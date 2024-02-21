Воїни 110 ОМБр, які вийшли з Авдіївки: поранені, виснажені, незламні. ФОТОрепортаж
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка опублікувала світлини поранених воїнів бригади, які вийшли з Авдіївки Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Хлопці, які вийшли з Авдіївки. Поранені, виснажені, незламні", - йдеться у повідомленні.
Світлини: Антон Шевельов, Міністерство оборони України.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
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Подивився на операційну і зрозумів, що це не просто ганьба...
Главнокомандующий Вплерий Залужный об этом сказал 23 декабрь...надо выводить подразделения и прекратить делать ШОУ! К Янелоха Янетряпки пердак после этих слов разорвали...ЧМО Зеленский...!
https://www.youtube.com/shorts/__FGMsUF1Is