Воїни 110 ОМБр, які вийшли з Авдіївки: поранені, виснажені, незламні. ФОТОрепортаж

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка опублікувала світлини поранених воїнів бригади, які вийшли з Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Хлопці, які вийшли з Авдіївки. Поранені, виснажені, незламні", - йдеться у повідомленні.





















Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихід українських сил з Авдіївки є "стратегічним кроком", - Пентагон

Світлини: Антон Шевельов, Міністерство оборони України.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.