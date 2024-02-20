23-річний воїн Дмитро Тухлян зі Львівщини загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 23-річний військовий зі Славська Львівської області Дмитро Тухлян.
Про це повідомили у Славській селищній раді, передає Цензор.НЕТ.
"Назавжди 23. Наша громада втратила ще одного Героя. Загинув Дмитро Тухлян зі Славська", - йдеться у повідомленні.
Воїн народився 6 листопада 2000 року. Через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення хлопець відчув, що його обов’язок захищати Україну та вступив до лав ЗСУ.
Зазначається, що Дмитро загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Детальнішу інформацію про час зустрічі Героя у громаді повідомлять згодом.
Топ коментарі
+27 Amber
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+16 Бандерівець
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+13 Senator #518037
показати весь коментар20.02.2024 14:05
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Вічна слава Герою України !
Там де нікчемне планування та організація взаємодії, на рівні командування бригада-батальйон-рота, там відбувається героїзм бійців!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!