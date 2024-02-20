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Польський фермер вивісив плакат зі закликом до Путіна "навести порядок в Україні" під час протесту на кордоні. Поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Польська поліція відкрила провадження за розпалювання ворожнечі проти протестувальника, який вивісив плакат зі закликом до Путіна "навести порядок в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(Х) глав МВС Польщі Марчіна Кервінського та пресслужбу поліції Польщі.

Під час протестів польських фермерів на кордоні один з них повісив на свій трактор плакат зі скандальним закликом до президента РФ Путіна.

Плакат зі закликом до Путіна

"Путін, наведи порядок в Україні та Брюсселі. Та в нашому уряді", - написано на плакаті. Також на тракторі протестувальника закріплений прапор СРСР.

Глава МВС Польщі Марчін Кервінський прокоментував інцидент, зазначивши, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде", - написав він.

Також Кервінський додав, що правоохоронці вилучили плакат.

Пізніше на ситуацію відреагували в пресслужбі польської поліції. Там повідомили, що "проводяться дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу".

Зазначена стаття передбачає штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі за підбурювання до ненависті "на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей".

Читайте також: Намагаємося розв’язати проблему, - Дуда про блокування кордону польськими фермерами

Автор: 

кордон (4769) Польща (8504) правопорушення (33) блокування (650)


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Топ коментарі
+75
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20.02.2024 22:59
+62
Він їхав на чолі цілої колони. Колона очевидно була не проти...
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20.02.2024 22:55
+33
Хєрасє ...ля, "клин".
Зерно на землю висипали, пасажирський поїзд зупинили, "путєн ввєді" вже в відкриту - ну няшки просто не звертаємо уваги...
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20.02.2024 23:05
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Це ще раз доводить хто стоїть за цим ,влада на жаль безпорадна як польська так і українська.
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21.02.2024 06:44 Відповісти
Но ведь другие поДляки никак не отреагировали на плакат, а допустили, т.е. поддержали
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21.02.2024 06:55 Відповісти
У Верховній Раді захотіли створити армію з професіоналів

https://redaktor.com.ua/2024/02/20/u-verhovnij-radi-zahotily-stvoryty-armiyu-z-profesionaliv/
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21.02.2024 07:25 Відповісти
Ну он воно ! Вся суть того балаґану )))
Ляхи підараси !
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21.02.2024 07:46 Відповісти
Черговий Суворов приїде до Варшави на танку і наведе там свій лад. На імперський манер. Історія не вчить !!! Польща зникла з мап завдяки .... польським фермерам (шляхті) у 18 сторіччі. І з'явилась знову завдяки .... не полякам, а союзникам, у яких вимолили Річ Посполиту. А коли поляки радісно кричали у 1944 р "руцкіє танки идут !" гітлерівці з руцьким РОА каменя на камені не залишили від Варшави ! А потім .... поляки сумно дивились на радянських танкістів коли їх на грудках каміння розстрілювали . То нічого ? ! То чекайте "можЄм пАвторіть .... з Варшавою !" Буде вам і порядок, і радість в очах !
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21.02.2024 08:20 Відповісти
Зовсім не паляться
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21.02.2024 09:26 Відповісти
Якщо ЕС таке погане чому їдеш не на російскому тракторі патріот *****
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21.02.2024 09:26 Відповісти
этот глупый поляк не понимает, что так можно и накликать .... на себя и на свою землю... думаю что некоторые проблемы у него уже появились....
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21.02.2024 09:49 Відповісти
Курви, я це вам не пробачу, я це вам не прощу! Горить в аду суки!
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21.02.2024 10:38 Відповісти
Ляхи давно в парашинських руках не усірались!
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21.02.2024 15:07 Відповісти
І чомусь так дивно,що той пан виявився зовсім не фермером
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21.02.2024 22:46 Відповісти
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