАЛЬНО ТРЕБА ЗАКРИВАТИ і не п'ять років , а 25 !
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20.02.2024 11:42 Відповісти
Вісім років???? То може вже суддям припиняти лицемірити, та починати роздавати нагороди «За заслугі пєрєд Атєчєством»?
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20.02.2024 12:08 Відповісти
Тільки розстріл може зупинити цих виродків.
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20.02.2024 12:12 Відповісти
Sudjitj njenada, budtje gumanjistami, Ukrainci! Zadjerzhivatj, doprositj 's pristrastjijem', i RASSTRELJATJ na mestje!
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20.02.2024 12:31 Відповісти
 
 