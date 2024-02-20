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Захисник України Назарій Вітульський помер у військовому шпиталі від важких поранень, яких зазнав у бою з ворогом. ФОТО

Захисник України Назарій Вітульський 1989 року народження помер у військовому госпіталі від важких поранень, отриманих у бою з російськими окупантами на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова м. Миколаєва Львівської області Андрій Щебель, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув наш Захисник Назарій Степанович ВІТУЛЬСЬКИЙ (1989 р.н. із с. Рудники). В бою з російським окупантом біля с. Новомихайлівка, Покровського району, Донецької області, воїн отримав важкі поранення. На превеликий жаль, врятувати життя Захисника не вдалось - від отриманих поранень він помер у військовому госпіталі м. Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 23-річний воїн Дмитро Тухлян зі Львівщини загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Назарій Вітульський

Автор: 

втрати (4413)


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Топ коментарі
+32
Світла памʼять Герою 😪😪😪
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20.02.2024 13:56
+26
Вічна пам'ять....
Герої не вмирають....
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20.02.2024 13:53
+16
Слова ніколи не висловлять біль серця. Слава Героям !
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20.02.2024 14:04
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Львівщина
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20.02.2024 13:51 Відповісти
Вічна пам'ять....
Герої не вмирають....
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20.02.2024 13:53 Відповісти
Світла памʼять Герою 😪😪😪
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20.02.2024 13:56 Відповісти
Біль😢
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20.02.2024 14:00 Відповісти
Співчуття родині загиблого Героя. Царство Небесне тобі, Назарій.
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20.02.2024 14:01 Відповісти
Слова ніколи не висловлять біль серця. Слава Героям !
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20.02.2024 14:04 Відповісти
які ж вони гарні, наші захисники., яке це горе для рідних та близьких...
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20.02.2024 14:07 Відповісти
😢Svitla Pam'yat'...🙏
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20.02.2024 14:24 Відповісти
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20.02.2024 14:39 Відповісти
С.У.М.
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20.02.2024 14:41 Відповісти
Героям вічна слава! Спочивай у мирі Воїн.. Біль.
Скільки наших чудових, красивих, шляхетних, розумних хлопців та дівчат відняла в нас паскудна раша(((
хай ця мерзенна недокраїна, цей монстр, ці нелюди у пеклі довічно горять!
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20.02.2024 14:53 Відповісти
Дякую тобі воїн Світла, нізкий уклін.
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20.02.2024 15:11 Відповісти
 
 