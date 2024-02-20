Повідомлено про підозру київському блогеру, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисник заперечував збройну агресію РФ та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора.
"Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави. Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.
Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.
Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "звезда", який належить міноборони РФ.
За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука.
Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави.
Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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Кампанія стартувала навесні 2023 року та мала два напрямки.
Перший напрямок - вплив на українців, які мали зневіритися та вимагати " миру".
Другий напрямок - на західну аудиторію: пересічні громадяни дізнавалися про "наскрізь корумповану країну", а політична еліта - про гарантований програш України у війні з РФ.
"Інформаційно-психологічними операціями" займається перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.
Його підлеглі поділили між собою дві точки застосування сили.
Заступник Кирієнко, Тетяна Матвєєва, керівник департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій займалася Європою.
Інший заступник, Олександр Харичов, "присвятив" себе Україні.
Для того, щоб поширювати прокремлівські наративи, найняли "фабрику тролів". "Працівники" написали 1 300 повідомлень та 37 тис. коментарів. Прайс за роботу - 660 дол. на місяць за умови написання 100 коментарів на добу.
Аналогічні "фабрики" працювали в західному сегменті соцмережі, свідчить розслідування WP. Зокрема, було викрито проект Doppelgänger.
У рамках цього проекту створено 30 тис. фейкових облікових записів, які компрометували українців в очах французів, німців, британців, американців. Також розповсюджували підроблені документи з "корупційними схемам
. Крім соцмереж, Кремль купував коментарі та публікації в авторитетних західних ЗМІ, розповіли WP. Прайс за таку роботу - від 39 тис.
@yigal_levin
А Вашингтон пост просто извиняется за Шустера -недоглядели, просмотрели змеёныша. Интересно другое. Как полугой Дерьмак костыряет другому полугою Кириенко. Хотя у них же связной то один -Ромчик Абрамович.
Доки цей цирк триватиме?
--Чому не пристрелили Шуфрича на блок-посту ?
Починати з суддів треба.
А проукраїнських громадян на захопленій території кацапи знищують.
Поцілуйте в сраку цього мальчіка і відпустіть. Що ви й зробите.
ЯК ВИ можете донатити тим ,якщо оці персонажі ,ховаються за кадром ?
Де гарантія ,що ваші гроші не потрапляють у чиюсь кишеню,або ще гірше йдуть на кошти ворогу ?
На ютюбі...Ховаючи обличчя і змінюючи голос...