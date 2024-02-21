Справа сфальшована. Мене заарештують під заставу у сотні мільйонів гривень, - Пашинський про запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Він прогнозує, що суд арештує його з альтернативою застави у сотні мільйонів гривень.

Про це Пашинський заявив перед засіданням суду.

"Я від суду очікую справедливості. Справа сфальшована, цим матеріалам 10 років, а чому вони з'явилися лише зараз - я прошу всіх слідкувати за перебігом суду і робити свої висновки" - зазначив Пашинський.

Він також зауважив, що буде клопотати про проведення відкритого судового процесу.

Щодо запобіжного заходу, Пашинський зазначив: "Мені просять арешт".

Також екснардеп додав, що, за його інформацією, "заставу проситимуть у сотні мільйонів гривень".

"Це для мене арешт, я у своїх публічних виступах сказав: тут немає справи. Треба мене заарештувати за будь-яку ціну. Це їх ціль", - резюмував він.

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Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Відео та ФОТО: Олег Богачук