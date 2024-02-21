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Новини Фото Війна
9 042 51

Затримано російську агентку, яка наводила ракетні удари по цивільних будинках Харкова, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за наведенням жінки 23 січня цього року близько 22:00 рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста.

Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, зокрема двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру дістали тяжкі поранення.

Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця "прильотів" для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ​​Повідомлено про підозру спецпризначенцю ГРУ, який під прикриттям "добровольця" захоплював Кінбурнську косу у 2022 році, - СБУ

Співробітники СБУ затримали зловмисницю "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля будинків, які обстріляли російські війська. У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв’язку з окупантами.

Як встановило розслідування, фігуранткою є 34-річна харків’янка, яку агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них "аванс" за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисниця передавала загарбникам координати найбільш густозаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони.

Читайте також: Наводив ворожі ракети на Харків та вишукував ППО: СБУ затримала російського інформатора. ФОТОрепортаж

Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту. Щоб зібрати інформацію, зрадниця пішки обходила територію міста та фіксувала українські об’єкти на камеру власного телефону.

Для конспірації спілкування з агресором фігурантка щоденно видаляла "звіти", які відправляла до РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано хакера, який за вказівками ФСБ РФ готував кібератаки на урядові сайти України та наводив ворожі ракети на місто, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російська агентка у Харкові

Російська агентка у Харкові

Російська агентка у Харкові

Автор: 

СБУ (12826) Харків (5609) коригування (51)


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Топ коментарі
+12
Я вже писав про те, що не розумію навіщо замилювати обличчя та текст у тій частині де можливо індифікувати час сповіщень і логіни співрозмовників, бо якщо затримання справжнє, а не для "галочки" то відкрите обличчя лише дозволить комусь, хто упізнає особу, надати додаткові дані про неї і це дуже можливо дозволить провести дії по затриманню співучасників злочину. А так можна будь кого сфотографувати та видати це за реальне затримання. Виходячи зі сповіщень затримано тисячі, а от позитивні наслідки цього чомусь не настають, судові рішення із вироками - поодинокі. Якось не складається!!!!
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21.02.2024 10:30
+10
а давайте їх відпускати ...на вулицю без охорони..в центрі населених пунктів...типу так, але не прив'язувати..по європейськи...
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21.02.2024 10:28
+9
Гроші не пахнуть - але тромб можуть зірвати на зоні!
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21.02.2024 10:20
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Гроші не пахнуть - але тромб можуть зірвати на зоні!
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21.02.2024 10:20 Відповісти
С ракетницы небось стреляла. В России техника совковая только по выстрелам из ракетницы наводится. Видно хорошо платили дело такое что можно и самой под снаряд попасть.
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21.02.2024 12:52 Відповісти
где вы дебилы такие берётесь? у кацапов "совковая только по выстрелам из ракетницы наводится"?
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22.02.2024 14:24 Відповісти
Бєрєґітє єйо! У нєйо мноґо єщьо работи! Больше 2 лєт условно нє давать!
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21.02.2024 10:21 Відповісти
Подивіться реєстр судових рішень. Якщо вина підтверджена, суди призначають 10 -15 років увязнення. Але кількість зрадників не меншає.
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21.02.2024 10:25 Відповісти
Бо про затримання ми чуємо кожен день по декілька разів, а іноді про декількох осіб одночасно, а про вироки читаємо лише іноді. Тож чи не є більшість сповіщених затримань "липою"?!
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21.02.2024 10:37 Відповісти
Дуже добре що є й такі вироки: https://suspilne.media/615713-perse-dovicne-za-navedenna-raketi-na-harkivsini-sud-ogolosiv-virok-koreguvalniku-udaru-rf-po-budivli-oda/ Перше довічне за наведення ракети на Харківщині. Суд оголосив вирок корегувальнику удару РФ по будівлі ОДА та https://lb.ua/society/2023/05/17/555705_lvivshchini_navidnik_rosiyskih.html На Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув'язнення за держзраду
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21.02.2024 10:45 Відповісти
а треба було , при затриманні , пристрелити і казати , що в неї була вибухівка і загроза співробітникам ! ГНИДОТ , ПОСІБНИКІВ ТЕРРОРУ РАШИСТСЬКОГО ПОУБАВИЛОСЬ би
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21.02.2024 11:39 Відповісти
Знову пику замилили...
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21.02.2024 10:25 Відповісти
а давайте їх відпускати ...на вулицю без охорони..в центрі населених пунктів...типу так, але не прив'язувати..по європейськи...
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21.02.2024 10:28 Відповісти
СУБОТА, 21 ЛИПНЯ 2018, 16:54 "Українська правда" : https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/21/7186993/ Поліція Чернігова відкрила кримінальне провадження за фактом *********** та встановлює обставини, за яких в обласному центрі прив'язали до стовпа чоловіка з табличкою "Я ватник".

https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/21/7186993/ Як повідомляє чернігівська поліція, наразі поліція встановлює осіб, які прив'язали чоловіка до стовпа.
Думаєш зараз поліція буде діяти інакше?!
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21.02.2024 10:34 Відповісти
але не прив'язувати..ви не уважн
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21.02.2024 11:04 Відповісти
Тільки ж зарані треба людей сповістити шо це падло робило. Привезти ссуку на площу, де будуть постраждалі та родичі загиблих і відпустити...
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21.02.2024 10:42 Відповісти
Пробач, але це буде самосуд, тобто злочином за котрий теж буде покарання та не мале, особливо якщо заб'ють до смерті. Все ж таки краще, якщо вже вирішив, виконати громадський арешт і привести або у поліцію або у СБУ. А можно просто подзвонити у відповідні структури із інформацією. І це точно не буде "стукацтвом", бо ці особи є співучасниками вбивств та агресії проти країни. При усіх розкладах це не має нічого спільного із "політичною позицією" чи "свободою слова"!!!
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21.02.2024 10:50 Відповісти
Я це розумію. Але за допомогою цих падлів скільки горя накоєно, що вже навіть не знаєш шо б і зробив з цими покидьками. Скільки ж такої падалі багато в Україні...
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21.02.2024 10:57 Відповісти
Так, але Україна не РоССія, і дуже НЕ хочу щоб щось спонукало її громадян стати подібними до рашистів. Розумію, сам іноді хочу порвати на шмаття будь кого з Московії (т.з. "роССії") чи поляка-блокувальника нагодувати зерном так щоб у нього дихання зупинилось. Але виконавши це стаєш злочинцем і це точно!
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21.02.2024 11:03 Відповісти
не расєя. повна демократія. нелюдьлюдину відпустили на всі чотири сторони. можна й табличку не вішати. а громадяни демократичної країни демократично звершили правосуддя. чи ви не знаєте, що Демокра́тія, народопра́вствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичний режим , за якого єдиним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C легітимним джерелом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влади в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державі визнається її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ . При цьому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F управління державою здійснюється народом, безпосередньо (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F пряма демократія ), або через обраних представників (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F представницька демократія )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-pol1-2 [2] . Якщо представники бездіяльні або не виражають волю народу, він вдається до прямої демократії і сам бере на себе відповідальність та винесення покарання в тій формі, яку вважає за потрібну.
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21.02.2024 11:10 Відповісти
"alexey prus", тебе десь тренували казати на біле "чорне" і навпаки?! Затримали, винесли покарання це в тебе "випустили на всі чотири сторони". А Демократію ти чомусь обдаровуєш ознаками "анархії", бо розумна людина знає, що демократія це не пряме управління мас, а керування через представників котрих обирає народ. Це лише у своїй родині, коли лише декілька осіб приймає рішення можлива "пряма демократія", а у державі з населенням у декілька мільйонів це фізично не можливо!!! Тож не треба тут анархію махновську плутати з демократією розподіляючи її на "типи". Такі як ти називаються балаболами, що несуть аби що на кшталт Скабєєвої але із впевненністю абсолюта. До речі, саме цей прийом використовують рашисти у пропаганді часто ще додаючи - "А ви що, не знали?!"
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21.02.2024 11:28 Відповісти
ви свиней без мене пасли. це перше.
друге. там де вас тренували, здоровий глузд, іронію, можливість відчувати реальність та уважність вибили.
третє. не відповідайте мені. полєміку з товстолобиками не веду.
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21.02.2024 12:34 Відповісти
пів міста й так знає
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21.02.2024 11:05 Відповісти
Так знає тепер, чи знало хто вона є ще до того як піймали?
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21.02.2024 11:10 Відповісти
Це слова про "пів міста", бо дуже часто бачив фото затриманих одеситів, впізнавав де саме робились фото якщо на вулиці, але НІЧОГО не знав окрім того що сповіщено у пресі і ні духом ні слухом що саме це була за особа. То ж пробачте, але загальні фрази на кшталт "пів міста знає" насправді не мають сенсу, особливо якщо людина нишпорила за межами цього самого міста, по селах у прифронтовій зоні і там мала якогось спільника що надавав їй інформацію а затримана про це ані слова слідчим не каже і в них про це ніякої інформації!!!
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21.02.2024 11:18 Відповісти
Я вже писав про те, що не розумію навіщо замилювати обличчя та текст у тій частині де можливо індифікувати час сповіщень і логіни співрозмовників, бо якщо затримання справжнє, а не для "галочки" то відкрите обличчя лише дозволить комусь, хто упізнає особу, надати додаткові дані про неї і це дуже можливо дозволить провести дії по затриманню співучасників злочину. А так можна будь кого сфотографувати та видати це за реальне затримання. Виходячи зі сповіщень затримано тисячі, а от позитивні наслідки цього чомусь не настають, судові рішення із вироками - поодинокі. Якось не складається!!!!
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21.02.2024 10:30 Відповісти
Курва, гори в аду!!!!!
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21.02.2024 10:31 Відповісти
Харків? Там майже половина ждунів і ворогів. А їх пристанище - російська церква в Україні, яка колись носила назву УПЦ МП. У 2018 році Верховною Радою був прийнятий закон про її перейменування в російську церкву в Україні,але 50 ригівських депутатів подали позов в Конституційний суд і загальмували це рішення у 2018 році. Суд виніс рішення, здається у 2020 році, про правильність рішення Верховної Ради, але діюча влада "слугоригів" так і не виконала закон, прийнятий Верховною радою.
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21.02.2024 10:39 Відповісти
А чого ж тоді серед затриманих є й уродженці Карпат, Прикарпаття, Закарпаття?! Може дисить вже продовжувати рашистсько-регіональні пісні "про головне" та поділяти українців на схід та захід, північ та південь?! Як так "рашистські" харків'яни зупинили ворога не гірше ніж кияни, а на злитому Бакановим "рашистському" півдні мешканці Миколаївщини таскали тракторами московсько нацистську техніку до лав ЗСУ і зупинили наступ у напрямку Одеси?! Тебе самого "ТолЯ" не задовбало підігравати Кремлю своїм розпалом ворожнечі, чи це твоя РОБОТА???!!!
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21.02.2024 10:58 Відповісти
Здається мова в статті йде про місто Харків? Якщо я не помиляюся, то у 2014 році на облраді чи міськраді Харкова майорів кацапський прапор, чи на Прикарпатті? Так, в Карпатах, Прикарпатті такоє є прихильники "русского мира", але в Харкові та Миколаєві, про який Ви написали їх набагато більше. І я якось не додумався розділити українців на схід та захід і не збираюся це робити, це зробили Ви. Я також написав правду про російську церкву, приходів якої набагато більше в Харкові, Миколаєві і Одесі, чим на Прикарпатті. А це само по собі говорить про налаштованість громадян до України чи "русского мира".
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21.02.2024 12:52 Відповісти
1 березня 2014 року Харківську облдержадміністрацію було захоплено, а над приміщенням Харківської ОДА піднято російський прапор. Фото з відповідним коментарем на своїй сторінці у соцмережі Вконтакт виклав користувач під ніком Mika Ronkainen, 25-річний москвич.

Синьо-жовтий стяг на будівлю повернули вже за 45 хвилин
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21.02.2024 19:08 Відповісти
Харків ватне місто! деякі зхаменулися тільки після бомбардування ...
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21.02.2024 13:50 Відповісти
Ну зрозуміло,що зрада-про інше пан Танчик не пише.Керівництво СБУ втрачає,в такий відповідальний час,цінного кадра.Якщо відкинути думку-про використання цієї простипаскуди в якійсь подвійній грі-то морду могли б показати.Як казали при совкові-на її місце прийде(в нашому випадку-стоїть черга)десять ...
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21.02.2024 10:40 Відповісти
Сруськай мір - як він є в Україні! Убивати, калічити, руйнувати…, за малую капєєчку, СВОЇХ же сусідів!! А потім, ті хто вижив після її ж дій, будуть ще і утримувати убивцю…
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21.02.2024 10:41 Відповісти
А що робити?! Або приєднуєшся до цивілізованого світу дотримуючись його правил, або з "благих намірів" створюєш авторитарний режим із "справедливим покаранням" за злочини котрий, інакше не буває, врешті решт все одно перетворюється на те що ми бачимо зараз на Московії (т.з. "роССії"), Білорусі, Ірані, КНДР, Венесуелі...... Повторююсь - ІНАКШЕ НЕ БУВАЄ, АБО - АБО!!!
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21.02.2024 11:09 Відповісти
Якщо є прямі докази то - зразу там й розстріляти, записати на відео й крутить по новинах. Зрадники тільки так злякаються, інакше ловити їх не переловити, їх сотні у кожному н/п.
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21.02.2024 10:53 Відповісти
Вважаєш довічне ув'язнення "краще" за розстріл?! Не впевнений. А смертна кара у нас заборонена, ми не при сталінському режимі живемо і не бажаємо нічого подібного створювати. Бо завжди спочатку вбивають "справедливо", а потім вже неможливо зупинити страту і по фальшивих доказах котрі сфабрикують ті кому треба і хто може на замовлення власть утримуючих, або їх посіпак поменше!!!
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21.02.2024 11:13 Відповісти
Віталій Танчик згоден, є ризик що може початися розстріл без розбору.
Тоді зупинити корегувальників неможливо, в'язниці вони не бояться.
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21.02.2024 11:33 Відповісти
Бояться, просто на вірю у те що усі затримання є справжніми, і вважаю що значна їх частина "липа" зроблена задля "галочки", і думаю що СБУ краще припинити виконувати завдання з переслідування опозиціонерів та пошуку компроматів на них і адвокатів, покінчити робити те для чого є поліція, прокуратура, НАБУ, ДБР, САП, а саме проводити фінансові розслідування, і нарешті кинути усі сили ВИКЛЮЧНО на те для чого вони створені згідно Конституції - контрдиверсійну, контррозвідувальну діяльність!!!!
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21.02.2024 11:42 Відповісти
Запроданка. Цинічка. Об'єктивно: такі потвори як вона - холуї мерзотно-смердючого "Російського світу". Гнила душа. Вешталася містом в пошуках "об'єктів", по яким рашисти наносили удари. За Юдині ********, - фактично готувала вбивства невинних жителів Харкова, руїни. Пожиттєвого для таких замало.
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21.02.2024 11:17 Відповісти
Ви бачили відео на якому рашистська молодь радісно та гучно співає після смерті Навального - "Відірвався тромб"?! Тоді розумієте що совок чи ватність не є ознакою віку людини чи життєвого досвіду перебування у якійсь країні. Це результат пропаганди, виховання, наявності відсутності здатності до аналізу! Тож ватником може бути людина у будь якій країні, із будь якою освітою та будь якого соціального статусу. Краще за все просто прочитати те що ви знайдете задавши Google питання - "П'ять законів дурня"!
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21.02.2024 11:37 Відповісти
по минному полю заставить ********* в парашу . не захочет идти помочь электрошокером . бегом побежит в северный рейх . там скоро выборы ***** в.в. может успеет
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21.02.2024 11:44 Відповісти
у Харкові 80% вати, що постійно голосували за Яника, СДПУ ( з нуликом на кінці), Гепу, Допу, Кушнарьових, Мураєвих, Петушаріїв... що з них узяти ...
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21.02.2024 12:05 Відповісти
Сейчас меня заблокируют, но может кто успеет прочитать. Почему лица заретушированы. Народ должен знать своих " героев". Может в Беларуси и нет демократии в вашем понимании, но когда поймали предполагаемых диверсантов на границе с Украиной то видны и лица и написаны имя , фамилия. То есть скрывать нечего. Почему в Украине не так? Сейчас будет видно как работает свобода слова на Цензоре.
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21.02.2024 12:07 Відповісти
поки що тут
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21.02.2024 12:36 Відповісти
Это не на долго
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21.02.2024 12:38 Відповісти
у Харкові 80% таких рож, можна було б і не замальовувати ... вони же там з Гепою та Допою майданіли під рашистськими трикаллойдами і з колорадками на півгрудей ... за Зелену Шмарклю стільки же .. а потім - ой, а що сталося, а нас за шо?? ми же так любили рашку ... тому це місто зараз вигрібає за свої погляди на схід
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21.02.2024 13:47 Відповісти
Наверно, потому что в правовом государстве пока суд не установил виновность, это подозреваемый, а не преступник.
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22.02.2024 14:50 Відповісти
Ні одна тварина не робить спробу утікти під час арешту. Якби хоч одну розстріляли на місці і показали по телемарафону, тварина двадцять раз би подумала, що у труні кишень нема.
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21.02.2024 12:55 Відповісти
Цю курву треба прив'язати до стовпа десь на Барабашова з великим плакатом на грудях хто вона і яка наводила ракети на Харків і все це знімати на відео для всіх ватанів і ждунів руцкого міра.
Спасибі їй багато людей сказали би і ногами також.
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25.02.2024 21:37 Відповісти
 
 