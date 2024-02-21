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Доба на Харківщині: під вогнем Липці, Козача Лопань та Куп’янщина. Є жертви. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, авіаударів війська РФ завдали по н.п. Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщане, Катеринівка та ін.

За даними ОВА: 

  • Сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль. Без постраждалих.
  • О 20:50 був обстріл смт Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в околицях. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано.
  • Близько 16:50 в с. Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад.
  • Близько 16:00 в с. Черкаські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджене садове товариство. Горів 2-поверховий будинок. Без постраждалих.
  • О 13:10 був обстріл КАБом с. Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Без постраждалих.
  • Близько 11:20 в ході обстрілу с. Липці Харківського району ворог обстріляв три приватні домоволодіння. Постраждалих не зафіксовано.
  • О 9:45 ворог здійснив обстріл с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, літню кухню. Постраждалих не зафіксовано.
  • О 7:24 обстріл с. Федорівка Куп’янський району. Влучання КАБ на територію приватного сільгосппідприємства. Без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинуло внаслідок влучання ворожого дрона-камікадзе в автівку в Куп’янському районі, - Синєгубов

Наслідки обстрілу Харківщини

Також зазначається, що упродовж доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,74 га території, знищили 268 вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

обстріл (28523) Харківщина (6054)


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⚡️ВСУ сбило еще один Су-34. Это уже седьмой за неделю.
@nevzorovtv
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21.02.2024 08:58 Відповісти
Мясник Сырский! Где ответка!? Крот Дерьмак не разрешает.......
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21.02.2024 10:58 Відповісти
 
 