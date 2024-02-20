Тиха акція "Ангели пам’яті" відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 лютого, на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася всесвітня тиха акція "Ангели пам’яті" у пам’ять про загиблих майданівців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У пам’ять про активістів Майдану розвісили паперових ангелів на місці розстрілу найбільшої кількості мітингувальників.

"Ангели символізують душі загиблих борців за свободу та перемогу світла над темрявою. Саме 10 років тому, 20 лютого 2014 року у середмісті Києва, зокрема і на вулиці Інститутській було вбито 48 майданівців. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками Революції Гідності і п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, назвали Героями Небесної Сотні", - зазначають організатори акції.

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Акція відбувається не лише у Києві на місці масового розстрілу людей, а й в українських регіонах та закордоном. Білих паперових ангелів пам'яті вдесяте небайдужі розвісять у різних куточках світу. Долучитися до тихої акції планують у Німеччині, Ірландії, Фінляндії, Греції, США, Туреччині та Великій Британії. Акцію десять років тому ініціювала українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька й "Територія А".

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук