Росіяни увечері обстріляли Краматорськ: поцілили в житлову забудову, поранено трьох осіб. ФОТОрепортаж

Російська армія увечері 20 лютого обстріляла Краматорськ на Донеччині. Влучили в промзону та житлову забудову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили у промзону та житлову забудову", - написав Філашкін.

Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

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Філашкін звернувся до всіх жителів області: "Евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе!"





