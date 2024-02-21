Доба на Харківщині: під вогнем Липці, Козача Лопань та Куп’янщина. Є жертви. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, авіаударів війська РФ завдали по н.п. Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщане, Катеринівка та ін.
За даними ОВА:
- Сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль. Без постраждалих.
- О 20:50 був обстріл смт Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в околицях. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано.
- Близько 16:50 в с. Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад.
- Близько 16:00 в с. Черкаські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджене садове товариство. Горів 2-поверховий будинок. Без постраждалих.
- О 13:10 був обстріл КАБом с. Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Без постраждалих.
- Близько 11:20 в ході обстрілу с. Липці Харківського району ворог обстріляв три приватні домоволодіння. Постраждалих не зафіксовано.
- О 9:45 ворог здійснив обстріл с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, літню кухню. Постраждалих не зафіксовано.
- О 7:24 обстріл с. Федорівка Куп’янський району. Влучання КАБ на територію приватного сільгосппідприємства. Без постраждалих.
Також зазначається, що упродовж доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,74 га території, знищили 268 вибухонебезпечних предметів.
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