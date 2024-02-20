23-річний воїн Дмитро Тухлян зі Львівщини загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 23-річний військовий зі Славська Львівської області Дмитро Тухлян.

Про це повідомили у Славській селищній раді, передає Цензор.НЕТ.

"Назавжди 23. Наша громада втратила ще одного Героя. Загинув Дмитро Тухлян зі Славська", - йдеться у повідомленні.

Воїн народився 6 листопада 2000 року. Через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення хлопець відчув, що його обов’язок захищати Україну та вступив до лав ЗСУ.

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Зазначається, що Дмитро загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Детальнішу інформацію про час зустрічі Героя у громаді повідомлять згодом.