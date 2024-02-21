Кулеметник з Івано-Франківщини Мирослав Кулик загинув, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку. ФОТО
У бою з російськими окупантами загинув український воїн Мирослав Кулик із села Петрилів Тлумацької громади на Івано-Франківщині. Він служив кулеметником.
Про це повідомила Тлумацька міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"У війні проти російських окупантів на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець Кулик Мирослав Петрович, 03.04.1987 р.н., з села Петрилів.
Низько схиляємо голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю захисника та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким воїна, який героїчно боронив нашу землю. Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати!" - йдеться у повідомленні.
Кулик служив кулеметником. У захисника залишилися дружина та батько.
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