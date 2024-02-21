Справа сфальшована. Мене заарештують під заставу у сотні мільйонів гривень, - Пашинський про запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Він прогнозує, що суд арештує його з альтернативою застави у сотні мільйонів гривень.
Про це Пашинський заявив перед засіданням суду.
"Я від суду очікую справедливості. Справа сфальшована, цим матеріалам 10 років, а чому вони з'явилися лише зараз - я прошу всіх слідкувати за перебігом суду і робити свої висновки" - зазначив Пашинський.
Він також зауважив, що буде клопотати про проведення відкритого судового процесу.
Щодо запобіжного заходу, Пашинський зазначив: "Мені просять арешт".
Також екснардеп додав, що, за його інформацією, "заставу проситимуть у сотні мільйонів гривень".
"Це для мене арешт, я у своїх публічних виступах сказав: тут немає справи. Треба мене заарештувати за будь-яку ціну. Це їх ціль", - резюмував він.
Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.
Відео та ФОТО: Олег Богачук
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Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
1. Випустити під заставу всього, що має.
2. Тихо грохнуть й спалити у крематорії.
3. Застава йде лісом на офшори.
1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
15 років - це особливо тяжкі злочини... Чомусь навіть справи розстрілів на Майдані недавно закрили, бо 10 років пройшло.
Але коли одна зая набариживши на яйцях по 17 відпочива на Мальдівах, а іншу пресують за десятирічними справами, - то це явно не виглядає боротьбою з корупцією...
Так сказать прозорий намьок...
морда ще та наглюча та хитра
засунь свої штампи тупі в дупу
Пальне не віддали, гроші не повернули і куди ж воно зникло!?
А справу так довго не розглядали, бо частину документів сховали правоохоронці і не віддавали НАБУ....