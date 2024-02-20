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У центрі Києва в готелі через сварку сталася стрілянина: поранений чоловік. ФОТОрепортаж

У Печерському районі Києва сталася стрілянина у готелі. Один чоловік зазнав поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Як зазначається, між двома відвідувачами раптово виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків вдарив іншого, а потім дістав зброю і здійснив постріл.

Потерпілий зазнав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.

"Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази", - йдеться у повідомленні.

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За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі,- Патрульна поліція

Стрілянина в готелі Києва
Стрілянина в готелі Києва
Стрілянина в готелі Києва

Автор: 

Київ (19541) готель (210) стрілянина (1784)


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Хорошо, що до застосування гранат справа не дійшла.......
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20.02.2024 12:48 Відповісти
На фото Форт 9Р 9 мм ? Травмат?
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20.02.2024 12:49 Відповісти
Стопудово. Незнаю натуя її люди купляють?
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20.02.2024 14:20 Відповісти
Резина…
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20.02.2024 13:27 Відповісти
Якщо у 26 розуму нема, то його вже не буде ніколи.
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20.02.2024 13:53 Відповісти
Вот такие долбодятлы и дают аргументы против разрешения оружия для граждан Украины.
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20.02.2024 14:13 Відповісти
Де ж тут аргумєнти? Якщо у таких довбодятлів на руках є заборонений до володіння травмат? Якщо якісь аргументи вони і дають, то виключно в сторону нагальної потреби розблокувати дозвіл.
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20.02.2024 14:15 Відповісти
Нє, ну так далі не піде, один стріляє, інший стільцями кидається, жодного жмура.Терміново дозволити носіння короткостволів, щоб як вже стрілянина, то щоб по справжньому, обидва, щоб гаратновано труп з'явився, швейцар там наприклад .
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20.02.2024 16:26 Відповісти
 
 