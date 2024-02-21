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Воїни 110 ОМБр, які вийшли з Авдіївки: поранені, виснажені, незламні. ФОТОрепортаж

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка опублікувала світлини поранених воїнів бригади, які вийшли з Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади. 

"Хлопці, які вийшли з Авдіївки. Поранені, виснажені, незламні", - йдеться у повідомленні.

Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихід українських сил з Авдіївки є "стратегічним кроком", - Пентагон

Світлини: Антон Шевельов, Міністерство оборони України.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

Автор: 

Авдіївка (2342) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+25
Стільки часу і метал не витримає а ці хлопці трималися. Витязі. Низкький уклін вам ВОЇНИ..
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21.02.2024 09:21
+11
Пройшли через пекло зі зброєю. Честь.
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21.02.2024 09:53
+9
"Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - сказав Зе при призначенні нового командувача медичних сил(((((((
Подивився на операційну і зрозумів, що це не просто ганьба...
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21.02.2024 09:32
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Стільки часу і метал не витримає а ці хлопці трималися. Витязі. Низкький уклін вам ВОЇНИ..
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21.02.2024 09:21 Відповісти
"Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - сказав Зе при призначенні нового командувача медичних сил(((((((
Подивився на операційну і зрозумів, що це не просто ганьба...
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21.02.2024 09:32 Відповісти
Це стабпункт.
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21.02.2024 10:21 Відповісти
а що на стабілізаційному пункті "рукавички, халати, шапочки і т.д." не потрібні хотя би?
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21.02.2024 10:31 Відповісти
Ти ідіот?
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21.02.2024 10:46 Відповісти
Одразу видно що ви не обізнані. На стабілізаційних пунктах середньостатичтична людина сходить з рлзуму у прямому сенсі цього слова
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21.02.2024 10:47 Відповісти
Пройшли через пекло зі зброєю. Честь.
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21.02.2024 09:53 Відповісти
Здоров'я вам наші герої і швидкого одужання.Молимося за вас.
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21.02.2024 10:22 Відповісти
БОЛЬШОЕ СПАСИБО РЕБЯТА ! У МЕНЯ НЕТ СЛОВ КАКИЕ ВЫ ХОРОШИЕ ...В ЭТОМ ГОДУ У НАС БУДЕТ МНОГО СНАРЯДОВ И МИН И МЫ ИХ ПЕРЕМОЛИМ ГЛАВНОЕ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МЫ ЗАКРОЕМ КРЫШКУ ГРОБА ЭТОЙ РАССЕЙСКОЙ МРАЗИ ! СЛАВА НАЦИИ СМЕРТЬ ВРАГАМ !!! С ИСКРЕННИМ К ВАМ УВАЖЕНИЕМ !
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21.02.2024 10:28 Відповісти
На фото майже всі вікові. До речі, це не лише тут. Реально дядьки за 50 воюють у більшості своїй...
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21.02.2024 10:31 Відповісти
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о профессионально и справедливо.
Главнокомандующий Вплерий Залужный об этом сказал 23 декабрь...надо выводить подразделения и прекратить делать ШОУ! К Янелоха Янетряпки пердак после этих слов разорвали...ЧМО Зеленский...!
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21.02.2024 10:56 Відповісти
Порівнячти цих виснажених, із горем в очах Героїв і відгудованих "квартальців" Лисого, Пікалова, тамбовського вовка та інших, прихлєбателя поровознюка, татарова, єрмака, смірнова, подоляка, серлєща, юзіка,резнікова, яких чомусь немає на полі бою, але які виховували два десятиліття малоросів своїми тупими "квартальними номерами" і кіносеріалами.
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21.02.2024 10:57 Відповісти
Герой, для кого Гiмн не просто слова... 😰
https://www.youtube.com/shorts/__FGMsUF1Is
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21.02.2024 17:42 Відповісти
ангела-охоронця! честь та шана!
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22.02.2024 02:57 Відповісти
 
 