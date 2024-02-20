У центрі Києва в готелі через сварку сталася стрілянина: поранений чоловік. ФОТОрепортаж
У Печерському районі Києва сталася стрілянина у готелі. Один чоловік зазнав поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
Як зазначається, між двома відвідувачами раптово виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків вдарив іншого, а потім дістав зброю і здійснив постріл.
Потерпілий зазнав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.
"Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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