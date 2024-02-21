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Справа сфальшована. Мене заарештують під заставу у сотні мільйонів гривень, - Пашинський про запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Він прогнозує, що суд арештує його з альтернативою застави у сотні мільйонів гривень.

Про це Пашинський заявив перед засіданням суду.

"Я від суду очікую справедливості. Справа сфальшована, цим матеріалам 10 років, а чому вони з'явилися лише зараз - я прошу всіх слідкувати за перебігом суду і робити свої висновки" - зазначив Пашинський.

Він також зауважив, що буде клопотати про проведення відкритого судового процесу.

Щодо запобіжного заходу, Пашинський зазначив: "Мені просять арешт".

Також екснардеп додав, що, за його інформацією, "заставу проситимуть у сотні мільйонів гривень".

"Це для мене арешт, я у своїх публічних виступах сказав: тут немає справи. Треба мене заарештувати за будь-яку ціну. Це їх ціль", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонні підприємства закликають ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК

Пашинський перед ВАКС
Пашинський перед ВАКС

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Антикорупційний суд ВАКС (1954) запобіжний захід (489)


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Топ коментарі
+19
Рашисти з Банкової виконують волю кураторів з кремля. Треба будь-що послабити обороноздатність України!
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21.02.2024 12:21
+18
Завдання ригів знищити ОПК. З 2019 стараються.
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21.02.2024 12:21
+15
За цю пародію якийсь квартальний дізайнєр отримав непогану платню.
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21.02.2024 12:22
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Бо мало ділився. Зара віддасть все що має
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21.02.2024 12:18 Відповісти
Свідок секти "спитайте у людей, чи злочинець Пашинський?"?
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21.02.2024 12:23 Відповісти
бот подоляцький. реєстрація 07 січня 2024. пішов на йух ботяра. у спам.
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21.02.2024 12:28 Відповісти
Що це за пародія на наш герб на табличці?
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21.02.2024 12:20 Відповісти
За цю пародію якийсь квартальний дізайнєр отримав непогану платню.
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21.02.2024 12:22 Відповісти
ага, схоже на рекламу ************.
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21.02.2024 13:37 Відповісти
я оце лиш тоді помітив, як стрічку активності дивився. ********** руки самі надрукували
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21.02.2024 19:09 Відповісти
Рашисти з Банкової виконують волю кураторів з кремля. Треба будь-що послабити обороноздатність України!
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21.02.2024 12:21 Відповісти
Не встигли зелені уйобки по заказу розгромити штаб і здати авдіївку, як взялися за Пашинського. Геть страх загубили і совість.
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21.02.2024 12:30 Відповісти
"Петя" ґоворіл - думайтє! Але тебе ж це звісно не стосувалося.
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21.02.2024 12:25 Відповісти
Дебіли аж кончають від радощів!
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21.02.2024 12:25 Відповісти
Завдання ригів знищити ОПК. З 2019 стараються.
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21.02.2024 12:21 Відповісти
Ганьба такій державі!
Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
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21.02.2024 12:22 Відповісти
А в мене питання виникло. Якщо зебанді від безкарності стріху зовсім знесло - чи підуть вони на такий варіант:
1. Випустити під заставу всього, що має.
2. Тихо грохнуть й спалити у крематорії.
3. Застава йде лісом на офшори.
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21.02.2024 12:45 Відповісти
Якщо матеріалам 10 років, то там термін давності мав уже вийти...
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21.02.2024 12:22 Відповісти
15 лет по этим статьям
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21.02.2024 12:44 Відповісти
Ст. 49 ККУ: особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

15 років - це особливо тяжкі злочини... Чомусь навіть справи розстрілів на Майдані недавно закрили, бо 10 років пройшло.
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21.02.2024 12:57 Відповісти
У них ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України. А это Особо тяжкие статьи
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21.02.2024 13:07 Відповісти
Цікаво, чому це махінації з пальним зарахували до особливо тяжких злочинів, а розстріл Майдану - ні?
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21.02.2024 15:03 Відповісти
У 2023 році до оборонної промисловості було залучено 300 тисяч людей, 500 компаній, з яких майже 400 приватних. Це ж неподобство!!!
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21.02.2024 12:24 Відповісти
оманські договорняки ніхто не відміняв
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21.02.2024 12:25 Відповісти
Все ї всі що працює на користь Україні дратує ОПзе владу
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21.02.2024 12:28 Відповісти
Закон не зважаючи на обличчя має бути однаковим для всіх-але в Україні наразі це далеко не так бо нажаль багато рівніших...
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21.02.2024 12:28 Відповісти
похоронки рідним загиблих відтепер повинні підписувати слідчі та прокурори у цій справі, хоча і адже їм все одно
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21.02.2024 12:29 Відповісти
Судити, але після зеленського і єрмака. А до цього краще не чіплятися до Пашинського.
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21.02.2024 12:34 Відповісти
"вкраденими грошима" потопили "Маскву" та звільнили Зміїний від рашистів?
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21.02.2024 12:50 Відповісти
Що цікаво. Як тільки якогось нібито патріота зворушать, так одразу це знищення патріотів та інше. А те, що в нього може бути рильце в гармату, то нам це не цікаво. Головне, що для нас він патріот.
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21.02.2024 12:29 Відповісти
Рильце може бути і в мортиру.
Але коли одна зая набариживши на яйцях по 17 відпочива на Мальдівах, а іншу пресують за десятирічними справами, - то це явно не виглядає боротьбою з корупцією...
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21.02.2024 12:34 Відповісти
Ще одне, свідок секти "спитайте у людей..."
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21.02.2024 12:35 Відповісти
Портнови-татарови продовжують вирішувати свої справи. Ну і показово що розправа йде над тими хто обіжав Роснєфть.
Так сказать прозорий намьок...
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21.02.2024 12:30 Відповісти
О, зебуїни знайшли ''гуся'' для ощипування. Грошей бракує податки збільшувати впадуть рейтинги хрінпіду, станок запустять на всю впаде гривня-підніметься народна хвиля. А тут ніби бореться з корупцією, грошей на офшори наскубуть і чергові оплески від зебілів.
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21.02.2024 12:34 Відповісти
А крила ще не пробилися в того Пашинського? Чи всі свої промахи можна списувати на переслідування?

морда ще та наглюча та хитра
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21.02.2024 12:35 Відповісти
Як у Юлькы.
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21.02.2024 12:38 Відповісти
говномарафону з медведчуківськими пропагандонами передивився?
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21.02.2024 12:52 Відповісти
Всі твоїй голові може поміститися думка, що можна свідомо жити без ТВ?

засунь свої штампи тупі в дупу
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21.02.2024 12:58 Відповісти
ти взагалі ціниш людей виключно по чесній морді? То тобі треба за Зеленського, що грав голоборотька і притулу голосувати. Бо такі шо зовсім чесні. а притула ще й сльозу скупу пустити вміє.
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21.02.2024 13:42 Відповісти
Своё епло давно в зеркале видел?
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21.02.2024 14:09 Відповісти
А баб Юлька, даже для годиться , не заступаеться.
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21.02.2024 12:37 Відповісти
ой, у неї у фракції вже стільки було всякого... А ще й перебіжчики - сеня і серьога.
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21.02.2024 13:44 Відповісти
дермаки хочуть залишити ЗСУ взагалі без власної зброї.. , а сидітиме за усе Зєля
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21.02.2024 12:37 Відповісти
Я вас умоляю, тока не нужно настраивать главзеба против лайнака... пойдут по одной статье, паровозиком.
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21.02.2024 12:40 Відповісти
...якщо доживе, то дермак повернеться на Мокшу успішним Шнирліцем (героєм на чАс), а Зєльда (якщо встигне втікти на Москву) максимум - придворним блазнем - вони вже розділені, і коли вже почнуть жерти одне одного відкрито, то питання лише часу
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21.02.2024 12:47 Відповісти
І це все дякувати наріду 73%, які ржали, дивлячись кіно про Голобородько, повернули до влади риг і весь антимайдан. В них залишилося майже 3 місяці щоб довершити свою справу і підчистити за собою сліди. Але бумерпанг ніхто не відміняв. Зрозуміло, що риги побіжать до кацапів і білокацапів, а куди ж побіжать "зелені"?
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21.02.2024 12:38 Відповісти
Куда-куда? - В земли обитованные.
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21.02.2024 12:42 Відповісти
Слава богу, пенсии наши налаштували там отримувати.
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21.02.2024 12:43 Відповісти
Запроси краще нафтотрейдерів, які не отримали предоплаченого пального Курченка!
Пальне не віддали, гроші не повернули і куди ж воно зникло!?
А справу так довго не розглядали, бо частину документів сховали правоохоронці і не віддавали НАБУ....
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21.02.2024 12:41 Відповісти
Якраз до річниці Майдану...
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21.02.2024 12:59 Відповісти
я не знаю за .що ...чи за це чи за інше чи за придумане--але даного чорта потрібно посадити.....то що він злодій це факт.....
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21.02.2024 13:09 Відповісти
І як ти навчився писати , при повній відсутності мозку? Диво... тай годі!!!
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21.02.2024 13:55 Відповісти
От какой партии он был нардепом - не написали... 🧐
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21.02.2024 14:16 Відповісти
Та пішов ти на йух пашинський! Ти своїми маланськими ходами вже всіх з а ї бав… Можно подумати що без тебе планета Земля перестане обертатися. Незамінних не існує і всі про це чудово знають. Саджайте його вже скоріше….!!!
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21.02.2024 14:45 Відповісти
Не фанат Пашинського, особливо після історії з Житомирськими ласощами, але для всього має бути свій час. Зараз не час валити оборонку, а на Пашинського за час війни це вже другий наїзд. Перший був весною 2022.
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21.02.2024 17:28 Відповісти
Мудрому наріду офісна п"ята колона згодовує "плахова Пашинського", який постачає через Українську бронетехніку зброю та ********** в рази нижче за ціною, ніж прокладки людей Єрмака з Спецекспорту. Таким чином Україна заощаджує сотні мільйонів на ***********, а прокладки людей Єрмака навпаки втрачають. Саме в цьому причина. Але ж "мудрий нарід" не звик ані думати, ані робити правильні висновки, він і надалі жере ту примітивну локшину, яку йому згодовують офісно-реЗЕдентські ТГ помийки та "єдиний зе-шмарафон". Пашинський не святий, як і всі, хто був чи є зараз при владі, але чомусь офісно-реЗЕденське шапіто репресує виключно тих, хто працював на збереження української держави та її обороноздатності (і Пашинський саме в їх числі), а от ті, хто працював на москалоту, хто призначав агентів фсб на керівні посади, хто зливав москалоті наші спецоперації, хто роззброював армію та нищив нашу оборонну промисловість, вся ця мерзота вільно гуляє на свободі, до них у офісно-реЗЕденської 5 колони жодних питань.
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21.02.2024 19:00 Відповісти
Та ну ,знайшов Исуса-Пашинського.Цей ділок ,якщо йому не вигідно,і не надується щоб п.....и. По ньому тюрма уже давно жде з тих пір як стреляв в людину.Да і що це за слово(нарід). В українській мові є слово НАРОД!
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22.02.2024 22:31 Відповісти
А все тому шо якось у своєму інтерв'ю сказав, шо йього компанії постачають снаряди до ЗСУ по 300 і у 22 році поставили на понад 400 000 доларів, та він не розуміє чому міністр резніков купує по 600 та не знає де подівались 40 лярдів гривнов котри мо відправило на закупку б/к. От і все шо треба знати про кровавий режим зеленского.
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21.02.2024 19:02 Відповісти
йулеботы в целом нивиновные и главное не злить пуйла
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21.02.2024 21:51 Відповісти
Там проби ніде ставити… Ниє воно.
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22.02.2024 08:02 Відповісти
Вчера вы плясали на костях предыдущих,сегодня настал ваш черед почувствовать на своей шкуре каково быть аутсайдероми.
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22.02.2024 14:04 Відповісти
Звільнилось дисидентська вакансія Степана Хмари
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22.02.2024 19:43 Відповісти
А как это преступник и убийца, стрелявший с консерватории в майдановцев ,стал руководить оборонкой.Повидимому такое возможно только в стране дураков а не гениев.
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22.02.2024 22:15 Відповісти
Фуцин схожий на Чикотило . Бандит стрілявший в безвинну людину має сидіти в тюрмі! Фу! Мерзость!
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23.02.2024 18:43 Відповісти
 
 