Доба на Донеччині: У Костянтинівці росіяни вбили 1 особу, у Краматорську - 6 поранених. Область обстріляли 19 разів. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 19 разів обстріляли Донецьку область. Загинула 1 особа, 6 - дістали поранення у Краматорську.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Костянтинівці, пошкоджено будинок у Красногорівці. У Курахівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки у Ганівці. У Новогродівській громаді зруйновано адмінбудівлю у Мемрику. Серед ночі росіяни випустили 3 шахеди по Добропіллю: поранили 2 людей, пошкодили 7 багатоповерхівок.

Краматорський район.

Краматорськ зазнав ракетних ударів — поранено 6 людей, пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок. У Лиманській громаді пошкоджені 4 приватні будинки: 2 у Ямполі, по 1 у Закітному та Іванівці. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки у Предтечиному.

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Бахмутський район.

У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Торецьку і Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і 2 промислові будівлі.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 23 дитини.

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