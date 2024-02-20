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Тиха акція "Ангели пам’яті" відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 лютого, на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася всесвітня тиха акція "Ангели пам’яті" у пам’ять про загиблих майданівців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У пам’ять про активістів Майдану розвісили паперових ангелів на місці розстрілу найбільшої кількості мітингувальників.

"Ангели символізують душі загиблих борців за свободу та перемогу світла над темрявою. Саме 10 років тому, 20 лютого 2014 року у середмісті Києва, зокрема і на вулиці Інститутській було вбито 48 майданівців. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками Революції Гідності і п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, назвали Героями Небесної Сотні", - зазначають організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам

Акція відбувається не лише у Києві на місці масового розстрілу людей, а й в українських регіонах та закордоном. Білих паперових ангелів пам'яті вдесяте небайдужі розвісять у різних куточках світу. Долучитися до тихої акції планують у Німеччині, Ірландії, Фінляндії, Греції, США, Туреччині та Великій Британії. Акцію десять років тому ініціювала українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька й "Територія А". 

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Небесна Сотня (393) Богачук Олег (1457)


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" кидайте їх нафіг , ... " - не треба роздувати мильну кульку ! Чому ? Так була трагічна помилка командира опорника- триматись до останнього, як в Азовсталі. ПРОТЕ. З важкопораненими залишився здоровий воїн. Самостійно ? Можливо, але з командиром домовлявся БЕЗЗАПЕРЕЧНО !!! Щоб НЕ КИНУТИ своїх товаришів напризволяще, і спробувати домовитись з кацапнею. ДУЖЕ ПРОШУ ! Не роздувайте зраду молодшого командира ! Не робіть поспіхом узагальнювальних висновків !! Поранених не кинули, їх вбили кацапи !
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20.02.2024 13:19 Відповісти
Пам'ятаємо всіх.. Пам'ятаємо хто був з Нами і хто був проти нас..
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20.02.2024 13:24 Відповісти
Головне - тиха , аби не вимагали покарати винних ...10 років минуло
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20.02.2024 13:31 Відповісти
Герої Небесної сотні з подивом дивляться з небес на Хрещатик ! І на Банкову. Невже вони завели туди оцю януковську поросль ?
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20.02.2024 13:51 Відповісти
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20.02.2024 14:07 Відповісти
Майданівці стріляли по «беркутах» з мінометів | Новий фейк роспропаганди
https://www.youtube.com/shorts/-oYFuq_7sWs
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20.02.2024 14:10 Відповісти
Булоб краще щоб замість паперових інсталяцій на цих деревах висіли ті хто вбивав Героїв і ті хто УМИСНО всі ці десять років затягував суди і дозволив уникнути вбивцям покарання .Впевнений що скоро будуть висіть .
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20.02.2024 15:07 Відповісти
ніколи не забуду цих героічних синів та дочок моєі стражлальноі Украіни(((останніх романтиків,мрійників про краще майбутнє.Дякую за подвиг.Героям слава!
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20.02.2024 15:21 Відповісти
 
 