Повідомлено про підозру київському блогеру, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник заперечував збройну агресію РФ та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора.

"Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави. Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.





Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "звезда", який належить міноборони РФ.

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За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука.

Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави.

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.