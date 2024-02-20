Захисник України Назарій Вітульський помер у військовому шпиталі від важких поранень, яких зазнав у бою з ворогом. ФОТО

Захисник України Назарій Вітульський 1989 року народження помер у військовому госпіталі від важких поранень, отриманих у бою з російськими окупантами на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова м. Миколаєва Львівської області Андрій Щебель, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув наш Захисник Назарій Степанович ВІТУЛЬСЬКИЙ (1989 р.н. із с. Рудники). В бою з російським окупантом біля с. Новомихайлівка, Покровського району, Донецької області, воїн отримав важкі поранення. На превеликий жаль, врятувати життя Захисника не вдалось - від отриманих поранень він помер у військовому госпіталі м. Дніпро", - йдеться у повідомленні.

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