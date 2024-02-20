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Повідомлено про підозру київському блогеру, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник заперечував збройну агресію РФ та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора.

"Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави. Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

Затримання блогера
Затримання блогера

Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "звезда", який належить міноборони РФ.

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За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука.

Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави.

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автор: 

пропаганда (2811) СБУ (12857) фейк (745)


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Топ коментарі
+11
млядь,що за влада ?? цей поц повинен вже давно сидіти і добувати уран і не 8 років,а 20 повинен сидіти ! придурок-міністр малюска--ДЕ серьозні закони про зраду,колабараціонізм і т.д в війсковий час ? коли ви дятли почнете робити !!!!!
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20.02.2024 12:51
+9
На Юзика похож!
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20.02.2024 12:36
+7
Імя, сестра (с)
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20.02.2024 12:33
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20.02.2024 12:33 Відповісти
Корнiйчук
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20.02.2024 12:36 Відповісти
млядь,що за влада ?? цей поц повинен вже давно сидіти і добувати уран і не 8 років,а 20 повинен сидіти ! придурок-міністр малюска--ДЕ серьозні закони про зраду,колабараціонізм і т.д в війсковий час ? коли ви дятли почнете робити !!!!!
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20.02.2024 12:51 Відповісти
чувак иди к ***** отсоси, и спроси как невальный
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20.02.2024 13:14 Відповісти
Судя по пузу- он самый.
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20.02.2024 13:14 Відповісти
.... мені теж цікаво!
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20.02.2024 12:36 Відповісти
На Юзика похож!
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20.02.2024 12:36 Відповісти
Так він і завагітнів від сруськага міра, он яке барило…! Так відверто і упевнено, гадити в Україні, де живуть Мирні люди!!!??.
Дайте вірьовку, щоб він завершив свій нікчемний час…
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20.02.2024 12:36 Відповісти
На палю та усі справи ...
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20.02.2024 12:40 Відповісти
може мосійчук?
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20.02.2024 12:44 Відповісти
Мосійчучка? Мабуть, вагітна.
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20.02.2024 13:06 Відповісти
вона мосЕйчучка
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20.02.2024 13:10 Відповісти
Згода. Але ж підходе під опис діяльності.
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20.02.2024 13:36 Відповісти
Журналісти видання The Washington Post отримали доступ до понад 100 документів, у яких зібрано звітність про результати антиукраїнської кампанії.
Кампанія стартувала навесні 2023 року та мала два напрямки.
Перший напрямок - вплив на українців, які мали зневіритися та вимагати " миру".
Другий напрямок - на західну аудиторію: пересічні громадяни дізнавалися про "наскрізь корумповану країну", а політична еліта - про гарантований програш України у війні з РФ.
"Інформаційно-психологічними операціями" займається перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.
Його підлеглі поділили між собою дві точки застосування сили.
Заступник Кирієнко, Тетяна Матвєєва, керівник департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій займалася Європою.
Інший заступник, Олександр Харичов, "присвятив" себе Україні.
Для того, щоб поширювати прокремлівські наративи, найняли "фабрику тролів". "Працівники" написали 1 300 повідомлень та 37 тис. коментарів. Прайс за роботу - 660 дол. на місяць за умови написання 100 коментарів на добу.
Аналогічні "фабрики" працювали в західному сегменті соцмережі, свідчить розслідування WP. Зокрема, було викрито проект Doppelgänger.
У рамках цього проекту створено 30 тис. фейкових облікових записів, які компрометували українців в очах французів, німців, британців, американців. Також розповсюджували підроблені документи з "корупційними схемам
. Крім соцмереж, Кремль купував коментарі та публікації в авторитетних західних ЗМІ, розповіли WP. Прайс за таку роботу - від 39 тис.
@yigal_levin
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20.02.2024 13:23 Відповісти
"про "наскрізь корумповану країну", А що вона не корумпована зеленью ?
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20.02.2024 13:59 Відповісти
Судя по анализу Ю.Швеца если в этой инфе фамилиё Кириенко заменить на Дерьмак, сразу станет ясно , кто именно проводит активное мероприятие кремля. Это будущая явка с повинной главного врага Украины. Для приговора ничего выдумывать не надо.
А Вашингтон пост просто извиняется за Шустера -недоглядели, просмотрели змеёныша. Интересно другое. Как полугой Дерьмак костыряет другому полугою Кириенко. Хотя у них же связной то один -Ромчик Абрамович.
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20.02.2024 14:35 Відповісти
До сраки йому ваші підозри!
Доки цей цирк триватиме?
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20.02.2024 13:41 Відповісти
От тому ,я все життя буду згадувати і запитувати
--Чому не пристрелили Шуфрича на блок-посту ?
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20.02.2024 13:43 Відповісти
Тих би хто його пристрелив вже б точно засудили... І вони це розуміють, тому і сцють...
Починати з суддів треба.
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20.02.2024 13:51 Відповісти
Сообщєніє? Правда? Плахой мальчік.
А проукраїнських громадян на захопленій території кацапи знищують.
Поцілуйте в сраку цього мальчіка і відпустіть. Що ви й зробите.
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20.02.2024 13:41 Відповісти
На ютюбі ,ці так звані блохєри..під прапорцями українськими,і російськими створюють декілька аккаунтів..Ховаючи обличчя і змінюючи голос. І просять донатити на ЗСУ.
ЯК ВИ можете донатити тим ,якщо оці персонажі ,ховаються за кадром ?
Де гарантія ,що ваші гроші не потрапляють у чиюсь кишеню,або ще гірше йдуть на кошти ворогу ?
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20.02.2024 13:42 Відповісти
По -твоєму, не треба донатити? Є Стерненко, Чмут, Притула, Фірсов, Беспалий, Порошенко, в кінці кінців - донатьте їм.
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20.02.2024 13:57 Відповісти
Ви УВАЖНО прочитали мій допис?...повторити?
На ютюбі...Ховаючи обличчя і змінюючи голос...
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20.02.2024 14:01 Відповісти
Их Поярков классно прозвал - БлогеРасты.
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20.02.2024 14:36 Відповісти
Тобто Ви хочете зробити висновок, що у дискредитації України винні ІПСО рашистське, а не дії Зєрмака. Це рашисти вкрали 1 млрд доларів в МО у 2022 році і більше 1млрд у 2023, це вони посадили Червінськлго, злили операцію Вагнер, переслідують Пашинського, крадуть на закупках в МО, розвалили ракетну програму, не допускають опозицію до виконання обов'язків парламентарів в міжнародній діяльності, закрили доступ до опозиційних проукраїнських каналів, розісралися з Байденом, зняли Залужного, чи це Зєрмак зробив під гіпнозом як і багато іншого. До речі Ви не вказали, звідки документи, хоча там є натяк на це. Ви хочете відбілити Зєрмака? Вам мало крові і страждань українців через дії Зєрмака?
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20.02.2024 13:53 Відповісти
І у війні винуваті не пуйло з рашистами, а наша влада?
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20.02.2024 14:50 Відповісти
Скільки можна одне й теж саме. Ваша влада біла і пухнаста і, взагалі, ні в чому не винувата, свята, тьху. Прочитайте допис . То була відповідь.
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20.02.2024 15:53 Відповісти
"Войну начал путин, но двери ему открыл зеленский" (с)
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Війна почалася в 2014-ому. Хто йому тоді відкривав двері?
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20.02.2024 21:24 Відповісти
А хто тоді був президентом, коли у 2014 все почалося?
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21.02.2024 12:22 Відповісти
Упіймали тільки одного? Тьфу...
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20.02.2024 14:07 Відповісти
Вот одного не понимаю - он что, считал себя "неуловимым Джо"? думал, за свою деятельность отвечать не придётся или его не найдут? откуда такие берутся?...
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20.02.2024 17:39 Відповісти
 
 