У центрі Києва в готелі через сварку сталася стрілянина: поранений чоловік. ФОТОрепортаж

У Печерському районі Києва сталася стрілянина у готелі. Один чоловік зазнав поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Як зазначається, між двома відвідувачами раптово виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків вдарив іншого, а потім дістав зброю і здійснив постріл.

Потерпілий зазнав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.

"Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази", - йдеться у повідомленні.

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За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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