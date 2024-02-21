Затримано російську агентку, яка наводила ракетні удари по цивільних будинках Харкова, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки викрила ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по цивільній інфраструктурі Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, за наведенням жінки 23 січня цього року близько 22:00 рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста.
Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, зокрема двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру дістали тяжкі поранення.
Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця "прильотів" для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля будинків, які обстріляли російські війська. У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв’язку з окупантами.
Як встановило розслідування, фігуранткою є 34-річна харків’янка, яку агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.
Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них "аванс" за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України.
Зловмисниця передавала загарбникам координати найбільш густозаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони.
Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту. Щоб зібрати інформацію, зрадниця пішки обходила територію міста та фіксувала українські об’єкти на камеру власного телефону.
Для конспірації спілкування з агресором фігурантка щоденно видаляла "звіти", які відправляла до РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/21/7186993/ Як повідомляє чернігівська поліція, наразі поліція встановлює осіб, які прив'язали чоловіка до стовпа.
Думаєш зараз поліція буде діяти інакше?!
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третє. не відповідайте мені. полєміку з товстолобиками не веду.
Синьо-жовтий стяг на будівлю повернули вже за 45 хвилин
Тоді зупинити корегувальників неможливо, в'язниці вони не бояться.
Спасибі їй багато людей сказали би і ногами також.