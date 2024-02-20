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Новини Фото Війна
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23-річний воїн Дмитро Тухлян зі Львівщини загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 23-річний військовий зі Славська Львівської області Дмитро Тухлян.

Про це повідомили у Славській селищній раді, передає Цензор.НЕТ.

"Назавжди 23. Наша громада втратила ще одного Героя. Загинув Дмитро Тухлян зі Славська", - йдеться у повідомленні.

Воїн народився 6 листопада 2000 року. Через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення хлопець відчув, що його обов’язок захищати Україну та вступив до лав ЗСУ.

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Зазначається, що Дмитро загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Детальнішу інформацію про час зустрічі Героя у громаді повідомлять згодом.

Дмитро Тухлян зі Львівщини загинув на фронті

Автор: 

втрати (4413) ЗСУ (7590) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+27
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Диитра 😪😪😪
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20.02.2024 13:48
+16
Світла пам"ять Герою!
Вічна слава Герою України !
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20.02.2024 14:04
+13
Герої не вмирають 🕊️🕊️🕊️ Вічная пам'ять Герою🔱🕊️🔱🕊️🔱🕊️🥇🥇🥇
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20.02.2024 14:05
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Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Диитра 😪😪😪
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20.02.2024 13:48 Відповісти
Львівщина
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20.02.2024 13:52 Відповісти
Світла пам"ять Герою!
Вічна слава Герою України !
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20.02.2024 14:04 Відповісти
Герої не вмирають 🕊️🕊️🕊️ Вічная пам'ять Герою🔱🕊️🔱🕊️🔱🕊️🥇🥇🥇
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20.02.2024 14:05 Відповісти
у меня вопрос к главкому:а Ты падла ВСУ не подставил мокшам!!!авиабаза Рамштайн
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20.02.2024 14:26 Відповісти
Vi4na Svitla Pam'yat'🇺🇦
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20.02.2024 14:26 Відповісти
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20.02.2024 14:38 Відповісти
С.У.М.
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20.02.2024 14:42 Відповісти
Пам'ятаймо Героїв!!! Низький уклін!
Там де нікчемне планування та організація взаємодії, на рівні командування бригада-батальйон-рота, там відбувається героїзм бійців!!
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20.02.2024 15:10 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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20.02.2024 15:56 Відповісти
 
 