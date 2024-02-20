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На Закарпатті затримали 20-річного росіянина біля кордону зі Словаччиною, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники на околиці села Оноківці Ужгородського району затримали 20-річного росіянина, який намагався залишити територію України. Він проживав в Чернігові з 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, чоловіка, який прямував околицею прикордонного села Оноківці у напрямку українсько-словацького кордону зафіксувала фотопастка прикордонників.

На пошуки ймовірного правопорушника вислали прикордонні наряди відділення "Оноківці". Розшукати невідомого вдалося за кількасот метрів від кордону. Його вистежили за допомогою тепловізора.

Затриманий виявився двадцятирічним громадянином Росії.

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"Правоохоронці встановили, що він прибув в Україну у 2021 році й з того часу проживав у Чернігові. Іноземець вирішив залишити територію України й дістатися Чехії, де проживають його друзі. Він промоніторив інтернетресурси та соцмережі, спланував маршрут і приїхав до Ужгорода, щоб звідти пробратися до Словаччини. Юнак дочекався темряви та вирушив з міста пішки. На шляху прямування його затримав прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні.

Затриманого помістили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення всіх обставин його притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та за порушення правил перебування на території України. Подальшу долю росіянина вирішуватиме суд, додали у пресслужбі ДПСУ.

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Росіянин біля кордону зі Словаччиною
Росіянин біля кордону зі Словаччиною

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) чоловіки (157) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+10
Ліси рідіють, річки - міліють, скоро не буде де втопити або повісити москаля
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20.02.2024 14:27
+8
Навіщо було його зупиняти? Він нам потрібен? Нащо?!
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20.02.2024 14:22
+4
Треба було застрілити його!
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20.02.2024 14:13
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Треба було застрілити його!
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20.02.2024 14:13 Відповісти
Навіщо було його зупиняти? Він нам потрібен? Нащо?!
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20.02.2024 14:22 Відповісти
Згоден. Він нам не потрібен. Після виявлення російського громадянства застрелити за спробу незаконного перетину державного кордону.
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20.02.2024 15:51 Відповісти
Ліси рідіють, річки - міліють, скоро не буде де втопити або повісити москаля
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20.02.2024 14:27 Відповісти
ти забув, щр патрони сиріють
ну в сенсі мокріють, з повагою до того, на чиє прізвище схоже...
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20.02.2024 16:33 Відповісти
Сокира не заржавіє
А є ще лобзик.
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20.02.2024 17:34 Відповісти
Херої. І дрони з тепловізорами у них є і взагалі все, що потрібно на фронті...
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20.02.2024 14:31 Відповісти
Ну... Прикордонники не втрачають дрони через ворожу РЕБ, як це постійно відбувається на фронті.
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20.02.2024 14:40 Відповісти
Так може і взагалі прикордонники не потрібні?
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20.02.2024 14:51 Відповісти
Поц про що ти мелеш, прикордонники мелють русявих файно
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20.02.2024 15:38 Відповісти
Мелють русню ті, хто на сході. А ці, хто на заході - і тепловізори мають і взагалі - запаковані краще на будь-які штурмові частини.
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20.02.2024 16:46 Відповісти
млядь,прохідний двір ,а не країна !!! в країні війсковий стан,а кацапи живуть не ховаючись ! корумпована поліція все знає,але бере гроші і мовчить ! де був дільничий поліцейский і чого не "знав",що на його території живе кацапський члєн ???
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20.02.2024 14:32 Відповісти
Ну й куди його? А не можна було стрільнути за порушення кордону? Казали "стій", не послухався. І пуляли б у спину гидоті.
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20.02.2024 14:56 Відповісти
Купити білет на поїзд в ЄС. Не в Росію його ж віддавати. Не хоче жити в Україні - на вихід.
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20.02.2024 15:14 Відповісти
То купи йому білет. І на прощання в дупу поцілуй
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20.02.2024 15:39 Відповісти
Нехай би йшло собі нафіг .
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20.02.2024 15:31 Відповісти
Е нєєєєє, воно, якщо дійшло до Словаччини, одразу б почало блеяти про русохвобію і як він натєрпєлся біндерафцеф (паетаму дайтє дєнєх, а завтра я вам насру под дверью). просто прикопати та й усе.
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20.02.2024 17:47 Відповісти
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20.02.2024 17:49 Відповісти
Якщо його відправлять до расєї його заберуть в тамошню армію і він хоч не хоч буде воювати проти нас ще з більшою заповзятістю і помстою.
Амінь дебільному государству
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20.02.2024 16:10 Відповісти
ДЕ ВІН І В КОГО ПРИГРІВСЯ В ЧЕРНІГОВІ????
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20.02.2024 16:19 Відповісти
У прабабушкі, содєржатєльніци явочной квартири НКВС
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20.02.2024 17:48 Відповісти
В обменный фонд. Если конечно он там нужен кому-нибудь...
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21.02.2024 12:53 Відповісти
Вы куда побежали а 73%?Себа.ся не выйдет!Вы должны этот концерт 95 квартала досмотреть до конца!
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21.02.2024 15:53 Відповісти
Мабуть, таки тарифи на листи з ГУР для прикордонників, стали значно більшими з 2022 року…
Пішли уже, без отих листів.
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21.02.2024 19:46 Відповісти
 
 