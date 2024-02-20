Польський фермер вивісив плакат зі закликом до Путіна "навести порядок в Україні" під час протесту на кордоні. Поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Польська поліція відкрила провадження за розпалювання ворожнечі проти протестувальника, який вивісив плакат зі закликом до Путіна "навести порядок в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(Х) глав МВС Польщі Марчіна Кервінського та пресслужбу поліції Польщі.

Під час протестів польських фермерів на кордоні один з них повісив на свій трактор плакат зі скандальним закликом до президента РФ Путіна.

"Путін, наведи порядок в Україні та Брюсселі. Та в нашому уряді", - написано на плакаті. Також на тракторі протестувальника закріплений прапор СРСР.

Глава МВС Польщі Марчін Кервінський прокоментував інцидент, зазначивши, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде", - написав він.

Також Кервінський додав, що правоохоронці вилучили плакат.

Пізніше на ситуацію відреагували в пресслужбі польської поліції. Там повідомили, що "проводяться дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу".

Зазначена стаття передбачає штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі за підбурювання до ненависті "на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей".

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