Доба на Харківщині: під вогнем Липці, Козача Лопань та Куп’янщина. Є жертви. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, авіаударів війська РФ завдали по н.п. Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщане, Катеринівка та ін.

За даними ОВА:

Сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль. Без постраждалих.

О 20:50 був обстріл смт Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в околицях. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

Близько 16:50 в с. Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад.

Близько 16:00 в с. Черкаські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджене садове товариство. Горів 2-поверховий будинок. Без постраждалих.

О 13:10 був обстріл КАБом с. Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Без постраждалих.

Близько 11:20 в ході обстрілу с. Липці Харківського району ворог обстріляв три приватні домоволодіння. Постраждалих не зафіксовано.

О 9:45 ворог здійснив обстріл с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, літню кухню. Постраждалих не зафіксовано.

О 7:24 обстріл с. Федорівка Куп’янський району. Влучання КАБ на територію приватного сільгосппідприємства. Без постраждалих.

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Також зазначається, що упродовж доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,74 га території, знищили 268 вибухонебезпечних предметів.