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Росіяни увечері обстріляли Краматорськ: поцілили в житлову забудову, поранено трьох осіб. ФОТОрепортаж

краматорськ

Російська армія увечері 20 лютого обстріляла Краматорськ на Донеччині. Влучили в промзону та житлову забудову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили у промзону та житлову забудову", - написав Філашкін.

Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Також дивіться: Коригувальника ракетних ударів по Краматорську засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Філашкін звернувся до всіх жителів області: "Евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе!"

Росіяни обстріляли житлову забудову Краматорська
Росіяни обстріляли житлову забудову Краматорська
Росіяни обстріляли житлову забудову Краматорська

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28523) Донецька область (8475)


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Топ коментарі
+5
Сруськай мір, гадить в Мирній Україні
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20.02.2024 21:31
+3
Новая цель для "освобождения"...
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20.02.2024 21:34
+2
Я вперше побачив...German occupation of Kharkov, Soviet Union 1942 | (WW2 Color Footage)
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_Rx-mZYYI
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20.02.2024 21:39
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Сруськай мір, гадить в Мирній Україні
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20.02.2024 21:31 Відповісти
Новая цель для "освобождения"...
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20.02.2024 21:34 Відповісти
Йетить його через коромисло ! Жануло так шо аж коти пiдстрибнули ! Че щось сверхмощне китайське було .....
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20.02.2024 21:37 Відповісти
Писали что комбинированная атака. Баллистика - искандеры/корейский аналог и Х-22 с ростовской области.
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20.02.2024 21:47 Відповісти
Я вперше побачив...German occupation of Kharkov, Soviet Union 1942 | (WW2 Color Footage)
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_Rx-mZYYI
показати весь коментар
20.02.2024 21:39 Відповісти
до краматорска около 60 км, с такой скоростбю как кацапы брали авдеевку им до крааматорска лет эдак 3-5)где то так это при условие что у нас более менее бк для арты будет

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20.02.2024 21:41 Відповісти
Мало втішає. За ці роки рашисти зроблять з Краматорська Авдіївку
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20.02.2024 22:21 Відповісти
Конгломерація Константиніка-Дружківка-Краматорськ-Сльв'янськ більше 500 000 мешканців (до війни, зараз багато евакуйованих) Бахмут було 70 000 Авдіївка 30 000. Зай&буться пилюку глитати.
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20.02.2024 23:11 Відповісти
кек, там оленевод сцит в глаза ***** что крінки зачистили)))хотя єто далеко не так,так кацапье вслепую по бырому на убой послали штурмовать без техники)
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20.02.2024 21:52 Відповісти
 
 