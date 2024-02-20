Росіяни увечері обстріляли Краматорськ: поцілили в житлову забудову, поранено трьох осіб. ФОТОрепортаж
Російська армія увечері 20 лютого обстріляла Краматорськ на Донеччині. Влучили в промзону та житлову забудову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили у промзону та житлову забудову", - написав Філашкін.
Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
Філашкін звернувся до всіх жителів області: "Евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе!"
Топ коментарі
+5 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар20.02.2024 21:31
+3 Виталий #548501
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+2 віктор федорович #394174
показати весь коментар20.02.2024 21:39
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