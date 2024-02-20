11 викрадених росіянами українських дітей, яких вдалося повернути за посередництва Катару, прибули до України, - Лубінець. ФОТОрепортаж

До України прибули 11 дітей, яких повернули з ТОТ та РФ за посередництва Держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині - 2 роки, найстаршій - 16 років.

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"Українців вдалося повернути з ТОТ та РФ за посередництва Держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння у роботі Державної прикордонної служби. Це повернення, як і всі інші, відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався Офіс Омбудсмана спільно з іншими органами державної влади. Рідні дітей звернулися до нашої інституції, аби повернути примусово переміщених і депортованих українців на Батьківщину", - написав Лубінець.

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"На жаль, доля дітей трагічна - вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм "опікунів".

Тепер українці вдома. Наше завдання не тільки подбати про логістичний, безпековий та інші напрямки повернення, але й надалі забезпечити отримання дітьми психологічної, гуманітарної допомоги, залучаючи до цього партнерів", - додав омбудсман.

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Лубінець повідомив, що двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитина зовсім не може пересуватися.

Спільно з командою омбудсмана дітей зустрічав Посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

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