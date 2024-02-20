На Закарпатті затримали 20-річного росіянина біля кордону зі Словаччиною, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники на околиці села Оноківці Ужгородського району затримали 20-річного росіянина, який намагався залишити територію України. Він проживав в Чернігові з 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, чоловіка, який прямував околицею прикордонного села Оноківці у напрямку українсько-словацького кордону зафіксувала фотопастка прикордонників.

На пошуки ймовірного правопорушника вислали прикордонні наряди відділення "Оноківці". Розшукати невідомого вдалося за кількасот метрів від кордону. Його вистежили за допомогою тепловізора.

Затриманий виявився двадцятирічним громадянином Росії.

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"Правоохоронці встановили, що він прибув в Україну у 2021 році й з того часу проживав у Чернігові. Іноземець вирішив залишити територію України й дістатися Чехії, де проживають його друзі. Він промоніторив інтернетресурси та соцмережі, спланував маршрут і приїхав до Ужгорода, щоб звідти пробратися до Словаччини. Юнак дочекався темряви та вирушив з міста пішки. На шляху прямування його затримав прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні.

Затриманого помістили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення всіх обставин його притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та за порушення правил перебування на території України. Подальшу долю росіянина вирішуватиме суд, додали у пресслужбі ДПСУ.

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